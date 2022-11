La défense Sycamore passe en demi-finale contre Nazareth – Shaw Local

SYCOMORE – La défensive Sycamore compte six blanchissages cette saison. Cinq contre des équipes éliminatoires, quatre au cours des cinq dernières semaines et trois contre des équipes qui ont atteint les quarts de finale des séries éliminatoires.

La défensive des Spartans affrontera une autre attaque de haut vol lorsque Nazareth se rendra à Sycamore à 14 h samedi pour un match de demi-finale de classe 5A.

Les Roadrunners (8-4) ont marqué au moins 29 points lors de leurs six derniers matchs après avoir échoué à casser 20 points dans cinq de leurs six premiers. Mais après un départ 2-4, ils ont remporté six matchs de suite pour se qualifier pour les demi-finales.

Les Spartans ont battu Sterling 28-0 en quart de finale samedi. Les Golden Warriors ont récolté en moyenne environ 44 points par match, ont dépassé 50 quatre fois cette saison et 60 deux fois.

Ils ont obtenu 174 verges d’attaque totale contre les Spartiates (12-0).

“Ils sont en si bonne position”, a déclaré l’entraîneur de Sterling, Jon Schlemmer. “Leurs enfants, en tant qu’entraîneur, vous pouvez dire quand ils savent ce qu’ils font. Je ne pense pas qu’il y ait la moindre hésitation avec la façon dont ces jeunes jouent en défense. Ils jouent en descente, ils jouent vite, ils jouent avec confiance et ça se voit. Nous avons de très bons joueurs offensifs et notre attaque a été très bonne cette année. Mais aujourd’hui, ils étaient meilleurs que nous.

Les Spartans ont réussi trois sacs et trois interceptions dans la victoire. Lincoln Cooley, le joueur de football de l’année du Daily Chronicle en titre, a eu un sac et un tacle pour une défaite lors de la victoire.

Lors d’un jeu de deuxième et 8 points avec les Spartans en tête 7-0 dans le premier, Cooley a ramassé le tacle pour une défaite, soutenant les Golden Warriors jusqu’à 5 mètres. Les Spartans ont mis fin au jeu de troisième essai et la défense a récupéré le ballon.

Cooley a également eu un sac au quatrième quart au troisième essai, bien que les Spartans aient déjà accumulé quatre touchés à ce moment-là.

“Il continue de bien jouer”, a déclaré l’entraîneur de Sycamore, Joe Ryan, à propos de Cooley. «Vos très bons joueurs doivent jouer très bien à cette période de l’année ou vous êtes absent. Jusqu’à présent, nos gars jouent très bien.

Kiefer Tarnoki a ajouté à ces gros jeux au deuxième quart. Les Spartans avaient une avance de 7-0, mais Sterling a atteint le Sycamore 22, face à un quatrième et un 3. Le quart-arrière Kael Ryan a trouvé Justin Benson sur un écran à l’extérieur. Tarnoki était le seul défenseur proche, l’a poursuivi et l’a arrêté à un mètre du marqueur.

Zack Crawford a réussi deux sacs dans la victoire, tandis que Burke Gautcher, Dawson Alexander et Tyler Curtis ont eu des interceptions.

“Les interceptions sont venues de nos gars qui étaient vraiment disciplinés à l’arrière”, a déclaré Ryan. «Les sacs sont venus par nos enfants qui ont fait des efforts acharnés, essayant juste d’atteindre le quart-arrière. Vous devez faire cela pour obtenir des sacs, vous ne les obtenez normalement pas lors de votre premier coup. Mais je pense que notre back-end a bien joué, et c’est ce qui a conduit aux trois interceptions.

Les Roadrunners apportent de nombreuses armes au match samedi, y compris la recrue du Wisconsin Justin Taylor, qui a marqué deux touchés contre Morgan Park la semaine dernière dans une victoire 29-0.

“Toute l’année, nous avons joué vite et physiquement”, a déclaré Crawford. « C’est ce que nos entraîneurs nous apprennent à faire. Notre ligne défensive est en train d’exploser. Nos secondeurs grattent bien. Nos sécurités baissent et se remplissent quand elles en ont besoin, baissent quand elles en ont besoin. Tout autour si tu joues juste vite et physiquement comme nous l’avons fait [Saturday] nous ferons le travail.