La défense se repose après avoir défié des agents dans le procès du complot de Whitmer

Les avocats de deux hommes accusés d’avoir conspiré pour kidnapper le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, ont appelé les enquêteurs à la barre des témoins vendredi pour tenter de soulever des questions sur leurs tactiques en 2020 et de mettre en évidence des attitudes méprisantes.

La défense a clos sa thèse le neuvième jour du procès. Les plaidoiries finales étaient prévues lundi devant le tribunal fédéral de Grand Rapids, Michigan.

Adam Fox et Barry Croft Jr. ont refusé de témoigner. Ils sont jugés pour la deuxième fois après qu’un jury en avril n’a pas pu parvenir à un verdict unanime mais a acquitté deux autres hommes.

John Penrod, un soldat de l’État du Delaware qui a travaillé sur l’affaire avec le FBI, a été confronté à des SMS dans lesquels il qualifiait Croft de “lâche” et à d’autres péjoratifs.

Qu’en est-il de “crétin ?” a demandé l’avocat Joshua Blanchard.

“Cela pourrait être M. Croft ou n’importe qui dans le groupe”, a répondu Penrod.

Blanchard a également diffusé l’audio de l’agent du FBI Hank Impola disant à un informateur : “Un dicton que nous avons dans mon bureau est : ‘Ne laissez pas les faits entraver une bonne histoire.'”

Mais lors du contre-interrogatoire, l’agent Corey Baumgardner était d’accord avec un procureur qui a déclaré que la remarque d’Impola deux mois après les arrestations était en fait une référence à la façon dont Croft et Fox allaient tourner les allégations d’enlèvement.

La défense soutient que Fox et Croft ont été piégés par des agents et des informateurs qui ont nourri leurs opinions anti-gouvernementales sauvages. Les procureurs disent que le groupe voulait déclencher une révolte nationale et était furieux contre les restrictions COVID-19 imposées par Whitmer au début de la pandémie.

Croft, 46 ans, est originaire de Bear, Delaware. Fox, 39 ans, vivait dans le sous-sol d’un aspirateur dans la région de Grand Rapids.

Whitmer, un démocrate, a blâmé le président de l’époque, Donald Trump, pour avoir attisé la méfiance et fomenté la colère contre les restrictions contre les coronavirus et refusé de condamner les groupes haineux et les extrémistes de droite comme ceux accusés dans le complot.

Trump a récemment qualifié le plan d’enlèvement de “faux accord”.

___

Retrouvez la couverture complète de l’AP sur le procès du complot d’enlèvement : https://apnews.com/hub/whitmer-kidnap-plot-trial

___

Suivez Ed White sur http://twitter.com/edwritez

Ed White, l’Associated Press