La défense en coin de pénalité s’est améliorée, ce n’est pas facile pour les drag-flickers maintenant, déclare Rupinder Pal Singh

L’ancien drag-flicker indien Rupinder Pal Singh estime que les équipes internationales auront de plus en plus de mal à marquer depuis les corners, car l’utilisation de la technologie dans le jeu – comme l’analyse vidéo par les adversaires – a rendu les représentants du métier difficiles à battre les défenseurs .

Rupinder, qui faisait partie de l’équipe médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo mais qui a pris sa retraite peu de temps après, a déclaré que la défense en coin de pénalité s’était considérablement améliorée ces dernières années et que c’était pourquoi les drag-flickers du monde entier avaient du mal à marquer.

« Défendre les corners de penalty est devenu un art ces dernières années. Chaque équipe dispose désormais d’une analyse vidéo pour étudier comment les adversaires prennent leurs PC. Ils analyseront comment la traînée scintille de l’équipe adverse et comment ils utilisent les variations, et s’entraîneront en conséquence pour éviter les buts”, a déclaré Rupinder à PTI par téléphone depuis son domicile au Pendjab.

« C’est la même chose dans le cas de l’Inde. Nous sommes également très bons pour défendre les corners comme nous l’avons vu contre l’Angleterre (dans cette Coupe du monde). Nos premiers rushers, Amit Rohidas et Manpreet Singh, sont très rapides à se précipiter et à fermer l’angle”, a déclaré Rupinder qui a formé une puissante paire de drag flickers aux Jeux olympiques de Tokyo, avec l’actuel capitaine indien Harmanpreet Singh.

L’Inde a marqué trois buts sur penalty sur les 16 marqués lors de la Coupe du monde en cours, soit moins d’un cinquième du total des buts. Au total, 43 buts ont été marqués par les CP dans cette Coupe du monde sur un total de 130 buts marqués en 24 matches à l’issue des phases de poules.

“C’est une Coupe du monde, pas n’importe quel tournoi international ou test bilatéral. Chaque équipe essaiera de marquer le plus de PC et, en même temps, elle essaiera de défendre les PC du mieux qu’elle pourra”, a déclaré le joueur de 32 ans.

Rupinder a déclaré qu’en dehors de l’analyse vidéo des équipes adverses, des équipements de meilleure qualité, tels que des protège-genoux et des protège-dents, des gants et un protège-tête, ont fait craindre aux rushers moins que par le passé, et ils peuvent donc mieux défendre maintenant.

“Donc, nous ne pouvons pas dire que l’efficacité des scintillements de traînée a diminué au hockey, car la diminution du taux de conversion est due à une meilleure défense des PC qu’auparavant. Vous ne pouvez pas vous en empêcher et c’est comme ça.

«Mais ce n’est pas que les drag-flickers ne vont pas marquer de buts. Ils marqueront. C’est une question de timing, s’il y a une coordination entre l’injecteur, le stoppeur (de la balle) et le scintillement de traînée, alors les buts seront marqués.”

Harmanpreet, l’un des drag-flickers les plus redoutés au monde, a eu jusqu’à présent un tournoi tranquille, n’ayant marqué qu’un seul but des PC – contre le Pays de Galles lors du dernier match de poule de l’Inde jeudi.

Mais Rupinder a conseillé aux drag-flickers indiens de rester calmes et positifs, affirmant que les buts devraient provenir de leurs bâtons.

“Cela arrive dans des situations de haute pression, ils doivent rester calmes et positifs. Je pense qu’ils n’ont rien fait de mal et qu’ils ne devraient pas avoir de pensées négatives.”

Harmanpreet était en grande forme lors des Jeux olympiques de Tokyo, marquant six buts, dont un lors du match pour la médaille de bronze contre l’Allemagne. Rupinder avait également marqué un de son film de drag dans ce match.

« Aux Jeux olympiques de Tokyo, nous avions bien réussi à convertir et à défendre les PC. Donc, j’espère que cette équipe fera aussi bien dans les prochains matchs de cette Coupe du monde.”

Selon les archives de la FIH, l’Inde a converti 10 PC sur un total de 31 remportés aux Jeux olympiques de Tokyo, tout en concédant 10 buts sur les 47 PC qu’elle a défendus.

