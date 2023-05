La défense des Nuggets, la rafale tardive de Jamal Murray étouffe les Lakers dans le match 2

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

On a beaucoup parlé de la défense des Lakers de Los Angeles lors de ces séries éliminatoires, et à juste titre. Mais les Denver Nuggets ont démontré jeudi soir qu’ils avaient aussi du D dans leur ADN.

Les Nuggets, malgré un retard de 11 points, ont conservé leur record des séries éliminatoires à domicile et ont pris une avance de 2-0 lors de la finale de la Conférence Ouest. Les Lakers menaient par trois au début du quatrième quart, mais la combinaison de Jamal Murray prenant feu et des Nuggets contestant à peu près tous les tirs de LA a donné à Denver un avantage de 32-24 au cours des 12 dernières minutes. Bruce Brown enlevant le ballon à LeBron James alors qu’il courait sur le terrain dans les dernières secondes était une note de grâce appropriée.

« Nous sommes fiers de notre défense au quatrième quart », a déclaré Michael Porter Jr.

Murray, après avoir lutté pendant les trois premiers quarts, a frappé un gros trois après l’autre tard pour terminer avec un sommet de 37 points. Murray a raté sept de ses neuf premiers 3, mais en a réussi quatre sur cinq au quatrième quart tout en inscrivant 23 points.

Stat à savoir : James était 0 pour 6 sur une plage de 3 points, dont 0 pour 4 en seconde période.

Jeu du jeu : Le 3 points de Murray avec 9:21 à faire au quatrième quart et Nikola Jokic reposant sur le banc, donnant à Denver sa première avance, 84-83, depuis le premier quart.

La suite pour les Nuggets : Les Nuggets menaient 2-0 contre les Phoenix Suns et sont revenus à Denver avec la série à égalité. L’entraîneur Mike Malone a suggéré que son équipe avait oublié d’emballer sa défense pour le voyage. Jouer le niveau de défense qu’ils ont affiché dans le match 2 sera la clé pour se donner une chance à Los Angeles.

La suite pour les Lakers : Les deux plus grandes stars de l’équipe, James et Anthony Davis, ont été décevantes. Davis a raté 11 de ses 15 tirs pour un calme de 18 points et James a échappé le ballon hors des limites lors d’une tentative de dunk en échappée et a raté un lay-up inversé dans les dernières minutes. Ils doivent être des facteurs plus importants dans le match 3. Point positif : Rui Hachimura a fait huit sur 10 pour 21 points.

Plus de couverture FOX Sports NBA:

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, « Rebound », sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et « Yao: A Life In Two Worlds ». Il a également un podcast quotidien, « On The Ball with Ric Bucher ». Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .

