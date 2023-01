La défense touche le fond alors que les Lions dépassent les 500 verges – Shaw Local

La défaite 41-10 de dimanche contre les Lions a été au plus bas pour Matt Eberflus et les Bears. La défensive de l’entraîneur-chef à l’esprit défensif vient d’abandonner plus de 500 verges d’attaque.

Les Bears ont chuté à 3-13 et pourraient établir le record de franchise pour les pertes la semaine prochaine. J’imagine que cette saison ne peut pas se terminer assez tôt pour les fans des Bears.

Chaque semaine dans la NFL est unique. Voici les statistiques étranges et loufoques qui se sont démarquées cette semaine.

Cinq cents: La défense des Bears a connu une après-midi historiquement mauvaise. Il a permis 504 verges au total.

C’était la première fois qu’une défense des Bears accordait 500 verges ou plus depuis 2018 et la première fois que cela se produisait en règlement depuis 2013. Ce n’était que la quatrième fois que les Bears accordaient 500 verges ou plus dans n’importe quel match au cours de la dernière décennie.

Voici les cinq fois précédentes où les Bears ont accordé 500 verges au total ou plus avant dimanche:

14 octobre 2018 : 541 verges à Miami (en prolongation)

18 octobre 2015 : 546 verges à Détroit (en prolongation)

22 octobre 2013 : 514 verges à Philadelphie

2 octobre 2011 : 543 verges contre la Caroline

29 novembre 2009 : 537 verges au Minnesota

Le quart-arrière des Lions Jared Goff avait la deuxième meilleure note de passeur de son mandat avec les Lions. Avec une note de 133,5, il a marqué le plus haut depuis le 19 décembre 2021, lors d’un match contre l’Arizona. Il a eu plusieurs autres performances qui étaient meilleures lorsqu’il était membre des Rams de Los Angeles.

Attaque précipitée : Les Lions ont établi un sommet de la saison avec 265 verges au sol lors du match de dimanche. Avant dimanche, ils n’avaient pas parcouru plus de 191 verges dans un match cette saison.

Leurs 39 tentatives au sol ont également été un sommet de la saison. Le porteur de ballon Jamaal Williams a ouvert la voie avec 144 verges au sol.

En équipe, les Lions ont totalisé 98 verges au sol au-dessus des attentes, selon NFL Next Gen Stats. Williams a couru 65 mètres au-dessus des attentes, selon les modèles de Next Gen Stats.

Les Lions se sont appuyés sur leur attaque précipitée lors de leur victoire 41-10 contre les Bears, établissant des sommets de la saison en courses (39), verges (265) et RYOE (+98). Jamaal Williams a mené le champ arrière avec un sommet en carrière de 144 verges au sol (+65 de plus que prévu).#CHIvsDET | #OnePride pic.twitter.com/Ft1ICEhUEK – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 1er janvier 2023

Les 265 verges ont également marqué un nouveau point bas pour la défense des Bears. Il a surmonté une défaite au début d’octobre contre les Giants de New York de trois verges (262 verges). Les Bears ont accordé 200 verges au sol en cinq matchs différents cette saison.

Les Bears n’avaient pas accordé 265 verges au sol ou plus depuis la défaite de 2013 contre les Eagles, le même match où ils avaient cédé 514 verges au total.

Meneur des tacles : Voici une statistique qui en dit long sur l’état actuel de la défense des Bears. Le secondeur Joe Thomas a mené l’équipe avec 12 plaqués dimanche. Le vétéran de 31 ans est entré dans un rôle de départ après que les Bears aient échangé Roquan Smith et après que Jack Sanborn se soit blessé à la cheville.

Thomas n’a même pas fait partie de la liste des 53 joueurs à la sortie du camp d’entraînement. Il a signé avec l’équipe d’entraînement et a été élevé à la liste active fin septembre.

Chasse aux records de Fields : Avec encore 132 verges au sol dimanche, Justin Fields n’est qu’à 63 verges du record de quart-arrière de Lamar Jackson en une seule saison.

En 2019, Jackson s’est précipité pour 1 206 verges. Fields compte actuellement 1 143 verges au sol cette saison. Si Fields égale sa moyenne de la saison de 76,2 verges au sol par match, il établira le record. Au cours de ses 10 derniers matchs, il a accumulé en moyenne 94,9 verges au sol par match.

Avec sa performance dimanche, Fields a devancé Michael Vick pour le deuxième plus haut total jamais enregistré en une saison par un quart-arrière. Vick s’est précipité pour 1 039 verges en 2006.

Fields est devenu le quatrième quart-arrière depuis au moins 1970 à courir plus de 100 verges en au moins quatre matchs. Russell Wilson l’a fait quatre fois. Vick l’a fait 10 fois. Jackson l’a fait plus que tout autre QB, avec 12 de ces performances.

Quartier incroyable : Fields a terminé le premier quart de dimanche avec 105 verges au sol. Il s’agit des verges les plus rapides d’un joueur des Bears au premier quart du match depuis au moins 1991, selon l’équipe. Le seul autre joueur des Bears à avoir dépassé les 100 verges au premier quart depuis lors était le porteur de ballon Matt Forte, qui s’est précipité pour 101 verges au premier quart d’un match du 10 octobre 2010 contre la Caroline.

Fields devient le deuxième QB à se précipiter pour 100 verges en un quart depuis 1991, rejoignant Jalen Hurts de Philadelphie, qui s’est précipité pour 103 verges en un quart contre Green Bay plus tôt cette saison.

Selon Elias Sports, les 105 verges au sol de Fields au premier quart ont été les plus élevées par n’importe quel QB en un seul quart au cours des 45 dernières saisons.

Jeu bizarre : Sur l’interception de Fields juste avant la mi-temps, les Lions n’ont envoyé aucun passeur. Ils ont laissé tomber 11 défenseurs en couverture contre les cinq attrapeurs de passes des Bears.

C’était un jeu étrange où les récepteurs des Bears semblaient fonctionner à mi-vitesse. Aidan Hutchinson a capté une interception devant le receveur Byron Pringle. Selon Next Gen Stats, Hutchinson était à 11 mètres de Pringle lorsque Fields a lancé le ballon de football et a réduit l’écart à 1,7 mètre lorsqu’il a attrapé le ballon.

Les Lions n’ont pas envoyé un seul pass rusher sur l’interception d’Aidan Hutchinson pour clôturer la première mi-temps. Hutchinson a réduit l’écart entre lui et le receveur ciblé Byron Pringle de 11,0 mètres lorsque la passe a été lancée à 1,7 mètres lorsqu’elle est arrivée.#CHIvsDET | #OnePride pic.twitter.com/OGMhMW0Olo – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 1er janvier 2023

Fields n’a peut-être même pas vu Hutchinson sur le jeu parce qu’il s’est aligné presque hors des limites.

“Le jeu n’a pas été très bien exécuté”, a déclaré Eberflus. “Les Lions s’alignent dans une situation similaire à la nôtre. Ils ont mis les extrémités défensives à l’extérieur. Ils se sont alignés à l’extérieur d’homme à homme. Ils avaient deux gars en profondeur et un gars qui se cachait au milieu, donc c’était une assez bonne formation pour eux.