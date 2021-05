Le président russe Vladimir Poutine (à gauche) serre la main du président biélorusse Alexandre Loukachenko lors de leur rencontre à Sotchi le 22 février 2021. ALEXEI DRUZHININ | AFP | Getty Images

Alors que les dirigeants mondiaux exprimaient leur indignation face au «détournement» par la Biélorussie d’un avion de Ryanair et à la détention d’un activiste de l’opposition, la Russie se distinguait par sa défense bruyante du pays. Aujourd’hui, les analystes affirment que Moscou devrait bénéficier de l’éloignement supplémentaire de la Biélorussie de l’Occident. La Biélorussie a ordonné dimanche à un vol Ryanair transportant l’éminent militant de l’opposition biélorusse Roman Protasevich de se dérouter vers sa capitale, Minsk, après quoi le militant a été arrêté. La Russie a qualifié le tumulte aux États-Unis et en Europe de « choquant » et a accusé l’Occident d’avoir deux poids deux mesures. « Il est choquant que l’Occident qualifie l’incident dans l’espace aérien biélorusse de » choquant « », a écrit lundi la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova sur Facebook. La Russie n’a cessé d’augmenter sa puissance et son influence sur son voisin la Biélorussie, mais les dirigeants du pays, le président Vladimir Poutine et le président Alexander Lukashenko, sont des alliés quelque peu inconfortables – on peut soutenir que toute allégeance est au mieux fragile et fondée par nécessité. Pour la Biélorussie, la Russie est un partenaire économique et politique puissant et une source de soutien, ayant soutenu le leadership de Loukachenko qui en est maintenant à sa 27e année. Pour la Russie, la Biélorussie offre la possibilité d’exercer une influence économique et politique dans la région et constitue un rempart pratique contre ce qu’elle considère comme l’empiètement européen sur ses anciens territoires, comme l’Ukraine. Poutine est connu pour favoriser la stabilité et la prévisibilité et, en tant que tel, un dirigeant de longue date comme Loukachenko au pouvoir – qui peut potentiellement être plus facilement influencé – est préféré au changement de régime.

Poutine était-il impliqué?

Les experts qui suivent de près la Russie affirment que Poutine aurait connu, s’il n’avait pas été autorisé, l’incident du «détournement». Timothy Ash, stratège senior des marchés émergents chez Bluebay Asset Management, a noté lundi que « » Loukachenko est désormais totalement dépendant de Poutine pour sa survie au pouvoir et n’aurait pas risqué sa relation avec le Kremlin en entreprenant une telle démarche cavalière à moins qu’il ne l’ait été. d’abord donné le feu vert par Poutine. « « Je pense que si quelqu’un doutait que Loukachenko était d’accord avec Poutine, dans son modèle démocratique vertical / souverain de puissance, et en fait de l’intégration plus profonde de la Biélorussie à la Russie, alors je pense que cela envoie une réponse retentissante … il n’y a plus de ponts. se tenant en retrait à l’Occident, et il est prêt à abandonner la souveraineté de la Biélorussie pour sauver sa propre peau. « L’effet de levier de Poutine sur Loukachenko s’est récemment renforcé lorsque, en septembre dernier, Poutine a accordé à la Biélorussie un prêt de 1,5 milliard de dollars et a accepté de stimuler le commerce. Cette décision a été largement considérée comme un geste de soutien à Loukachenko après des semaines de manifestations de masse exigeant sa démission après avoir remporté une élection qui, selon l’opposition, était truquée. Loukachenko a nié cette allégation.

Plus de sanctions ont peu de chances de fonctionner

À l’instar de la Russie, la Biélorussie fait également l’objet de sanctions internationales, notamment pour son intimidation et sa répression des manifestants, des membres de l’opposition et des journalistes. Lundi, les dirigeants de l’UE a accepté d’imposer plus de sanctions sur la Biélorussie, mais les analystes estiment que toute nouvelle restriction à l’encontre de Loukachenko, ou d’autres personnes ou entités impliquées dans l’incident, sera probablement inefficace. En fait, Emre Peker, directeur de l’Europe au cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group, a noté lundi que l’incident de «détournement» de l’avion de Ryanair était susceptible de profiter à la Russie en poussant la Biélorussie plus près d’elle – sentiment qui a été repris ailleurs. « Le président Vladimir Poutine accueillera probablement cet incident comme un problème supplémentaire creusant un fossé entre la Biélorussie et l’Occident », a déclaré Peker dans une note. « Les allégations d’implication de la Russie, quant à elles, compliqueront davantage la capacité de l’UE à répondre efficacement à la Biélorussie. Moscou a accusé l’UE et ses membres de deux poids deux mesures, et défendra la gestion de l’incident par Minsk. De même, toute nouvelle sanction de l’UE entraînera la condamnation de la Russie. comme une ingérence occidentale … Alors que Berlin poussera pour une forte réaction de l’UE si Protasevich n’est pas libéré, il est peu probable que l’Allemagne cible Nord Stream 2 en relation avec l’incident de Ryanair. « Matthew Sherwood, analyste européen senior à The Economist Intelligence Unit, a déclaré lundi que tout l’épisode met en lumière « le peu de sanctions affectant la politique intérieure en Biélorussie ». << La série de sanctions la plus récente a été imposée après l'élection présidentielle contestée d'août 2020, qui a conduit à des manifestations qui ont duré plusieurs mois. Cependant, avec le soutien politique et économique continu de la Russie, M. Lukashenka et ses alliés ont pu sévir contre le mouvement d'opposition au niveau national, et les manifestations se sont largement étouffées », a-t-il déclaré. « Nous ne nous attendons pas à ce qu’une nouvelle vague de sanctions occidentales ait un impact réel supplémentaire sur la situation intérieure, et il est probable qu’elles conduiront la Biélorussie encore plus près de la Russie. »

Régime imprévisible

D’autres analystes notent que le régime de Loukachenko devient de plus en plus imprévisible, peut-être enhardi par ses relations avec la Russie. Nigel Gould-Davies est ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Biélorussie et chercheur principal pour la Russie et l’Eurasie à l’IISS. Il a déclaré lundi à CNBC que l’incident de Ryanair a montré que « Loukachenko est désormais une menace internationale, et pas seulement une menace pour son propre peuple ». « Deuxièmement, cela montre à quel point il se sent peu sûr de lui s’il se donne tant de mal pour détenir un seul journaliste et risquer l’indignation et la condamnation internationales en violant les règles internationales de la manière la plus flagrante », a-t-il ajouté.