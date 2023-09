La défense du Texas émerge comme un groupe dominant pour les Longhorns n°4 après 2 matchs

Après une victoire de routine contre Rice pour commencer la saison, l’entraîneur n°4 du Texas, Steve Sarkisian, a noté qu’on avait peu parlé de la qualité de sa défense.

Une victoire sur la route au n°10 de l’Alabama devrait changer la conversation.

[Sark’s goals for Texas: ‘Championship teams continue to improve’]

Les Longhorns ont parfois dominé contre le Crimson Tide alors qu’ils poursuivaient, limogeaient et interceptaient le quart-arrière de l’Alabama Jalen Milroe toute la nuit dans une victoire par déclaration de 34-24. Le Texas a réussi cinq sacs, deux interceptions et neuf plaqués au total derrière la ligne de mêlée. Les Longhorns ont limité l’Alabama à 107 verges au sol.

Est-il temps de dire que le Texas est de retour ?

« Notre vitesse est un de nos avantages », a déclaré Sarkissian lundi. « Je pensais que nous étions très perturbateurs dès le départ. … Notre capacité à créer le chaos dans le champ arrière était énorme. »

Le chaos en effet. Le Texas n’a jamais laissé Milroe se mettre à l’aise, et aucun porteur de ballon de l’Alabama n’a réussi plus de 45 verges.

Le demi défensif senior du Texas Ryan Watts, transféré de l’Ohio State avant la saison 2022, a déclaré que les Longhorns avaient le potentiel pour figurer parmi les cinq meilleures défenses du pays cette saison.

« Le plafond est haut », a déclaré Watts. « Nous jouons vite. Il y a un an, il y a deux ans, nous aurions commis beaucoup d’erreurs. »

Watts s’en souvient bien. Il a raté de manière critique un sack tardif lors de la campagne de l’Alabama vers un panier gagnant la saison dernière dans un match par ailleurs superbe. Watts et ses coéquipiers se sont remis de leurs quelques erreurs contre l’Alabama cette année.

Une longue passe de touché en Alabama au troisième quart a brièvement cédé l’avance. Le Texas et le quart-arrière Quinn Ewers ont rapidement répondu avec un entraînement à trois jeux pour qu’un touché se poursuive rapidement.

Puis vint le coup de grâce mis en place par la défense. Le premier jeu de l’Alabama après le touché du Texas a été une passe interceptée par le secondeur des Longhorns Jerrin Thompson. Le Texas a frappé dans la zone des buts un jeu plus tard et avait le contrôle total.

La dernière possession de l’Alabama a pris fin lorsque Milroe a été limogé par le secondeur de première année Anthony Hill. Les Longhorns ont ensuite épuisé les sept dernières minutes avant de célébrer avec leurs fans qui avaient fait le déplacement à Tuscaloosa.

N°11 Texas STUNS N°3 Alabama : les Longhorns sont de RETOUR

La saison dernière, le Texas comptait parmi son personnel l’ancien entraîneur-chef du TCU, Gary Patterson, considéré comme un gourou de la défense, en tant qu’assistant spécial de l’entraîneur-chef. Patterson ne fait plus partie du staff, laissant tout le mérite du bon départ au coordinateur défensif Pete Kwiatkowski, que Sarkisian a embauché loin de Washington en 2021.

Le Texas a tenu ses deux premiers adversaires à moins de 400 verges au total. Les Longhorns ont quatre interceptions par quatre joueurs différents et quatre sacs de stars émergentes comme Hill, l’une des meilleures recrues du pays, et Ethan Burke, étudiant en deuxième année de 6 pieds 7 pouces, qui n’a joué au football qu’au lycée et avait pour se convaincre d’abandonner son premier amour, la crosse, pour aller à l’université.

« Nous avons beaucoup de jeunes enfants affamés dans cette équipe », a déclaré Burke. « En faire partie, c’est excitant. »

Reportage de l’Associated Press.

