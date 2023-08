La défense émergente de Trump contre les accusations criminelles pour avoir tenté d’annuler les élections de 2020, a expliqué

La défense juridique de l’ancien président Donald Trump contre les accusations criminelles fédérales pour avoir tenté d’annuler les élections de 2020 commence à prendre forme.

Lors d’un discours dans le New Hampshire mardi, Trump a fait valoir, comme ses avocats l’ont fait ces derniers jours, que ses déclarations sur l’élection étaient un discours protégé par la Constitution. Il a affirmé que ses droits au premier amendement étaient attaqués – non seulement parce qu’il a été inculpé pour ses mensonges répétés selon lesquels l’élection lui avait été volée, mais aussi parce que les procureurs demandent une ordonnance de protection l’empêchant de parler publiquement de preuves révélées comme partie du processus de découverte de l’affaire.

« Je serai le seul politicien de l’histoire américaine à ne pas avoir le droit de parler à cause de notre système corrompu », a-t-il déclaré à la foule.

John Lauro, un membre de son équipe juridique, a fait valoir sur CNN plus tôt cette semaine que Trump «avait parfaitement le droit de défendre sa position» – y compris lorsqu’il a «demandé» à Pence de rejeter les votes du collège électoral de certains États le 6 janvier 2021 – et que son plaidoyer est maintenant « criminalisé ».

Et Trump a repoussé mardi l’idée qu’il savait qu’il avait perdu les élections mais a quand même cherché à annuler les résultats – ce qui pourrait devenir un point d’achoppement alors que les procureurs tentent de convaincre les jurés qu’il avait une intention criminelle.

Au total, ces déclarations suggèrent que l’équipe de Trump semble actuellement poursuivre trois lignes de défense juridique : que son discours est protégé par le premier amendement, qu’il n’a pas ordonné à Pence de participer à un stratagème illégal pour arrêter la certification des résultats des élections. , et qu’il ne pouvait pas avoir d’intention criminelle s’il ne comprenait pas vraiment qu’il avait perdu.

Il est peut-être trop tôt pour dire si ces défenses suffiront à acquitter Trump. Et nous ne connaissons toujours pas toute l’étendue des preuves que l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith, a en sa possession, bien que de nombreux experts juridiques disent que l’acte d’accusation est bien rédigé et le plus grave des trois retenus contre Trump jusqu’à présent.

Nous avons demandé à des experts juridiques quelle était, selon eux, la force de ces trois stratégies de défense. Voici ce qu’ils ont dit.

Stratégie de défense 1 : les déclarations de Trump sur la fraude électorale ont été protégées en tant que liberté d’expression en vertu du premier amendement

Smith reconnaît dans l’acte d’accusation que Trump avait parfaitement le droit, en vertu du premier amendement, de protester contre les résultats des élections, comme l’ont affirmé l’ancien président et ses avocats. « Ils ne veulent pas que je parle d’élections truquées. Ils ne veulent pas que j’en parle. J’ai la liberté d’expression, le premier amendement », a déclaré Trump mardi.

Mais Smith soutient que ce que Trump n’était pas autorisé à faire, c’était d’exhorter les autres à élaborer un plan illégal pour saper les résultats.

L’acte d’accusation décrit ce plan comme impliquant une campagne de pression et d’influence prolongée ciblant les politiciens des États du Wisconsin, de la Pennsylvanie, du Michigan, de la Géorgie et de l’Arizona. Alors qu’aucun politicien ne l’aiderait à annuler l’élection, l’acte d’accusation indique que Trump a continué à utiliser «la malhonnêteté, la fraude et la tromperie» pour rassembler une liste d’électeurs illégaux du collège électoral dans sept États, et que lui et ses alliés ont menti à de nombreux électeurs pour les amener à suivre le plan. Ensuite, Trump a tenté d’utiliser les pouvoirs de l’exécutif – ceux accordés au ministère de la Justice et au vice-président – ​​pour rester au pouvoir. Enfin, l’acte d’accusation met aux pieds de Trump les violences du 6 janvier et un plan pour stopper la certification du vote.

Toutes ces actions vont bien au-delà de la simple protestation contre les résultats.

Que pensent les juristes de cette défense ? « Vous n’avez pas le droit du premier amendement de solliciter un crime ou de faire pression sur d’autres personnes pour qu’elles prennent des mesures illégales », a déclaré Cheryl Bader, professeur de droit pénal à Fordham Law. « Le discours ici est à la fois la preuve de l’ingénierie de renverser les résultats, et c’est aussi le véhicule qu’il a utilisé pour solliciter l’action. »

La question est de savoir si Smith a les preuves pour étayer le fait que Trump a fait exactement cela, et nous n’avons pas encore une image complète de la force de ces preuves. L’équipe juridique de Trump n’a qu’à semer suffisamment de doutes à ce sujet dans l’esprit des jurés pour qu’ils l’acquittent. C’est pourquoi, à ce stade précoce de l’affaire, les défenses du premier amendement avancées par Trump « ne sont ni irrationnelles ni absurdes et peuvent avoir un fondement », a déclaré Kevin O’Brien, ancien procureur américain adjoint à New York, spécialisé dans défense pénale en col blanc. « Je ne pense pas que l’argument du premier amendement soit un mauvais argument à ce stade. »

Stratégie de défense 2: Trump était « ambitieux » dans sa demande que Pence ne certifie pas les résultats des élections

Lauro a fait valoir que Trump était « ambitieux » en demandant (plutôt qu’en ordonnant) à Pence de ne pas certifier les résultats des élections. «Ce que le président Trump n’a pas fait, c’est ordonner au vice-président Pence de faire quoi que ce soit. Il lui a demandé d’une manière ambitieuse. Demander est couvert par le premier amendement », a-t-il déclaré à CNN.

Que pensent les juristes de cette défense ? Cette défense peut sembler un peu absurde à première vue. Mais O’Brien a déclaré que ce n’était « pas une affirmation stupide » et « souligne quelque chose d’intéressant sur la façon dont Trump fonctionne » qui pourrait aider à le protéger dans ce cas. « Trump ne finit souvent pas les choses. Il encourage en quelque sorte les gens à prendre d’assaut le Capitole, puis il monte dans une limousine et rentre chez lui », a déclaré O’Brien. « Il n’est jamais devant. Il n’a jamais le courage de ses convictions, s’il en a. Il a d’autres personnes qui font le sale boulot. Et à un moment donné, il s’en va.

Dans le même temps, John C. Coffee, professeur de droit à l’Université de Columbia, a souligné que Pence est susceptible de témoigner pour savoir s’il comprenait le langage de Trump comme une aspiration ou une demande. « Rappelez-vous aussi que Pence a déclaré que Trump lui avait dit que son problème était qu’il était juste » trop honnête « . Cela ne ressemble pas à une demande ambitieuse, mais à une demande de suivre sa direction », a-t-il déclaré.

Coffee a également noté qu’il y avait d’autres points où Trump semblait exiger explicitement que ses collègues républicains se joignent à sa cause, y compris lorsqu’il a fait pression sur les responsables géorgiens pour qu’ils « trouvent » les votes nécessaires pour lui permettre de gagner l’État.

« Je pense que nous voyons beaucoup de comportements d’intimidation très sévères qui vont à l’encontre de cette idée que ses paroles étaient ambitieuses », a déclaré Bader.

Stratégie de défense 3 : Trump a toujours cru que l’élection était frauduleuse

Pour condamner Trump, les procureurs devront montrer que Trump avait une intention criminelle. Les avocats de Trump ont suggéré qu’il ne pouvait pas avoir d’intention criminelle parce qu’il réagissait à ce qu’il croyait être une fraude électorale légitime, malgré le fait que de nombreuses personnes autour de lui lui disaient le contraire.

Trump a continué à affirmer qu’il croyait que l’élection avait été truquée contre lui : « Il n’y a jamais eu une seconde de n’importe quel jour où je n’ai pas cru que l’élection était truquée », a-t-il déclaré à la foule mardi.

Que pensent les juristes de cette défense ? Les experts juridiques ont déclaré que les procureurs n’auraient peut-être pas nécessairement besoin de prouver que Trump savait qu’il avait perdu les élections, mais seulement qu’il savait qu’il utilisait des moyens peut-être illégaux pour atteindre la fin qu’il croyait être la bonne : encore quatre ans à la Maison Blanche.

« Même s’il croyait avoir gagné l’élection et qu’elle lui avait été volée, s’il sortait ensuite et formulait un plan pour empêcher les électeurs légitimement élus de divers États de voter et de faire certifier les résultats, cela satisferait probablement l’intention standard », a déclaré O’Brien.

Bader a déclaré que Smith allait probablement affirmer que Trump avait pris des mesures illégales qui « transcendaient sa motivation personnelle pour s’engager dans cette conduite ». Mais il va aussi probablement affirmer que Trump ment quand il dit qu’il a toujours cru que l’élection lui avait été volée.

« Il y a tellement de preuves que ce n’était qu’un fantasme et que tout cela n’était qu’un prétexte », a-t-elle déclaré. « Smith va se concentrer sur les preuves de tous les cas où les conseillers, les membres du personnel, les décisions de justice, les agences de renseignement, le ministère de la Justice lui disent tous qu’il n’y a rien là-bas, que l’empereur n’a pas de vêtements. Et pourtant, Trump a persisté et a en fait intensifié la campagne de pression.