La défense des Vikings les échoue en séries éliminatoires contre les Giants: il est clair que des changements sont nécessaires

MINNEAPOLIS – Sans y être invité, avant le plus grand match de la saison des Vikings, le coordinateur défensif Ed Donatell a placé sa carte blanche sur le pupitre et a regardé les caméras au fond de la salle avant de dire avec défi : “C’est notre moment de briller en tant que défense.”

Le commentaire s’est senti fait pour un article dans “The Onion”. Cette défense des Vikings, installée par Donatell, avait fait plus tôt cette saison ce qu’aucune défense des Vikings n’avait fait auparavant. Il avait accordé 400 verges d’attaque à ses adversaires en cinq matchs consécutifs.

Les chantiers ont été accumulés de toutes les manières possibles. Des problèmes de communication dans la couverture ont conduit à des touchés à long ballon. Les devoirs manqués ont propulsé les passes le long de chaque couture. Les Vikings ont permis à des quarts comme Mike White et Mac Jones d’avoir les types de matchs dont ils parleront à leurs petits-enfants.

Tout cela est venu avant Commentaire de Donatell. Et puis dimanche est arrivé, une défaite surprise de 31-24 dans la ronde des jokers contre les Giants.

Cette défense n’a pas brillé. Au lieu de cela, c’était aussi terne qu’un jour couvert au cœur amer de l’hiver. S’attendre à une lueur aléatoire de la lumière du soleil ne serait pas réaliste.

Lorsque l’infraction adverse totalise 23 parties qui vont sur 10 verges ou plus, comme les Giants l’ont fait dimanche, vous savez que quelque chose ne va vraiment pas. Le quart-arrière Daniel Jones, lors de son premier match éliminatoire en carrière, avait l’air détendu, comme s’il lançait le ballon avec ses garçons dans le parc. Les récepteurs larges Isaiah Hodgins, Darius Slayton et Richie James ressemblaient à une version mise à jour de la côte est de Three Deep.

L’entraîneur new-yorkais Brian Daboll et le coordinateur offensif Mike Kafka semblaient passer un test dont ils avaient déjà mémorisé les réponses. Ce fut un désastre abject. C’était une performance défensive si mauvaise qu’elle nécessite à elle seule des changements.

C’est ironique parce que cela ne rappelait pas un match ou un mois, mais une grande partie de la saison.

“Dans l’ensemble”, a déclaré l’entraîneur des Vikings Kevin O’Connell après le match, “nous allons jeter un œil à tout. C’est mon travail. Je suis responsable des trois phases de notre équipe de football.

Pressé de savoir ce que cela pourrait signifier pour l’avenir immédiat des entraîneurs défensifs du Minnesota, O’Connell a préféré rester dans le présent.

“Je pense qu’Ed a essayé de faire de son mieux cette année à tous les niveaux”, a déclaré O’Connell, “en installant la défense et le schéma que nous avions manifesté ensemble. Il a travaillé sa queue absolue, et son engagement à essayer de faire quelques ajustements et de s’améliorer était là chaque semaine.

L’une des images durables de dimanche – O’Connell, levant les mains en l’air sur la ligne de touche alors que les Giants défilaient sur le terrain – nécessite une compréhension du passé. Pourquoi Donatell a été embauché en premier lieu, ce que les deux entraîneurs voulaient que cette défense soit et les défis auxquels ils ont été confrontés avec le personnel.

L’objectif dès le départ était d’embaucher quelqu’un qui proposerait une défense qui appliquerait une pression sur le quart-arrière, ce qui testerait non seulement ses attributs physiques mais aussi sa bande passante mentale. Ces dernières années, aucun entraîneur n’avait fait mieux que Vic Fangio, qui a déployé une structure pré-snap qui changeait de forme après le snap.

Pour que cette défense toujours en mouvement et en constante évolution réussisse, ses joueurs devraient être bien formés. O’Connell a donc entrepris d’embaucher un enseignant de la même manière que l’entraîneur des Rams Sean McVay l’avait fait il y a des années. McVay a atterri sur Brandon Staley, qui a développé une relation étroite avec O’Connell au cours de leur saison 2020 partagée avec les Rams. Lorsque le moment est venu pour O’Connell d’embaucher son propre coordinateur défensif, il s’est appuyé sur Staley, qui lui a recommandé l’un de ses anciens collègues : Donatell.

Le jour où Donatell a rencontré pour la première fois des membres des médias du Minnesota, il a expliqué sa philosophie d’enseignement.

« Si vous êtes trop simple (comme défense) », a-t-il dit, « les gens vont profiter de vous. Si vous êtes trop difficile, c’est peut-être trop difficile pour vos hommes. Nous devons donc trouver ce sweet spot.

Son schéma défensif, quant à lui, s’est rapidement cristallisé lors de la victoire de la semaine 1 contre les Packers. La structure de base était composée de deux sécurités profondes, de deux secondeurs au deuxième niveau et de structures avant différentes. Le but, c’est devenu clair au fil des conversations, était de limiter les jeux explosifs. Pour utiliser le lexique des joueurs, ils tentaient de créer « un toit » au-dessus de la couverture.

Cependant, des fissures se sont formées au début de la saison. Vous vous souvenez peut-être de la puanteur de la semaine 2 à Philadelphie. Le receveur des Eagles Quez Watkins a couru jusqu’à la couture et a attrapé une balle profonde sans arrière défensif près de lui. Le cornerback Cam Dantzler n’avait pas suivi les règles de la couverture.

Bien que les Vikings aient remporté sept victoires consécutives après cette défaite, les problèmes défensifs ne se sont pas dissipés, même si Donatell a spécifiquement cité l’impressionnante de son unité dans la zone rouge et à la fin des matchs. Au cours de la semaine 11, les Cowboys ont aspergé les Vikings de réalité, entamant une séquence historiquement mauvaise de performances défensives qui a abouti, trois semaines plus tard, à une débâcle à Detroit. Cette nuit-là, dans les entrailles de Ford Field, O’Connell bouillonnait sur les bandes d’espace entre les défenseurs en couverture et les receveurs des Lions.

« Nous devons jeter un coup d’œil à ce que nous pouvons faire pour potentiellement aider nos gars à être en mesure de faire plus de jeux et d’être un peu plus agressifs », a déclaré O’Connell.



La défensive d’Ed Donatell a lutté pendant de longues périodes de la saison, mais les Vikings ont trouvé des moyens de gagner, allant 11-0 dans des matchs à un point avant la défaite de dimanche contre les Giants. (Matt Krohn / États-Unis aujourd’hui)

Les préoccupations défensives semblaient déjà à un point de rupture, soulevant la question du football qui ressemble le plus à la nature contre l’acquis : est-ce le schéma ou est-ce le personnel ?

Le secondeur Eric Kendricks était-il apte à faire passer des routes en couverture? Ou avait-il ralenti ? Était-il logique que Za’Darius Smith tombe dans la couverture, même pour un clin d’œil par match? Ou le faisait-il parce que c’était nécessaire pour le secondaire dans son ensemble ? Était-il juste de s’attendre à ce que Dantzler réussisse en tant que cornerback à lecture et réaction sans utiliser sa longueur sur la ligne de mêlée? Ou Dantzler était-il assez capable de toute façon ?

Il y avait une raison pour laquelle les Vikings ont dépensé quatre de leurs cinq premiers choix de repêchage sur les défenseurs l’année dernière, après tout. Et cela n’a certainement pas aidé que Lewis Cine ait subi une fracture de la jambe pendant le match de la semaine 4 à Londres, qu’Andrew Booth Jr. ait subi une opération au genou en novembre ou que des commotions cérébrales aient fait dérailler la saison d’Akayleb Evans.

Pourtant, les Vikings sont allés de l’avant après la nuit décevante à Detroit. En fait, cette semaine-là, Donatell s’est approché du pupitre et, après avoir discuté des progrès qu’il pensait que sa défense ferait, a déclaré: «Ce sera bon pour tout le monde ici de voir. Parce que nous travaillerons à partir de cela, il n’y a aucun doute.

Et la défense du Minnesota a fonctionné différemment. Il a considérablement augmenté son utilisation de la couverture humaine et ajouté de nouveaux forfaits de blitz à la feuille d’appel. Ironiquement, la performance défensive la plus créative des Vikings de la saison a peut-être été lors de la semaine 16 contre les Giants. Bien que Jones ait lancé pour 334 verges ce jour-là, les Vikings ont fait preuve de créativité, envoyant Patrick Peterson et d’autres sur des blitz.

Cette toile de fond a préparé le terrain pour le match revanche de dimanche, et Donatell a dégagé une confiance presque curieuse.

« Je pense que vous aimerez notre façon de jouer », a-t-il déclaré jeudi dernier.

Daboll, Kafka, Jones, Barkley, Hodgins, Slayton et les fidèles de Big Blue ont adoré. Mais les fans ici ? Ceux qui voulaient tant que la saison se termine par quelque chose de spécial ? Ceux qui ont repris espoir année après année ? Non seulement ils n’ont pas aimé, mais la terrible performance défensive sera l’une des impressions durables de cette saison 2022.

Les routes de croisement ont forcé des collisions dans le secondaire. Les itinéraires plats fonctionnaient comme un code de triche. Les secondeurs ont hésité. Cornerbacks tenus. Jones a couru avec aisance. Vous n’accumulez pas 431 yards au hasard.

“Nous n’avons tout simplement pas exécuté”, a déclaré la sécurité Cam Bynum. “Il y avait beaucoup de pièces de théâtre là-bas où une personne s’est retirée de sa mission.”

Les questions, à l’avenir, résident dans les changements potentiels. La déception était trop viscérale pour qu’O’Connell s’y rende dimanche soir, mais il y a beaucoup à considérer, tant en termes de programme que de personnel.

Si Donatell ne revient pas, qui aurait du sens en tant que coordinateur défensif potentiel ? Alors que le front office des Vikings évalue la liste et les situations de plafonnement, a-t-il l’impression que la franchise est mieux – à court ou à long terme – avec des remplaçants pour des vétérans comme Kendricks, Harrison Smith, Jordan Hicks et d’autres ?

S’en tenir à l’analogie du toit et de la maison, il s’agit actuellement d’une structure avec une fondation en ruine. Chaque pièce est devenue un gâchis. La meilleure question pour ce moment pourrait être : qu’est-ce qui n’a pas besoin de changer ?

(Photo du haut d’Isaiah Hodgins et Eric Kendricks : Stephen Maturen / Getty Images)