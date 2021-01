La défense a remporté le championnat NFC Est pour Washington, même si une grande partie des discussions le lendemain de la victoire de la division portait sur la défaite de Philadelphie avec un quart-arrière de troisième corde.

L’entraîneur Ron Rivera a déclaré lundi qu’il n’allait pas s’excuser d’avoir battu les Eagles, qui ont mis Jalen Hurts au banc de Nate Sudfeld au quatrième quart sur le chemin de Washington en gagnant 20-14. Cette fin ne devrait pas enlever une défense dirigée par la recrue Chase Young qui a relevé le défi cette saison après des années de résultats médiocres.

Washington a terminé la saison régulière au deuxième rang de la NFL en défense totale et contre la passe. L’unité avec quatre récents choix de première ronde Young, Montez Sweat, Jonathan Allen et Daron Payne devrait rendre les choses difficiles pour Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay ce week-end au premier tour des éliminatoires.

«Nous sommes chanceux d’avoir des gars de première ligne qui donnent l’exemple», a déclaré Rivera. Vous regardez la ligne défensive, et Jonathan Allen a été aussi franc que quiconque. Mais ensuite tu jettes une exubérance juvénile avec Chase, et tu penses, Wow.

Washington (7-9) n’a accordé à Philadelphie que 216 verges et au cours de la saison 304,6 un match, derrière seulement les Rams de Los Angeles. La défense s’est classée 27e, 17e, 21e et 28e au cours des quatre dernières saisons.

C’est une amélioration majeure, mais l’attaque au septième rang de Brady et Tampa Bay présente un autre type de défi. Les Buccaneers sont favoris à 8 points.

Nous devons nous concentrer, a déclaré Young. Nous devons nous verrouiller. Le jeu revient rapidement. Jouaient samedi. Alors c’est le moment d’aller. C’est cette fois.

CE QUI FONCTIONNE

L’offensive fonctionne mieux avec Alex Smith au poste de quart que quiconque. Il a lancé deux passes de touché et a eu deux interceptions contre les Eagles, mais a fait le travail.

Smith a été 22 sur 32 pour 162 verges malgré sa mobilité limitée par un mollet droit tendu qui lui a fait rater les deux derniers matchs.

Alex est venu et a fait ce que nous espérions qu’Alex ferait, et voilà que nous sommes entrés en séries éliminatoires, a déclaré Rivera.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Tout doit être mieux pour battre les Buccaneers. Cela inclut le coordinateur offensif Scott Turner qui trouve le bon équilibre entre les passes et les passes et les joueurs évitant les pénalités qui auraient pu faire couler l’équipe à Philadelphie.

Les chances sont empilées contre Washington contre un adversaire 11-5.

Le vieil adage dit: tout ce dont vous avez besoin est une chance », a déclaré Rivera, qui a également remporté un match éliminatoire avec 7-8-1 Carolina il y a six ans. C’est ce que nous avons, c’est une chance. C’est intéressant car il y a eu beaucoup de victoires bouleversées au fil du temps.

STOCKER

Terry McLaurin est de retour. Le receveur de deuxième année n’a raté qu’un match en raison d’une blessure à la cheville, mais cela le gênait depuis avant Thanksgiving.

McLaurin a réussi sept attrapés, dont un touché, contre Philadelphie. Smith a quelques soupapes de sécurité dans le jeu de passes, mais aucune n’est plus importante que McLaurin, qui est la clé pour garder une défense adverse honnête.

Terry a été une partie intégrante en seulement deux saisons, a déclaré Rivera. Pour lui, monter comme ça, c’était énorme. Cela montre juste à tout le monde qui il est et qu’il va tout mettre en jeu pour ses coéquipiers.

STOCK EN BAS

C’est mineur dans le grand schéma des choses, mais le secondeur Cole Holcomb a pris quelques pénalités dans le match des Eagles, y compris une faute personnelle de 15 verges pour une rugosité inutile. Holcomb est devenu un partant et un élément clé de la défense, et s’il peut éviter ces erreurs mentales, il a les compétences nécessaires pour avoir un impact réel contre les Buccaneers.

BLESSÉ

Le statut de Smith reste la plus grande question. Sa blessure au mollet est à la même jambe qu’il s’est cassée il y a deux ans et a eu une tige en titane insérée.

Le joueur de 36 ans pourrait passer toute la semaine avec peu ou pas de clichés à l’entraînement et jouer encore samedi soir.

Jusqu’à ce que j’aie une chance de savoir où se trouve Alex, je ne peux vraiment rien prévoir, a déclaré Rivera. Si Alex peut partir, Alex ira. Si Alex peut nous donner un quart, deux quarts, trois, peu importe, c’est génial.

NUMÉRO DE CLÉ

16 Les matchs de saison régulière qu’il a fallu avant que Washington ne marque lors de son premier entraînement. Maintenant que la sécheresse est terminée, l’infraction essaiera d’en faire deux de suite.

PROCHAINES ÉTAPES

Préparez-vous pour le meilleur de Brady lors de son 42e match éliminatoire et d’abord pas dans l’uniforme des New England Patriots. L’arriver tôt et souvent est probablement la seule chance de Washington.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL