La défense des Seahawks « a mis le monde en garde » lors de la victoire contre les Giants

EAST RUTHERFORD, NJ — Même si Pete Carroll a réussi à entraîner ses joueurs à traiter chaque match de la même manière, quels que soient l’heure de début, le jour de la semaine ou le nombre de globes oculaires qui le regardent, il ne peut pas toujours éliminer complètement le désir de ses joueurs. faire un spectacle aux heures de grande écoute.

Les Seahawks de Seattle ne voulaient pas participer à cette rencontre de la semaine 4 avec les Giants de New York aussi grand, juste assez grand pour se sentir incité à faire une déclaration. C’était particulièrement important pour une défense très décriée de Seattle qui est entrée lundi soir avec la troisième pire défense de la NFL contre la passe. Cette scène, avec 78 507 fans présents et des millions d’autres spectateurs à la télévision, a fourni la plate-forme idéale pour faire une déclaration. Pour changer de perception. Pour donner raison.

Les Giants ont compris le message haut et fort. Et les Seahawks espèrent que tout le monde l’a entendu aussi.

« J’ai l’impression que nous venons de faire savoir au monde que ce ne sont pas les mêmes Seahawks de l’année dernière », a déclaré le demi de coin Riq Woolen. « Même si nous étions une bonne équipe, nous sommes destinés à être formidables. Nous devons juste continuer à lutter dans la bonne direction.

Lorsque Carroll a exprimé pendant l’intersaison qu’il souhaitait que sa défense soit plus dynamique, particulièrement à l’avant, c’est le type de performance qu’il envisageait.

Après que Seattle ait battu les Giants 24-3, l’entraîneur-chef de 72 ans a joyeusement rebondi dans les vestiaires du MetLife Stadium et, à un moment donné, a attrapé quelqu’un par les épaules et a crié : « C’est un putain de match de balle ! »

Seattle (3-1), vainqueur de trois matchs consécutifs, a égalé un record de franchise avec 11 sacs. Le quart-arrière des Giants Daniel Jones a été limogé 10 fois. Le receveur Parris Campbell a été limogé une fois lors d’une tentative de jeu piège. Deux de ces sacs ont donné lieu à des échappés, dont le premier a été causé par le plaqueur défensif Mario Edwards et récupéré par le secondeur Jordyn Brooks. Les Seahawks ont pris le relais sur la ligne des 7 verges des Giants et ont marqué deux jeux plus tard. Jones a été touché 14 fois sur 50 reculs au total.

Jones a également lancé deux interceptions, dont l’une a été renvoyée par le demi de coin recrue Devon Witherspoon sur 97 verges pour un touché au troisième quart pour donner à Seattle une avance de 21-3. Jones a complété 27 de ses 34 tentatives pour 203 verges. Il a été le meilleur coureur de New York avec 66 verges en 10 tentatives. Ses deux porteurs de ballon ont combiné pour seulement 39 verges en 18 tentatives.

Il n’y a pas beaucoup plus dominant que cela.

« Je ne suis pas surpris », a déclaré le plaqueur Jarran Reed. «Nous travaillons dur comme s…. Nous travaillons dur chaque jour. Tous les gars qui sont allés là-bas et ont joué ce soir le méritaient.

Seattle est entré dans le match avec son secondaire de départ préféré pour la première fois cette saison : Jamal Adams entrant dans l’alignement en sécurité aux côtés de Julian Love, Quandre Diggs, Witherspoon et Woolen. Leur temps ensemble a été de courte durée car Adams a subi une commotion cérébrale après seulement neuf jeux, mais Seattle savait qu’insérer Michael Jackson dans le coin gauche et déplacer Witherspoon au nickel (en remplacement d’Adams) étoufferait toujours la modeste attaque des Giants.

« Nous savions que si nous arrêtions la course », a déclaré le secondeur extérieur Uchenna Nwosu, « nous nous amuserions. »

Il s’est avéré que c’était une fête dans le champ arrière.



Le quart-arrière des Giants Daniel Jones est abordé par Bobby Wagner des Seahawks. Jones a été limogé 10 fois lors de la victoire de Seattle. (Kathryn Riley/Getty Images)

Witherspoon, le choix n ° 5 du repêchage et la sélection la plus élevée de l’ère Carroll a réussi deux sacs. Il a fait exploser Jones lors d’un blitz au premier quart, puis a laissé tomber Campbell pour une défaite de 8 avant que le joueur large ne puisse charger et lancer le ballon. Le secondeur Bobby Wagner a obtenu Jones deux fois. Brooks aussi. Idem pour Nwosu. Le plaqueur défensif Myles Adams a obtenu son premier sack en carrière au quatrième quart, et le secondeur extérieur Boye Mafe en a également ajouté un dans le dernier quart. Seattle n’a pas réussi autant de sacs dans un match depuis 1986. Les Seahawks sont désormais à égalité en tête de la ligue pour les sacs cette saison avec 16.

« C’était comme si nous jouions à Madden (le jeu vidéo), pour être honnête », a déclaré Woolen. « C’est ce qui arrive lorsque vous avez une défense confiante. Nous jouons les uns contre les autres. Tout le monde a faim. Nous savons ce qui est en jeu et nous avons faim. Vous voyez la ligne D ? Ces garçons sont implacables.

La défense de Seattle devait porter la charge lundi parce que l’offensive – avec une moyenne de 29 points par match au début de la semaine 4 – n’était pas à son meilleur. Geno Smith n’a mené qu’un seul touché, et ce n’était que sept verges. Il a raté un entraînement en seconde période en raison d’une blessure au genou, et son remplaçant Drew Lock a mené Seattle sur 75 verges, couronné par un touché de 1 verge gracieuseté de Kenneth Walker III.

L’offensive de Seattle n’a réussi que trois points en seconde période. Le panier de 34 verges a été établi par l’interception de Diggs au quatrième quart. La défense était cependant plus qu’heureuse d’assumer le fardeau. Ils avaient besoin d’un spectacle comme celui-ci. Bien sûr, leur défense contre la course a été élite cette année, mais la défense contre la passe ne répondait pas à leurs normes. Ils devaient s’en prendre à quelqu’un qui entrait dans leur congé de la semaine 5. Jones et les Giants se sont avérés être les victimes.

Witherspoon a scellé le sort de New York à la fin du troisième quart-temps avec son choix six. Jones avait envoyé New York sur la ligne des 5 yards avec l’équipe menée 14-3. Un touché aurait rendu la chose intéressante. Au lieu de cela, Witherspoon a essentiellement décidé du match lorsqu’il a sauté une route de fouet, a traversé le terrain près de la ligne des 40 verges, puis a dansé dans la zone des buts tout en montrant au monde pourquoi Seattle l’avait choisi parmi les cinq premiers.

« C’est un moment incroyable pour moi », a déclaré Witherspoon. « Le premier choix en carrière est un choix six dans « Monday Night Football ». Ça ne va pas mieux.

Ce n’était que le troisième match de Witherspoon dans la NFL après avoir raté toute la pré-saison, et c’était la première fois qu’il jouait du nickel. Il a terminé avec sept plaqués au total, trois coups sûrs du QB, deux sacs et une interception. Et c’est après qu’il n’a pratiquement rien abandonné au cours de la semaine 3 lorsqu’il a été ciblé 13 fois. Vitesse, force, conscience, instinct – Witherspoon a tout mis en valeur au cours des trois dernières semaines.

« Il est implacable, mon frère », a déclaré Diggs. « C’est ce qu’il est tous les jours. Il est comme ça depuis son arrivée ici. Je suis enthousiasmé par son succès continu. Il va être l’un des grands.

Seattle devra faire ses preuves face à un adversaire plus talentueux pour véritablement changer sa perception, mais c’est le type de performance qui mettra en garde ses futurs adversaires.

« Cela a frappé différemment parce que c’est quelque chose que nous voyons tous les jours à l’entraînement et nous avons pu le montrer au monde », a déclaré Woolen. « L’année dernière, les gens dormaient et nous avons pu faire tourner les têtes. Maintenant, nous avons donné un élan à cette saison, et nous continuons à construire à partir de là. Nous nous rapprochons, nous avons quelques ajouts clés supplémentaires en défense et c’est juste une belle chose de voir tout cela prendre vie lorsque nous travaillons tous ensemble.

(Photo du haut de Quandre Diggs des Seahawks après avoir intercepté une passe en seconde période : Kathryn Riley / Getty Images)