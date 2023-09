La défense du titre canadien de la Coupe Davis commence par une victoire contre l’Italie, hôte

Gabriel Diallo a battu Lorenzo Musetti 7-5, 6-4 pour compléter une victoire 2-0 du champion en titre, le Canada, lors d’un match nul contre l’Italie en finale de la Coupe Davis mercredi.

Le Montréalais de 21 ans a réussi 10 as et n’a commis aucune double faute au cours du match d’une heure et 23 minutes. Diallo a également breaké sur deux de ses trois occasions, tout en tenant le numéro 18 mondial Musetti sans occasion de break.

Alexis Galarneau, de Laval, au Québec, a lancé le spectacle avec une victoire de 7-6 (8), 6-4 contre Lorenzo Sonego lors du match d’ouverture.

Le Canada devrait affronter la Suède jeudi avant de conclure son match du Groupe A samedi contre le Chili.

Les deux meilleures équipes des quatre groupes se qualifient pour la phase à élimination directe qui aura lieu du 21 au 26 novembre à Malaga, en Espagne.

Le Canada a remporté la Coupe Davis l’an dernier pour la première fois depuis 1913.

