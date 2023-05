La défense des stars arrive en force dans la victoire à faible score contre les Breakers

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

Les Stars de Philadelphie ont survécu aux Breakers de la Nouvelle-Orléans dimanche dans un match aller-retour qui s’est soldé par une victoire de 16-10 lors de la deuxième victoire consécutive des Stars.

La défense de Philadelphie a remporté une « étoile d’or » pour la journée. Il a forcé deux bottés de dégagement pour commencer le match avant de prendre les choses en main lorsque le demi de coin Amani Dennis a sauté une route pour attraper une interception du quart-arrière de la Nouvelle-Orléans McLeod Bethel-Thompson. Dennis a ensuite renvoyé le ballon dans la zone des buts des Stars pour le premier touché de Philadelphie du match. Cela a donné une avance de 13-0 aux Stars au deuxième quart.

La défense a également obtenu un total de deux sacs sur Bethel-Thompson, dont un au troisième quart en troisième et 16 qui a forcé les Breakers à marquer un terrain après s’être rapprochés du Philadelphia 11.

L’attaque a montré des éclairs de son potentiel, alors que le quart-arrière Case Cookus et le porteur de ballon Matthew Colburn ont contribué à plusieurs jeux explosifs tout au long de l’après-midi. Colburn a terminé en tant que meilleur rusher de l’équipe avec 62 verges en 13 courses, dont une course de 25 verges qui a permis à son équipe d’atteindre le territoire de la Nouvelle-Orléans au quatrième quart.

Le plus gros défaut des Stars est survenu après un match largement propre. Le quart-arrière Case Cookus a frappé un défenseur sans méfiance de la Nouvelle-Orléans avec le ballon alors que Cookus était plaqué hors des limites. La passe de pelle s’est produite avant que Cookus ne sorte et était donc une interception du demi de coin Nevelle Clarke, alors qu’il regardait le tacle se produire.

Les choses sont allées de mal en pis lorsque le receveur large Terry Wright a été expulsé pour s’être battu sur la ligne de touche de la Nouvelle-Orléans immédiatement après le jeu. Wright a réussi une énorme prise de 30 verges plus tôt dans le match et a été l’un des huit receveurs à attraper un ballon de Cookus tout au long de l’après-midi.

Cookus a terminé 17 sur 27 pour 238 verges par la passe et deux interceptions.

Mais à cause de la défense de Philadelphie, les Breakers n’ont pas été en mesure de convertir le jeu en points, après que la défense des Stars ait intensifié et forcé un essai de placement. Le botteur Matt Coghlin a raté la tentative de 42 verges et les Stars se sont accrochés à leur avance de 13-10 avec 1:39 à faire au troisième quart.

La Nouvelle-Orléans s’était d’abord inscrite au tableau avec 2:35 à faire en première mi-temps sur une frappe de Bethel-Thompson au receveur Johnnie Dixon. Après le bon point d’après, les Stars menaient 13-7 juste avant la mi-temps.

Les pénalités seraient un problème constant pour les Stars tout au long de l’après-midi. Juste avant la fin de la première mi-temps, les Stars n’ont pas réussi à convertir un troisième et un 6 après un autre penalty et ont renvoyé l’équipe de botté de dégagement avec 31 secondes à jouer avant la mi-temps. Un autre entraînement prometteur a calé, et au lieu de répondre au premier score de la Nouvelle-Orléans, ils n’ont pas pu ajouter à leur avance de 13-7 à la mi-temps.

Alors qu’ils prenaient de l’élan au début du quatrième quart-temps, les pénalités ont de nouveau frappé les Stars où, au lieu d’une passe complétée à Devin Gray pour préparer Philadelphie à la ligne des 11 verges des Breakers, le receveur large Pro Wells a été appelé. interférence de passe offensive et Cookus a lancé une interception sur la ligne de but en deuxième et 17, redonnant le ballon aux Breakers.

Un autre appel de l’OPI a annulé un score au quatrième quart, les Stars s’accrochant à une avance de trois points. Il a terminé troisième et but sur les 11 avant que Cookus n’envoie le ballon pour marquer. Sauf que le touché a été annulé par un appel d’attente et les Stars ont fait face au troisième et au but de la ligne des 21 verges. Même après un excellent catch-and-run du demi offensif Colburn, Philadelphie a été contraint de se contenter d’un panier, remontant 16-10 avec 3:15 à jouer.

Les Stars se sont déplacés facilement sur le terrain lors de leur première possession, atteignant le premier but depuis la ligne des 8 verges. L’attaque s’est alignée avec deux receveurs empilés de chaque côté de la formation, envoyant la Nouvelle-Orléans dans une couverture d’hommes pour rendre compte de chacun d’eux, et c’est Cookus qui a fini par rentrer le ballon et l’exécuter.

Mais un appel d’attente sur le receveur large Diondre Overton a annulé le score, soutenant les Stars jusqu’à la ligne des 13 verges. Philadelphie ne serait pas en mesure de frapper et s’est contenté d’un placement sur le terrain comme premiers points du match, prenant une avance de 3-0 sur les Breakers, leaders du Sud, avec 6:12 à faire au premier quart. Il s’agissait du neuvième placement consécutif du botteur Luis Aguilar après avoir remporté un match record de huit buts sur le terrain de l’USFL lors de la semaine 5 pour les Stars.

En fait, Aguilar a de nouveau été une source majeure de points pour les Stars, marquant un total de trois buts sur le terrain, portant son total à 11 d’affilée.

