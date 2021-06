La défense propulse les 76ers de Philadelphie dans la victoire du match 6 contre les Hawks d’Atlanta Nouvelles de la NBA

C’était peut-être mieux que l’avance ne soit pas si grande cette fois. Peut-être que l’élan négatif n’a jamais atteint un niveau où une panique totale s’est installée.

Après avoir perdu les matchs 4 et 5 des demi-finales de la Conférence de l’Est après avoir mené par 18 et 26 points, les 76ers de Philadelphie avaient une avance de 11 points en seconde période réduite à un avec moins de deux minutes à jouer dans le match 6 vendredi.

Mais les Sixers n’ont pas rompu, et ils ont forcé un match 7 aux premières heures de lundi matin (1h) avec une victoire 104-99 sur les Hawks d’Atlanta.

Seth Curry a tiré 6 pour 9 à trois points, la recrue Tyrese Maxey a fourni un gros coup de pouce offensif (16 points sur le banc) et la plus grande possession de la soirée était probablement le set après le temps mort des Sixers après que Trae Young se soit épuisé un remarquable recul de trois pour réduire l’avance à un. Alors que les Hawks se gênent mutuellement, Joel Embiid a obtenu sa capture de poste la plus facile de la série et, après avoir séparé deux défenseurs brouillés, a renversé sa propre miss.

Mais le plus gros match de la saison des Sixers a été, plus que tout, une victoire défensive pour l’équipe qui s’est classée deuxième défensivement en saison régulière. Après avoir marqué 122 points puissants et inhabituels pour 100 possessions lors de leurs huit premiers matchs en séries éliminatoires, les Sixers n’ont marqué que 104,4 points lors de leurs trois derniers. Mais ils vont en obtenir au moins un de plus, car ils ont pu s’appuyer sur une défense qui a été là toute la saison.

Les Hawks ont été retenus sous un point par possession pour la huitième fois seulement cette saison (deuxième en séries éliminatoires). Ils ont tiré un douloureux 13 pour 24 (54%) depuis la ligne des lancers francs et ont été privés d’un meneur de jeu clé (Bogdan Bogdanovic) pendant les 10 dernières minutes. Mais les Sixers ont également obtenu de gros arrêts alors qu’ils détenaient Atlanta à seulement 48 points sur 52 possessions en seconde période.

Plus dans le réservoir

Les Sixers ont connu un quatrième quart brutal aux deux extrémités du terrain lors du cinquième match mercredi. Mais leur défense était évidemment plus décevante, surtout parce que leurs trois sélections All-Defense ont toutes connu des moments difficiles alors que les Hawks ont marqué 48 points au cours des 14 dernières minutes. Embiid était apparemment en panne d’essence, ne sautant pour contester quelques disques de Young jusqu’à la jante.

À la fin du match 6, les Sixers avaient plus d’énergie. Et bien qu’ils aient une excellente défense d’équipe, ils ont dû compter sur un formidable effort individuel sur la dernière ligne droite. Maxey a vraiment commencé les choses au début du quatrième quart avec un gros effort lorsque Lou Williams a tenté de le retirer du dribble en semi-transition. George Hill est venu pour aider et, lorsque Williams a quitté le sol pour lancer le ballon du côté faible, Maxey a sauté haut dans les airs pour dévier la passe.

Les Sixers ont été un peu plus agressifs dans la défense des pick-and-rolls de Young vendredi, faisant même parfois dépasser Embiid au-delà de la ligne des trois points.

Sixers avait Embiid sorti haut contre Young sur 2 possessions consécutives après un temps mort au 1er trimestre. Ça n’a pas si bien marché. pic.twitter.com/ckGVtlDbut – John Schuhmann (@johnschuhmann) 19 juin 2021

Si tard dans le jeu, Young rejetait les écrans et jouait plus en tête-à-tête que d’habitude. Sur la possession après la déviation de Maxey, Hill a empêché Young de prendre le relais de Clint Capela. Puis, alors que Young tentait de le retirer du dribble tard dans le temps, Hill a fait un travail remarquable en forçant un tir difficile sans commettre de faute.

Deux possessions plus tard, Ben Simmons a en quelque sorte bloqué le pull-up de Young à plusieurs mètres de distance.

Deux possessions après cela, Young a rejeté un écran Capela pour rester à l’écart d’Embiid, qui était à nouveau à la ligne des trois points. Young a pu tourner le coin sur Curry, mais Embiid l’a poursuivi et a fait le bloc qu’il n’a pas pu faire deux nuits plus tôt.

Les Hawks se sont rapprochés d’un en marquant 12 points sur une séquence de huit possessions avec Simmons principalement hors du sol. Avec Atlanta encrassant intentionnellement Simmons, l’entraîneur des Sixers, Doc Rivers, l’a sorti et a joué trois petits gardes, dont l’un devait défendre 6 pieds 10 pouces Danilo Gallinari.

















2:09



Les 76ers forcent un match 7 contre les Hawks après une performance impressionnante de Seth Curry et Tobias Harris



Mais après que Gallinari ait frappé un trois sur Hill et que Young ait frappé ce pas en arrière sur Maxey, et avec les Hawks incapables de commettre intentionnellement une faute avec moins de deux minutes à jouer, Simmons était de retour sur le sol. Embiid a fait basculer sa propre erreur pour en faire un match à trois points, puis la taille de Simmons a fait la différence.

Young est allé travailler sur Simmons sans écran, a fait un demi-pas sur lui et a essayé de le repousser pour atteindre son coureur. Mais Simmons a pu rester avec lui et forcer un autre coup dur.

C’était la dernière possession sur laquelle les Hawks ont eu une chance d’égaliser.

Suivant : Jeu 7

Les Hawks auront une autre chance lors du septième match à Philadelphie. Leur propre défense a été améliorée au cours des trois derniers matchs, ce qui rend les prises de poste d’Embiid plus difficiles (à l’exception de cette exception flagrante) et maintient les Sixers à seulement 47% des tirs dans la peinture.

Les matchs 7 peuvent devenir laids, et les Sixers ne sauront pas nécessairement d’où ils tireront leur attaque dimanche soir. Mais ils doivent savoir qu’ils peuvent obtenir des arrêts s’ils ont encore de l’essence dans le réservoir.