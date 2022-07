La défenseuse du NC Courage Jaelene Daniels refuse de jouer avec le maillot Pride

Jaelene Daniels ne participera pas au match Pride Night de North Carolina Courage vendredi. Randy Litzinger/Icon Sportswire via Getty Images

La défenseuse de North Carolina Courage, Jaelene Daniels, manquera le match de la National Women’s Soccer League (NWSL) de son équipe avec le Washington Spirit vendredi après avoir refusé de porter un maillot Pride, ont confirmé les Courage.

Daniels avait précédemment refusé une convocation de l’équipe nationale féminine américaine en 2017 pour des maillots de la fierté gay sur le thème de l’arc-en-ciel.

Le match de vendredi se déroule dans le cadre des célébrations de la Courage’s Pride Night et comprend également un festival Pride d’avant-match en partenariat avec Harmony: NC LGBT + Allied Chamber of Commerce et le LGBT Center of Raleigh.

“Jaelene ne sera pas sur la liste ce soir car elle a pris la décision de ne pas porter notre maillot Pride”, a déclaré une porte-parole de Courage dans un communiqué. déclaration aux médias en avance sur le jeu.

“Bien que nous soyons déçus de son choix, nous respectons son droit de prendre cette décision par elle-même. Nous sommes ravis de célébrer la communauté LGBTQIA + avec nos fans, nos joueurs et notre personnel ce soir et nous avons hâte d’organiser notre tout premier Pride Festival avant le coup d’envoi .”

Le Courage a fait l’objet de critiques de la part des supporters en décembre dernier lorsqu’il a re-signé Daniels, qui a pris sa retraite l’année dernière après avoir joué sept saisons dans la NWSL.

“En réponse à la récente nouvelle de la re-signature de Jaelene Daniels, nous, en tant que club, reconnaissons l’impact de cette annonce sur notre communauté”, a déclaré le North Carolina Courage dans une lettre ouverte non signée aux fans de l’époque. “Nous avons passé ces derniers jours à lire vos messages et à réfléchir à nos actions. Nous sommes vraiment désolés pour tous ceux que nous avons blessés, en particulier ceux de la communauté LGBTQIA+.

“La décision de re-signer Jaelene n’a pas été prise à la légère et a inclus des conversations importantes entre la direction de l’organisation et Jaelene. La priorité exprimée dans ces conversations est la sécurité de nos joueurs et le maintien d’un espace inclusif et respectueux pour toute l’équipe.”

Daniels, qui n’a pas encore commenté son absence du match de vendredi, a également publié sa propre lettre en décembre, écrivant que son amour pour ses coéquipiers de Courage “n’a jamais été basé sur leur identité”.

“Je reste fidèle à ma foi et à mon désir que les gens sachent que mon amour pour eux n’est pas basé sur leur système de croyances ou leur sexualité. Je prie et je crois fermement que mes coéquipiers savent à quel point je les chéris, les respecte et les aime. leur.”