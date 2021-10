La défense des Steelers cherche à regagner de l’allure alors que Rodgers se profile

PITTSBURGH: Cam Heyward est fatigué d’écouter les critiques s’accumuler sur Ben Roethlisberger et le reste de l’offensive des Pittsburgh Steelers.

La dernière fois que l’ailier défensif de longue date a vérifié, toute l’équipe était 1-2. Cela inclut une défense qui n’a pas réussi à obtenir un sac pour la première fois en plus de quatre ans lors d’une défaite à domicile 24-10 contre Cincinnati dimanche dernier.

Oui, les secondeurs extérieurs partants TJ Watt et Alex Highsmith se sont absentés avec une blessure à l’aine. Oui, ils ont été remplacés par une rotation qui comprenait le vétéran Melvin Ingram signé en juillet et des inconnus relatifs Jamir Jones et Derrek Tuszka. Oui, la ligne défensive manque les partants blessés Tyson Aualu et Stephon Tuitt.

Dans un endroit où la norme est la norme, elle pourrait tout aussi bien être scotchée sur chaque casier, Heyward admet qu’il n’est pas juste de s’attendre à ce que Jones, une recrue qui a été levé lundi, remplace un All-Pro tel que Watt.

Toujours …

Il est juste de gagner le match, a déclaré Heyward jeudi. C’est juste d’être la meilleure personne que tu puisses être le dimanche. Nous ne demandons à personne de reproduire ce que fait quelqu’un d’autre. Mais nous leur demandons simplement de nous aider à obtenir un W.

Quelque chose qui ne s’est produit qu’une fois en trois semaines, avec une visite à Green Bay pour affronter Aaron Rodgers et les Packers (2-1) qui se profile dimanche.

Alors que Roethlisberger et une attaque mettant en vedette quatre débutants ainsi qu’un coordinateur offensif de première année sont tous au milieu de douleurs de croissance très publiques, la défense a perdu un peu de l’arrogance qui est devenue sa signature sous le coordinateur défensif de longue date Keith Butler.

Non seulement les Steelers n’ont pas réussi à vaincre Burrow, mais ils n’ont également pas réussi à obtenir un seul coup sûr sur le quart-arrière de deuxième année. Son maillot blanc n ° 9 était aussi impeccable lorsqu’il a pris le dernier cliché que lorsqu’il a pris le premier. Entre les deux, Burrow a illuminé Pittsburgh pour trois passes de touché.

L’absence de Watt et Highsmith sur le bord a forcé Butler à modifier un peu son plan de match et à prendre moins de risques par conception. Les Steelers appellent également moins de blitz qu’ils ne l’ont fait ces dernières années.

Ils n’avaient pas à le faire lors du premier match de la saison lorsque Watt et Heyward ont harcelé la star de Buffalo Josh Allen tout l’après-midi dans ce qui est devenu un bouleversement de 23-16 qui risquait de ressembler à une anomalie. Ils n’ont pas affronté les Bengals peut-être parce qu’ils ne voulaient pas exposer un secondaire qui est encore un peu en mouvement avec l’homme de deuxième année James Pierre remplaçant à l’extérieur le vétéran Steven Nelson, qui a été coupé au printemps dans un changement de plafond salarial.

Avec le temps de lancer et un jeu de course qui a déséquilibré Pittsburgh, Burrow a complété 14 des 18 passes et s’est connecté avec la recrue Ja’Marr Chase pour une paire de touchés, dont un arc-en-ciel de 34 verges à la fin du deuxième quart au cours duquel il a sprinté. passé Pierre dans la zone des buts pour un score qui a transformé l’élan du jeu pour de bon.

(Pierre) peut être conscient de ce qu’ils essaient de faire dans cette situation et de ce qui se passe dans cette situation », a déclaré Butler. Nous le faisons tous. Et nous devons faire un meilleur travail pour l’enseigner et une meilleure travail d’être intelligent dans ces situations.

Mettre la main sur le ballon un peu plus souvent aiderait. Pittsburgh n’a qu’une interception en trois matchs, un choix de Burrow en première mi-temps par Terrell Edmunds dans lequel la passe de Burrow a heurté le casque de la sécurité des Steelers Minkah Fitzpatrick et s’est envolée dans les mains d’Edmunds.

Sinon, les quarts se sont avérés très capables lorsque la précipitation de Pittsburgh ne parvient pas à les atteindre. Au cours des six quarts depuis que Watt a modifié son aine juste avant la mi-temps d’une défaite contre Las Vegas le 19 septembre, Burrow et le QB des Raiders Derek Carr se sont combinés pour compléter 76% de leurs passes pour 433 verges avec cinq touchés et une seule interception.

Pittsburgh espère que Watt et Highsmith reviendront dimanche. Quoi qu’il en soit, l’offensive s’efforçant toujours de trouver une identité, la défense ne peut pas se permettre d’être ordinaire, ce qui a été le cas chacune des deux dernières semaines. Pittsburgh est 12e pour les points alloués et 13e pour les verges allouées après avoir terminé troisième dans les deux catégories tout en remportant l’AFC Nord l’hiver dernier.

Pour revenir à ce niveau, les jeunes joueurs doivent apprendre rapidement. Butler a déclaré que la capacité d’éviter la même erreur deux fois est ce qui aide les joueurs non seulement à gagner une place dans la NFL, mais à rester dans les parages pendant un certain temps. C’est bientôt le moment pour Pierre, le secondeur de troisième année Devin Bush et d’autres de commencer à faire ce pas en avant.

Je dirai juste que nous étions tous jeunes, nous n’étions tous que des enfants à un moment donné, même Ben était un enfant à un moment donné », a déclaré Heyward, 32 ans, à propos de Roethlisberger, 39 ans. être jeune ne veut pas dire qu’on ne peut pas être bon dans cette ligue. Cela dépend de votre préparation, de votre exécution et ensuite de le faire le dimanche.

REMARQUES : Watt était un participant à part entière à l’entraînement jeudi, tout comme le WR Diontae Johnson. … Highsmith, WR JuJu Smith-Schuster (côtes) et WR Chase Claypool (ischio-jambiers) étaient limités.

Plus de couverture AP NFL : https://apnews.com/hub/NFL et https://twitter.com/AP_NFL

