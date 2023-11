La défense est prête à transporter Patrick Mahomes

À un moment donné, pour les Chiefs de Kansas City, l’équilibre était inévitable. L’entraîneur-chef Andy Reid et le directeur général Brett Veach consacraient trop de temps, trop d’efforts et trop d’atouts pour échouer. Et dimanche, ils ont assisté à un moment de plantation du drapeau, observé sur la scène internationale, qui a montré à tous ce qu’ils connaissaient depuis un certain temps.

La défense des Chiefs a rattrapé son homologue offensif. Et lorsque le quarterback générationnel doit être transporté pendant quelques dimanches – ou peut-être même jusqu’en février – Kansas City a finalement mis en place l’unité pour y parvenir.

Cela a été pleinement démontré lors de la victoire 21-14 de dimanche contre les Dolphins de Miami à Francfort, en Allemagne, lorsque le public a eu droit à l’un des jeux défensifs les plus excitants de la saison – avec trois défenseurs des Chiefs combinant sur un retour d’échappé de 59 verges pour un touché qui a duré 18 mois.

Nous y reviendrons, mais d’abord, cela vaut la peine d’absorber ce que Patrick Mahomes a dit au public de la télévision après la victoire : que c’est la meilleure unité défensive avec laquelle il a joué… et peut-être plus.

“Je pense qu’ils ont une chance d’être la meilleure défense de la NFL”, a déclaré Mahomes.

Le groupe est certainement à la porte étant donné que les Chiefs ont tenu sept de leurs neuf adversaires à 20 points ou moins cette saison et étaient cinquièmes de la ligue en DVOA défensif dimanche. Sans regarder d’autres statistiques, la plupart des équipes vous diront que la combinaison est une défense de niveau Super Bowl et offre la recette de nombreuses victoires (tant que l’offensive n’est pas putride). Et Kansas City correspond à ce moule, même si Mahomes et Reid supervisent une unité offensive qui ne fonctionne toujours pas à plein régime cette saison.

Dans ce cadre, le match de dimanche contre Miami était un exemple parfait de la façon dont cette itération actuelle des Chiefs est conçue pour gagner. Face à un plan des Dolphins visant à isoler Mahomes de l’ailier rapproché Travis Kelce, Kansas City a été confronté à la résolution d’une défense de niveau séries éliminatoires et d’une attaque de niveau championnat – dans un match à l’étranger qui comporte un fardeau de déplacement et un niveau de distraction inégalés en dehors d’un Super. Voyage au bol. Et la façon dont ils ont réagi en dit long sur la direction que prend la construction défensive de Kansas City.

En quelques mots? C’est ascendant. Rapidement.

Les fans des Chiefs l’ont vu encapsulé dans ce retour d’échappé de 59 verges pour un touché, qui a vu le jeune demi de coin Trent McDuffie frapper le large des Dolphins Tyreek Hill, tout en frappant simultanément le ballon. Le sécurité Mike Edwards a ensuite récupéré le fumble et l’a avancé, avant de faire demi-tour et de déplacer le ballon vers son collègue de sécurité Bryan Cook, qui s’est dirigé vers la ligne de touche et a emmené tout le monde autour de lui à une compétition d’athlétisme.

Bryan Cook (6) et la défense des Chiefs ont eu une longueur d’avance sur les attaques toute la saison. (Photo AP/Martin Meissner) (PRESSE ASSOCIÉE)

“Cook roulait, mec”, a déclaré Mahomes par la suite. “J’ai dit qu’on aurait dit qu’il était la jambe d’ancrage d’un [4 x 100] en piste. Il a levé les genoux et a roulé sur le terrain. Un jeu énorme qui comptait évidemment beaucoup à la fin du match.

“Le fait que [the defense is] tellement bons aux trois niveaux qu’ils sont profonds – les gars alternent et ils peuvent jouer », a poursuivi Mahomes. «… Je savais qu’ils allaient être bons, parce que vous regardez la fin de l’année dernière, ils ont joué un excellent football et personne ne l’a vraiment remarqué. Je savais qu’ils allaient être bons [because] nous avons ramené tellement de gens, tellement de jeunes, et ils allaient se développer. Le fait qu’ils se développent tous aussi vite, je ne sais pas si quelqu’un aurait pu le deviner.

L’instantané de dimanche s’étendait sur plus d’une semaine seulement. Chaque défense haut de gamme a besoin d’un moment de plantation du drapeau qui montre où elle va – à la fois au sein de la structure de l’équipe et dans le reste de la NFL. Pour les Chiefs, ce retour d’échappé en faisait partie, réunis par deux partants sélectionnés lors du repêchage de la NFL 2022 (McDuffie et Cook), et un agent libre arraché la dernière intersaison pour fournir une certaine profondeur de vétéran dans le secondaire (Edwards).

Cela a dû être un moment particulièrement agréable pour Reid et Veach, qui ont vu Hill jouer à un niveau proche du MVP depuis qu’il a été distribué à Miami avant la saison 2022. Le même Hill qui s’est vanté à l’avance que Kansas City « allait obtenir ce travail » et qu’il espérait marquer un touché et transmettre un message directement à Reid selon lequel l’équipe n’aurait jamais dû l’échanger. Hill n’a jamais eu cette opportunité, étant limité à 62 verges en réception tout en étant largement couvert par le demi de coin vétéran L’Jarius Sneed. Son échappé coûteux a fini par faire la différence dans le match, donnant une avance de 21-0 aux Chiefs avant la mi-temps.

Mais ce sont les contributeurs de Kansas City à la pièce qui devraient faire rayonner Veach et Reid. Tous deux dans leur deuxième année dans la ligue, McDuffie est une star en herbe et Cook est en train de devenir un solide partant, mettant une fois de plus en évidence une classe de repêchage 2022 à forte défensive qui devient un élément fondamental de l’équilibre de la franchise. Cette classe comprenait également l’ailier défensif montant George Karlaftis et le secondeur Leo Chenal, qui aide à tenir le fort pendant que la star Nick Bolton se remet d’une opération au poignet.

Ce genre de journée était ce que Veach avait en tête lorsqu’il s’est perché devant une caméra Zoom après le repêchage de 2022 et a expliqué à une foule de médias et de fans curieux pourquoi il avait utilisé sept de ses 10 choix sur des joueurs défensifs. Comme Veach l’a dit lors de cette séance médiatique : « Évidemment, nous devons avoir un équilibre des deux côtés du football et nous voulions améliorer la jeunesse, le talent et la profondeur du côté défensif. »

Voilà à quoi cela ressemble. Un équilibre défensif légitime qui peut sans doute maintenir l’offensive n ° 1 de la NFL à 292 verges au total, un dérisoire 3 sur 12 en efficacité au troisième essai et le quart-arrière Tua Tagovailoa à sa plus faible production de passes cette saison. Le tout en faisant flotter simultanément Mahomes, dont les 185 yards par la passe représentaient son plus bas total depuis le 5 décembre… de 2021. Et cela dans un match sans Bolton, qui fournira sûrement un coup de pouce en fin de saison, et avec le plaqueur défensif vedette Chris Jones constamment en double équipe – au point de fournir une seule pression de quart-arrière.

Si c’est à cela que ressemble la défense de Kansas City contre une attaque d’élite alors qu’elle fonctionne sans deux étoiles performantes à un niveau de pointe, qui sait à quel point cette unité pourrait bien bourdonner fin décembre, quand il sera temps de se lancer dans les séries éliminatoires.

Mahomes voit une tendance vers le sommet de la ligue. Reid et Veach espéraient et planifiaient que cela se réalise de cette façon.

Si c’est aussi proche que ces attentes et la représentation de dimanche, c’est un nouvel équilibre qui devrait inquiéter le reste de la ligue.