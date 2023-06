La défenseuse irlandaise Dara O’Shea rejoint Burnley depuis West Bromwich Albion

Burnley a signé le défenseur irlandais Dara O’Shea du côté du championnat West Bromwich Albion, a annoncé vendredi le club de Premier League nouvellement promu.

Le joueur de 24 ans, qui conclut un accord jusqu’en 2027 au moins, avait une clause de libération de huit millions de livres (10,17 millions de dollars), mais West Brom aurait accepté de le laisser partir pour sept millions afin de générer des revenus indispensables.

O’Shea quitte West Brom après avoir disputé 107 matchs pour le club, y compris lors de leur saison 2020-21 dans l’élite.

« C’est formidable d’accueillir Dara à Burnley et nous savons qu’il peut jouer un grand rôle dans la progression de notre club de football », a déclaré l’entraîneur Vincent Kompany dans un communiqué.

« Fort à l’arrière et confiant pour aller de l’avant, un leader avec de l’expérience et des connaissances pour jouer au plus haut niveau. »

O’Shea, né à Dublin, est passé par l’académie de West Brom et a eu des périodes de prêt à Hereford United et à Exeter City.

Il a fait 37 apparitions la saison dernière, marquant deux fois, après avoir été gêné lors de la campagne 2021-22 par une blessure au ligament de la cheville qui l’a tenu à l’écart pendant six mois.

« Je veux avant tout m’améliorer en tant que joueur et je veux aider le club à atteindre ses objectifs », a déclaré O’Shea.

« Je suis au stade de ma carrière maintenant où je veux me pousser. Je veux être le meilleur possible, et c’est le club qui peut m’aider à le faire et je peux les aider aussi. »

Interrogé sur son travail avec Vincent Kompany, O’Shea a répondu : « Ouais. Écoute, c’est une évidence de venir travailler avec quelqu’un comme lui. Sa carrière de footballeur ainsi que de joueur a été exceptionnelle et quelqu’un que j’aurais admiré aussi bien et tout. »

« Alors oui, écoutez, je suis vraiment excité d’être ici et je veux apprendre beaucoup de lui et de son équipe d’entraîneurs », a-t-il ajouté.

Les vainqueurs du championnat, Burnley, affronteront l’ancien club de Kompany, Manchester City, lors de l’ouverture de la saison le 11 août.

(Avec les contributions des agences)