La défense et le jeu au sol aident College of DuPage à se répéter en tant que champions nationaux – Shaw Local

College Of DuPage cherchait à répéter son championnat national de division III de la National Junior College Athletic Association (NJCAA) il y a une saison.

Le North Dakota State College of Science cherchait à ramener sur son campus de Wahpeton, ND, juste de l’autre côté de la frontière du Minnesota, un premier titre national pour un programme dont les racines remontent à 1909.

Grâce à une combinaison de positions défensives opportunes et d’un match de course réussi par le comité, l’hôte Chapparals a remporté une victoire 14-12 au stade Bjarne Ullsvik sur le campus COD de Glen Ellyn pour remporter sa deuxième couronne nationale consécutive sans bourse avant une salle comble samedi après midi.

« Notre défense a été phénoménale. En attaque, nous avons eu des difficultés, mais en fin de compte, la chose la plus forte à propos de cette équipe est qu’elle n’abandonne pas », a déclaré l’entraîneur de DuPage, Matt Rahn. «Ces enfants sont des champions à cause de cela. C’est un sentiment formidable. Je ne pourrais pas être plus fier de ces gars.

La défense du College of Dupage bloque un coup de pied supplémentaire crucial lors du match du championnat national NJCAA DIII contre le North Dakota State College of Science le 3 décembre 2022 au College of Dupage à Glen Ellyn. (Jon Cunningham pour Shaw Local)

Avec DuPage (9-2) en hausse de 7-6 avec 7:05 à faire jusqu’à la mi-temps après une passe de 25 verges de Gavin Sukup TD à Marquel Porter et une frappe de 63 verges de Graedyn Buell TD à Marsello Mendez fournissant la réponse du NDSCS, les Wildcats (10-2) a effectué une autre charge dans la dernière minute de la mi-temps.

Le Dakota du Nord est arrivé à la ligne de 12 verges du COD, où le demi défensif de première année Guy Goss, un produit de Hinsdale Central, a limogé Buell (12 pour 22 passes, 196 verges) pour une perte de 6 verges – qui est survenue après un tacle de 6 verges pour perte du match MVP Byron Puryear lors du jeu précédent.

Goss a ensuite interrompu une tentative de passe du NDSCS lors d’une tentative de passe avortée qui a commencé par un essai de placement de 41 verges.

« Nous avons une défensive qui a travaillé toute l’année », a déclaré Goss. «Nous nous sentions bien dans le match d’aujourd’hui. Ils ont eu quelques gros jeux, et cela arrive. Toute cette année, nous avons dit que de grands jeux se produisaient, [but] nous n’allons pas vous laisser conduire tout le long du terrain et marquer sur nous.

Randy Young (2) du Collège de DuPage sprinte à travers un trou pour un long gain lors du match du championnat national NJCAA D-III contre le North Dakota State College of Science samedi à Glen Ellyn. (Jon Cunningham pour Shaw Local)

Les Chaparrals ont mis en place avec succès une rotation de porteurs de ballon à trois avec le deuxième étudiant Randy Young et une paire d’étudiants de première année en chemise rouge Brian Trobel et l’ancien de Glenbard West Samson Zander.

Le trio a parcouru 155 verges, dont une course de TD de 15 verges par Young (12 courses, 66 verges) qui a élargi l’avance à 14-6 avec 11:27 à jouer au troisième.

Zander, un transfert inversé d’Indiana Wesleyan, a attribué leur succès à une capacité à respecter et à faire confiance à leurs styles respectifs.

« Nous avons une rotation [that] nous savons ce que nous devons faire, et nous avons fini par exécuter notre travail, et c’est tout ce qui compte », a déclaré Zander, qui a porté 11 fois pour 47 verges.

Et quand cela comptait le plus, la défense du COD s’est imposée en quatrième. Cela a arrêté Buell sur une course de conversion de deux points égalant le match après avoir marqué sur un gardien de 17 verges avec 13:41 à faire qui a maintenu les Chaparrals 14-12.

Le quart-arrière du North Dakota State College of Science Graedyn Buell (13 ans) regarde, impuissant, la défense du College of DuPage entourer le ballon qu’il a échappé lors d’une tentative de conversion en deux points lors du match du championnat national NJCAA D-III samedi à Glen Ellyn. (Jon Cunningham pour Shaw Local)

Il a ensuite tenu les Wildcats au DuPage 26 lorsque Buell a fait face à l’assaut d’une ruée vers le recrue en chemise rouge de Wheaton North LaJuan Hill avec 9:04 à jouer, ce qui a forcé une passe incomplète.

DuPage a obtenu un autre jeu clé de Goss avec un coup sûr et une bande du receveur des Wildcats Brady Borgen après un achèvement de 20 verges au NDSCS 35 avec 2:50 à jouer.

DuPage a remporté le trophée du championnat lorsque Puryear a limogé Buell lors du dernier jeu du match, laissant Rahn reconnaissant du bain d’après-match qu’il a reçu de ses joueurs alors même que le refroidissement éolien était chez les adolescents tout au long du match.

“En fait, l’eau est plus chaude que l’air”, a déclaré l’entraîneur.