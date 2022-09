La défense Lincoln-Way East submerge Batavia tôt – Shaw Local

FRANKFORT – Le maillot domicile Lincoln-Way East est sombre, avec un petit « East » sur le devant et un petit drapeau américain sur le dos.

Mais pendant la première moitié du match hors conférence de vendredi soir contre Batavia, ces maillots auraient tout aussi bien pu être confondus avec des rideaux occultants.

Les Griffins ont forcé un revirement précoce sur les downs et ont décroché deux interceptions, qui ont toutes mené directement ou indirectement à des points, alors que les Griffins ont construit une avance de 31 points en première mi-temps avant de remporter une victoire 31-16.

“C’était un peu comme si la défense de Lincoln-Way East avait retrouvé un peu de sa fanfaronnade en première mi-temps”, a déclaré l’entraîneur de Lincoln-Way East, Rob Zvonar. “Mais nous leur avons certainement rappelé la seconde mi-temps, et c’est qu’il y a beaucoup à faire pour s’améliorer.”

Lincoln-Way East (2-0) a déployé son muscle défensif tôt. Après que Batavia ait fait un appel audacieux pour essayer de convertir un quatrième et un sur son propre territoire, les Griffins ont bourré le jeu après un claquement raté.

Quelques minutes plus tard, Carter Nair a inscrit Lincoln-Way East au tableau avec un placement de 47 verges. Batavia (1-1) est rapidement allé trois fois sur sa prochaine possession, puis s’est retrouvé dans un trou 10-0 lorsque le quart-arrière des Griffins Braden Tischer a simulé un porteur de balle, a levé les yeux, a trouvé une couture et a explosé sur un sprint mort pour un Score de 55 verges.

Le quart-arrière de Lincoln-Way East, Braden Tischer, marque sans conteste sur une course de 55 verges contre Batavia. Vendredi 2 septembre 2022, à Francfort. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

La prochaine possession de Batavia était prometteuse mais a été écrasée par une interception de Charlie Nevinger qui a mis en place une passe de touché de 18 verges de Tischer à Jimmy Curtin lors du deuxième jeu du deuxième quart.

Encore un autre trois et un retrait sur la prochaine possession de Batavia, et cette fois, il n’a fallu que trois jeux aux Griffins pour traverser le terrain, alors que Jaden Cook a réussi une passe de touché de 56 verges de Tischer.

La possession suivante de Batavia à trois reprises a été renflouée par une pénalité, mais la boule de neige a continué de dévaler la colline alors que le joueur de ligne défensif Caden O’Rourke a capté une passe et s’est lancé pour un retour de 49 verges qui a donné aux Griffins un 31-0 l’avance qu’ils ont emportée jusqu’à la mi-temps.

“C’était incroyable là-bas. Toute la défensive jouait ensemble », a déclaré O’Rourke. «Nous avons joué ensemble comme un seul. C’était vraiment nous qui travaillions dur toute la semaine. Nous essayions juste de jouer la défense de Lincoln-Way East. J’ai l’impression que nous n’avons pas exploité notre potentiel en deuxième mi-temps, mais nous essaierons d’y revenir la semaine prochaine.

Batavia ne s’est pas laissé renverser en seconde période. Après avoir finalement traversé la bande du milieu de terrain pour la première fois du match lors de sa possession inaugurale du troisième quart, Tyler Janzey a brisé l’offre de blanchissage de Lincoln-Way East en marquant à 14 mètres au milieu du troisième quart.

Les Bulldogs semblaient sur le point de marquer à nouveau lors de leur prochaine possession, se glissant derrière la défense pour un gain important, mais ont échappé le ballon à l’intérieur de la ligne des 10 mètres.

Un score de 16 verges de Ryan Whitwell de Batavia au milieu du quatrième quart a représenté les derniers points du match.

Charlie Whelpley de Batavia se dirige vers le haut après une prise contre Lincoln-Way East. Vendredi 2 septembre 2022, à Francfort. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Ces lacunes défensives ont quelque peu entaché toutes les réalisations de sa défense en première mi-temps, a déclaré Zvonar.

“C’était une histoire de deux moitiés”, a-t-il déclaré. “Je n’aurais certainement pas pensé que la première mi-temps se serait déroulée comme elle l’a fait. Mais si nous avions joué un cinquième et un sixième quart-temps ce soir, cela n’aurait peut-être pas bien fini pour nous.

L’entraîneur de Batavia, Dennis Piron, n’était pas d’accord avec la façon dont les choses se sont matérialisées au cours du match, mais il était satisfait de la façon dont son équipe a refusé de céder après la première mi-temps.

“Je pense que nos gars étaient confiants et se sentaient bien en entrant”, a déclaré Piron. « Et dans un match comme celui-ci, nous étions serrés. Nous avons essayé d’en faire trop et, mec, est-ce que ça a mal tourné. J’avais vraiment l’impression que nous aurions pu jouer beaucoup mieux, mais je suis extrêmement fier de nos entraîneurs et de nos joueurs quant à la façon dont nous avons terminé ce match de football. Cela augure bien pour où nous devons aller dans les deux prochaines semaines. »