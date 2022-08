La défenseure Millie Bright signe un nouveau contrat de 3 ans avec Chelsea Women

La défenseure Millie Bright a signé un nouveau contrat de trois ans avec Chelsea après avoir aidé l’Angleterre à remporter le Championnat d’Europe féminin le mois dernier.

Bright, 28 ans, est la joueuse la plus ancienne de Chelsea Women après avoir rejoint en 2014 de Doncaster Belles et a aidé le club londonien à remporter six titres de Super League féminine, quatre FA Cups, deux Continental Cups et un Community Shield.

“Vous êtes chez moi et j’ai hâte de continuer à me battre pour plus de trophées”, a déclaré Bright dans un communiqué publié sur le site Web de Chelsea jeudi. “Bravo à l’avenir !”

Bright compte également 58 sélections seniors pour l’Angleterre et a débuté la victoire 2-1 en prolongation contre l’Allemagne lors de la finale de l’Euro 2022 au stade de Wembley.

“Millie reste notre service le plus ancien joueuse et son temps avec nous ont été la clé de notre succès », a déclaré le directeur général de Chelsea, Paul Green. “La façon dont elle mène sur et en dehors du terrain est sans pareille et nous sommes fiers du chemin parcouru et de toutes ses réalisations, y compris sa dernière victoire aux Euros qui a été un moment de grande fierté pour le club.”< /p>

