Les occupants tentent d’encercler Avdiyivka

La Russie essaie et échoue à plusieurs reprises autour d’Avdiyivka dans l’oblast de Donetsk, alors que les troupes ukrainiennes défendent obstinément la principale ville de première ligne du Donbass, a indiqué l’état-major général des forces armées ukrainiennes. signalé dans une publication sur Facebook le 21 octobre.

Les troupes ukrainiennes présentes dans la zone infligent de lourdes pertes aux attaquants russes, a indiqué l’état-major.

Lire aussi : Les SOF ukrainiennes détruisent les chars et le personnel russes dans une vidéo récemment publiée

Les offensives russes dans les environs de Novokalynove, Stepove et Pervomaiske, villes proches d’Avdiyivka dans l’oblast de Donetsk, ont échoué.

Par ailleurs, dans la zone de responsabilité du groupement opérationnel et stratégique Khortytsia, près de Koupiansk, les forces ukrainiennes ont repoussé plus de 20 attaques ennemies dans les régions de Synkivka et Ivanivka dans l’oblast de Kharkiv, ainsi qu’environ cinq attaques près de Nadiya dans l’oblast de Louhansk.

Dans le secteur de Lyman, les forces ukrainiennes ont empêché la perte de positions près de Nevelske, dans l’oblast de Luhansk.

Lire aussi : La propagande russe recule alors que son offensive Avdiyivka s’arrête, ISW spécule sur la suite

Dans le secteur de Bakhmut, les troupes ukrainiennes ont repoussé toutes les attaques ennemies aux environs de Bohdanivka et de Khromove. Les forces d’invasion russes ont également tenté en vain de regagner le terrain qu’elles avaient perdu plus tôt près de Klishchiyivka, dans l’oblast de Donetsk.

Les forces ukrainiennes poursuivent leurs opérations d’assaut au sud de Bakhmut dans l’oblast de Donetsk, infligeant des pertes en hommes et en équipements à l’ennemi et consolidant leurs positions, a déclaré l’état-major ukrainien.

Dans le secteur de Maryinka, l’ennemi a mené des opérations d’assaut infructueuses avec le soutien de l’aviation dans les environs de Maryinka et de Novomykhailivka, dans la région de Donetsk. Les défenseurs ukrainiens y ont repoussé une vingtaine d’attaques ennemies.

Dans le secteur de Shakhtarsk, les soldats ukrainiens ont repoussé les attaques des militants dans les régions de Zolota Nyva, Staromayorske et Rivne, dans l’oblast de Donetsk.

Dans le secteur de Zaporizhzhya, l’ennemi a mené des opérations d’assaut infructueuses près de Poltavka, dans la région de Zaporizhzhya.

Lire aussi : Suite de la frappe ukrainienne de l’ATACMS sur l’aérodrome de Berdiansk — vidéo

L’ennemi a également tenté en vain de regagner une position perdue près de Robotyne, dans l’oblast de Zaporizhzhya.

Nous portons la voix de l’Ukraine au monde. Soutien nous avec un don unique, ou devenez un mécène!

Lire l’article original sur La nouvelle voix de l’Ukraine