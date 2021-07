La défenseure de Manchester United, Millie Turner, dénonce Adidas pour cause de gaffe

Manchester United La défenseure de l’équipe féminine Millie Turner a appelé Adidas pour avoir mal orthographié son nom sur une photo. Turner a utilisé les médias sociaux pour attirer l’attention sur la gaffe, qui a été commise lorsqu’Adidas a révélé le dernier kit United. La société a mal identifié la photo de Millie Turner comme étant Amy Turner, qui a joué pour United pendant trois ans avant de rejoindre l’Orlando Pride le mois dernier. « Considérant que je suis à Manchester United depuis 3 ans et un athlète Adidas depuis 2… Vous aimeriez penser qu’Adidas obtiendrait mon nom correctement. » Millie a écrit dans son tweet.

Considérant que je suis à Manchester United depuis 3 ans et un athlète adidas depuis 2… Vous aimeriez penser qu’Adidas obtiendrait mon nom correctement.‍♀️ pic.twitter.com/S3wp18FEf5– Millie Turner (@MillieTurner_) 15 juillet 2021

Turner, un élément clé de la défense de l’équipe féminine de United, a été présenté sur la devanture d’Adidas. Le joueur de 25 ans était sur place pour présenter le nouveau kit domicile du club, qui comprenait la chemise rouge classique et un short blanc.

Le tweet de Turner est devenu viral sur les réseaux sociaux. Les fans et les joueurs ont réagi et ont déclaré qu’Adidas aurait dû faire mieux.

L’ancienne joueuse de United, Jess Sigsworth, s’est portée garante de Turner et a écrit qu’elle était une excellente joueuse et une personne exceptionnelle, mais ils n’ont toujours pas réussi à bien son nom. Il a également souligné le sexisme et déclaré que seules les joueuses subiront ce type de traitement.

Amy Turner, la joueuse au centre de la confusion, s’est moquée de la campagne. Elle a retweeté le message de Millie Turner et a écrit que « nous devons faire mieux ».

De nombreux fans de football ont dit que Millie méritait bien mieux.

C’est épouvantable. Elle mérite mieux. Au fait, je suis en Afrique du Sud et je suis son plus grand fan. — Sibo Siyanda Nene (@Sibo_Nene) 16 juillet 2021

Certains fans ont pointé du doigt la hiérarchie du club et se sont demandé comment les choses se déroulaient à l’institution d’Old Trafford ces jours-ci.

C’est juste triste que ce club soit si mal géré, nous, en tant que fans de Man Utd, sommes désolés de la façon dont le club vous a traité toutes ces dernières années. — Spike (@SpikeUnited) 15 juillet 2021

Adidas a également réagi au message de Millie et a accepté qu’ils se soient trompés. « Millie, nous avons foiré et nous sommes vidés. Vous faites partie de la famille Adidas et nous voulons faire amende honorable. Offrons de nouvelles chemises à vos plus grands fans. Faites-nous savoir qui et nous livrerons », a déclaré le message du fabricant du kit.

L’équipe féminine de Manchester United est bien différente cette fois. La meilleure buteuse Lauren James est prête à rejoindre Chelsea en Super League féminine. Casey Stoney, le manager qui a guidé l’équipe vers le succès en championnat lors de sa première saison, a démissionné ces derniers mois. Sigsworth et Jane Ross ont quitté le club.

