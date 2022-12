La défense faiblit tard, Alex Leatherwood voit la première action – Shaw Local

CHICAGO – Les Bears n’ont enregistré aucun coup sûr du quart-arrière contre Aaron Rodgers.

C’est quelque chose que les Bears ont manqué contre tous les quarts que la ligne défensive a affrontés cette saison. Au cours des trois derniers matchs, les Bears ont généré quatre coups sûrs QB.

“Personnellement, j’ai été amené ici pour une raison: la précipitation des passes, et j’ai l’impression de ne pas tenir le coup”, a déclaré l’ailier défensif recrue Dominique Robinson après la défaite 28-19 des Bears contre les Packers de Green Bay dimanche. « Je dois m’améliorer de mon côté. Nous n’avons pas suffisamment atteint le quart-arrière.

En 12 matchs, la défense des Bears n’a que 14 renversements de quart-arrière, ce qui se classe au dernier rang de la ligue. Ils sont à égalité en dernier avec 16 sacs et sont les derniers en pourcentage de renversements par tentative de passe (4,3%).

« Nous avons parfois l’occasion, mais [a] le quart-arrière sort le ballon un peu vite, donc c’est difficile », a déclaré Robinson. “Mais, quand ces opportunités arrivent là où il est là-bas … j’ai toujours [feel like I] aurait pu obtenir [there] après coup, mais je dois juste faire mieux pendant [the game].”

Mis à part les coups sûrs du quart-arrière, l’ailier défensif Trevis Gipson pense que “nous devons d’abord arrêter la course”.

Les Packers ont généré 175 verges au sol et une moyenne de 5,5 par course dimanche.

“Nous arrêtons la course, cela nous donne plus d’opportunités”, a déclaré Gipson. “[Rodgers] est là-bas en train de tapoter le ballon et nous devons continuer à le presser et à être implacables, à jouer vers l’avant comme un seul. Nous le plaçons dans de bonnes positions.

[ Same old result vs. Packers, but there’s reason for optimism for Justin Fields, Chicago Bears ]

Cogné secondaire: Le secondaire des Bears a étonnamment bien joué sans plusieurs partants réguliers. La sécurité Eddie Jackson (pied), la sécurité Jaquan Brisker (commotion cérébrale), le demi de coin Kyler Gordon (commotion cérébrale) et le demi de coin Kindle Vildor (cheville) étaient tous indisponibles dimanche.

Au lieu de cela, DeAndre Houston-Carson et Eljiah Hicks ont commencé à la sécurité, et Jaylon Jones a commencé au cornerback aux côtés du partant régulier Jaylon Johnson. Le demi de coin recrue Josh Blackwell était le cinquième demi défensif dans les sous-paquets.

Pourtant, ce groupe a maintenu Rodgers à 182 verges par la passe et un touché.

“Nous avons vraiment joué notre jeu”, a déclaré Houston-Carson. “Ils ont eu quelques jeux ici et là, mais je pense que nous avons joué aussi fort que possible.”

Leatherwood voit la première action: Le plaqueur offensif Alex Leatherwood a effectué une rotation au tacle droit avec le partant Riley Reiff. Il a marqué les premiers clichés de Leatherwood de la saison.

Leatherwood travaille dans les coulisses depuis que les Bears l’ont réclamé à la fin du mois d’août. Il était un choix de première ronde des Raiders de Las Vegas en 2021, mais les Raiders l’ont coupé à la fin du camp d’entraînement cette année.

Cette semaine, Leatherwood a déclaré à Shaw Local qu’il utilisait les trois derniers mois pour “tout régler et se concentrer uniquement sur moi”.

Reiff est entré dans la semaine avec une blessure au dos et a raté du temps d’entraînement avant de revenir à l’action vendredi. Le plaqueur droit auxiliaire Larry Borom était blessé à la cheville. Cela signifiait que Leatherwood était le partant à l’entraînement au début de la semaine.

Même avec le retour de Reiff, les Bears ont pensé que c’était le bon moment pour obtenir des représentants de Leatherwood.

« Nous allons faire tourner [Leatherwood] là-dedans », a déclaré l’entraîneur-chef Matt Eberflus. «Nous voulons lui faire travailler là-bas. Riley était absent en début de semaine. Faites-le revenir et Leatherwood a fait du bon travail là-dedans.

[ Chicago Bears lineman Alex Leatherwood has used this season to ‘tune everything out and just focus on me’ ]

Le field goal raté coûte cher : Les Bears menaient par deux points au quatrième quart et se dirigeaient vers la zone rouge lorsque le jeu est devenu conservateur. En troisième et cinquième à la ligne des 23 verges, ils ont cédé au porteur de ballon David Montgomery, qui n’a gagné qu’un mètre.

Un placement sur le terrain à ce moment-là aurait signifié que les Packers avaient besoin d’un touché plutôt que d’un placement sur le terrain, mais l’essai de 40 verges de Cairo Santos a été basculé sur la ligne de mêlée par le joueur de ligne défensive des Packers Dean Lowry.

Le plaqueur gauche des Bears Braxton Jones, qui bloquait Lowry sur le jeu, a été blâmé pour le coup de pied bloqué.

“J’avais un mauvais niveau de pad”, a déclaré Jones. «Je pense que j’ai fait du bon travail pour arrêter la pression, mais mon niveau de pad lui a permis de lever la main. J’ai donné un pourboire.

Les Packers ont suivi le field goal bloqué avec leur propre field goal pour prendre les devants. Santos a également raté un point supplémentaire pendant le match.