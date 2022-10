La défense intercepte les Patriots 3 fois dans la victoire des Bears – Shaw Local

FOXBOROUGH, Massachusetts – L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, avait le pressentiment qu’il pourrait voir les deux quarts des Patriots lundi.

Il n’a pas fallu longtemps à l’entraîneur des Patriots, Bill Belichick, pour passer du choix de première ronde de 2021 Mac Jones à la recrue de quatrième ronde Bailey Zappe. La bonne nouvelle, pour Eberflus, c’est que cette décision semblait être une réaction à la défense des Bears qui faisait des ravages pour Jones.

La sécurité recrue des Bears, Jaquan Brisker, a battu Jones au début du deuxième quart avec une prise de haut vol à une main. Le mouvement a provoqué le changement de Belichick au quart-arrière. Cela s’est avéré être la première de trois interceptions pour la défense des Bears lors de la victoire de lundi soir contre les Patriots, 33-14.

Brisker a décroché une passe en boucle de Jones qui était destinée à l’ailier rapproché Jonnu Smith. Brisker a déclaré qu’il avait «beaucoup de contrôle» sur sa prise à une main.

“C’était comme un rebond de quand je jouais au basket ou quelque chose comme ça”, a déclaré Brisker. “Je suis monté, je l’ai attrapé, je suis descendu avec une main et j’ai essayé de sauter par-dessus le porteur de ballon.”

L’interception était la première de la carrière de Brisker dans la NFL. Son compatriote recrue Kyler Gordon a également eu sa première interception dans la NFL. Gordon et le secondeur vétéran Roquan Smith ont tous deux réussi des interceptions en seconde période contre Zappe.

“Cela favorise la confiance, la capacité de reprendre le ballon”, a déclaré Eberflus. “C’est une grande partie du football gagnant.”

Smith et Gordon ont tous deux saisi des passes qui ont été frappées en l’air. Zappe a fini par terminer sa soirée 14 en 22 en passant pour 185 verges avec un touché et deux interceptions. Lorsque Belichick a retiré Jones, Jones était 3 en 6 pour 13 verges avec une interception.

“C’est assez mignon”, a déclaré Smith. « C’est comme le vieil adage : ils viennent en grappes. Le simple fait de pouvoir en avoir un après l’autre, c’était plutôt sympa.

Le retour de Mustipher : Le centre du banc des Bears Sam Mustipher, qui avait commencé les 17 matchs l’an dernier et les six premiers matchs de cette saison au centre. Ils ont déplacé le vétéran Lucas Patrick au centre et ont commencé le vétéran remplaçant Michael Schofield à la garde gauche.

Mais Mustipher n’a pas eu à s’asseoir longtemps sur le banc. Patrick a quitté le match en première mi-temps avec une blessure à l’orteil et n’est pas revenu. Mustipher a fini par terminer le match au centre.

Il a qualifié cette semaine de “montagnes russes”. Eberflus ne s’est pas engagé à ce que quiconque joue au poste de centre pour aller de l’avant, car cela dépend probablement de la santé de Patrick.

“Au début, vous devenez (en colère)”, a déclaré Mustipher à propos de son banc. “Ça pique. Mais la façon dont j’ai été élevé et les gens qui comptent sur moi, c’était : ‘D’accord, et maintenant ? Et après? Comment puis-je répondre à cela ? C’est la même chose que j’ai faite toute ma vie.

Mustipher a déclaré qu’il comprenait pourquoi l’équipe avait fait un changement. Il a noté qu’il avait eu du mal à protéger les passes contre certains des meilleurs tacles défensifs auxquels les Bears ont été confrontés.

“Si je veux être qui je dis que je suis, je dois être capable de bloquer ces gars”, a déclaré Mustipher. “Et c’était l’évaluation honnête de moi-même.”

Pettis sur punts : Les Bears ont utilisé le receveur Dante Pettis au retour du botté de dégagement. Son retour de 27 verges en seconde période a aidé à établir le touché qui a poussé les Bears à trois possessions.

La recrue Velus Jones a perdu le poste de retour de botté après avoir tâtonné sur deux bottés de dégagement clés au quatrième trimestre ces dernières semaines.

Division du porteur de ballon : Alors que Justin Fields a eu 14 tentatives de course, les porteurs de ballon David Montgomery (15 courses, 62 verges) et Khalil Herbert (12 courses, 62 verges) ont eu une répartition assez égale des courses. Herbert a également capté une passe.

Eberflus a déclaré cette semaine qu’il irait avec la main chaude au porteur de ballon. Cela semblait signifier des touches presque égales pour le dos.