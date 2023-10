GLEN ELLYN – La renaissance de l’offensive de Glenbard West a fait la une des journaux au cours de la séquence de six victoires consécutives des Hilltoppers pour clôturer la saison régulière.

Samedi, c’était au tour des autres unités de briller.

Derrière un retour de touché de 92 verges par Mason Ellens lors du coup d’envoi d’ouverture et un excellent effort défensif, Glenbard West a battu Naperville North 23-8 lors d’un match éliminatoire du premier tour de classe 8A.

Les Hilltoppers (8-2) ont limité les Huskies en visite à seulement 27 verges offensives totales et trois premiers essais dans la première mi-temps alors qu’ils prenaient un avantage de 23-0.

Eli Limouris a réalisé une interception pour l’équipe locale, l’un des trois revirements qu’ils ont forcés. Maximus Hetlet et Joey Campanella ont ajouté des récupérations d’échappés.

«C’est la préparation que nous faisons à l’entraînement et les notes détaillées que nous prenons dans le film», a déclaré Limouris, dont l’INT est survenu lors du premier jeu offensif de Naperville North après le retour d’Ellens. « Alors, quand nous entrons dans un match, c’est comme un entraînement pour nous. Nous savions ce qu’ils allaient proposer et nous l’avons exécuté.

«Nous savions qu’ils avaient un receveur Purdue (Luke Williams) et nous savions que leur ligne O était physique. Mais nous avons été plus physiques et avons fait le travail. Nous sommes heureux d’avoir une semaine supplémentaire.

Ellens a donné le ton avec ses exploits au début, prenant un coup de pied profond au milieu avant de rebondir à l’extérieur vers la zone des buts. Jack Moellering a représenté les deux autres touchés des Hilltoppers, marquant sur des courses de 1 et 3 verges. Il a terminé avec 117 verges au sol en 24 courses. Glenbard West a récolté en moyenne 39 points par match au cours de sa séquence de victoires.

“Lorsque vous ouvrez le match avec un retour de coup d’envoi pour un touché”, a déclaré Moellering, “cela soulage l’attaque et la défense. Et puis notre défense place notre attaque aux bons endroits à chaque match. Faire des arrêts, obtenir des revirements, cela nous permet de faire notre travail (en attaque).

Aidan Nelson a contribué un terrain de 29 verges tandis que Teyion Oriental a couru 55 verges en 15 tentatives.

«Je pense que nous avons extrêmement bien joué défensivement en première mi-temps», a déclaré l’entraîneur de Glenbard West, Chad Hetlet, dont l’équipe se rendra désormais pour affronter Edwardsville, tête de série numéro 4, au deuxième tour. « Nous étions un peu fatigués en seconde période. Ils ont des mecs que vous essayez de rassembler ; ils ont beaucoup de receveurs talentueux et ils vous rythment. Mais je pensais que défensivement, nous avions tenu bon.

« Évidemment, lorsque vous marquez dès le premier jeu du match, c’est une bonne chose. Cette première mi-temps, c’était le football classique de Glenbard West. Et Jack (Moellering) est génial. Il a fait de la descente toute la journée. La ligne D de Naperville Nord est vraiment bonne et la luge a été difficile. Mais c’est Jack aujourd’hui qui nous a fait partir.

Glenbard West a participé aux séries éliminatoires au cours de chacune des 16 années à la tête de Hetlet et est désormais sorti victorieux au premier tour de chacune de ces saisons. Les Hilltoppers ont également deux titres d’État, une deuxième place et cinq apparitions supplémentaires en demi-finale au cours de cette époque.

“C’est plutôt cool”, a déclaré Hetlet à propos de la domination de son équipe au premier tour. « Nous avons eu la chance d’avoir beaucoup de bonnes graines. J’ai dit aux gars que ce serait l’un des matchs de premier tour les plus difficiles que nous ayons jamais joué.

Naperville North (6-4), qui a remporté ses trois derniers matchs de la saison régulière, a marqué sur une course de 7 verges par Lonzo Duckworth à la fin du quatrième quart.

Jacob Bell a lancé 205 verges, dont la plupart ont eu lieu au cours des 15 dernières minutes. Williams a réussi huit réceptions pour 73 verges et Ian MacConnachie a réussi quatre attrapés pour 62 verges.

«En renonçant à ce retour du coup d’envoi pour commencer le match», a déclaré l’entraîneur de Naperville North, Sean Drendel, «les choses nous ont un peu échappé un peu trop tôt.

« Offensivement, nous avons eu du mal toute l’année. Nous sommes une équipe de gros jeux, ce qui est génial, mais dans un match comme celui-ci, c’est difficile car ils ne permettront pas de gros jeux.