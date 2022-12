La défense des New England Patriots de Bill Belichick cherche à émousser Josh Allen et les Buffalo Bills | Nouvelles de la NFL

L’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick

Comment Bill Belichick de lui serait-il de faire vaciller le wagon Lombardi des Buffalo Bills. Comment Bill Belichick de lui serait-il d’émousser magistralement un Josh Allen en lice pour le MVP. Comment Bill Belichick de lui a-t-il été de guider ses patriotes du purgatoire de la Nouvelle-Angleterre dans un territoire «indésirable».

Le purgatoire avec Belichick ressemble à un autre type de purgatoire. Et les Patriots de Bill continuent d’arriver.

Pas avec la même inévitabilité obsédante du Championnat ou la même cohérence robotique, mais en tant que compétiteurs pérennes avec la capacité et la confiance gagnée pour faire plus avec moins. Alors que les champions en titre du Super Bowl vacillent, reconstruisent les équipes de l’AFC West bégayées et pleines de talent qui ne sont pas nommées les Chiefs de Kansas City, la tenue de Belichick est un obstacle imparfait, imparfait mais respecté moins les références du titre.

Planifier pour un Josh Allen est un travail aussi éprouvant que celui que l’on peut trouver dans la NFL d’aujourd’hui, mais peut-être aussi une partie de l’histoire d’amour continue de Belichick avec le football à l’âge de 70 ans et après près de cinq décennies d’entraînement. Comment limiter l’homme qui peut faire chaque lancer, comment contenir la magie de la poche extérieure hors script, comment faire face au rouleau compresseur de Sean McDermott et Ken Dorsey.

Belichick a une riche histoire pour se régaler de jeunes quarts. Allen, bien que maintenant jeune plutôt que jeune recrue, a une fiche de 4-4 contre les Patriots (y compris une rencontre éliminatoire) depuis son entrée dans la ligue en 2018. Il a perdu trois matchs de suite tout en gérant un pourcentage d’achèvement ne dépassant pas 50 pour commencer sa carrière. avant de remporter quatre de ses cinq derniers et de dépasser les 300 verges par la passe dans trois de ces victoires au milieu de son émergence en tant que l’un des meilleurs de la ligue.

Le seul triomphe des Patriots contre Allen depuis le début de 2020 est survenu en décembre dernier lorsque Mac Jones n’a tenté que trois passes alors que la Nouvelle-Angleterre s’est tournée vers un plan de match axé sur la course dans des vents de 40 mph et des précipitations irrégulières pour contrecarrer les Bills 14-10. Mais c’est Allen qui revendiquerait le couronnement de leur duel jusqu’à présent lorsqu’il a lancé pour 308 verges et cinq touchés tout en se précipitant pour 66 verges lors de la victoire éclatante de Buffalo 47-17 lors des éliminatoires Wild Card de janvier.

Cela a marqué le plus de points qu’une équipe ait jamais accumulés contre Belichick pendant son mandat d’entraîneur-chef, y compris dans les séries éliminatoires, alors que les Bills sont devenus la première équipe depuis 1950 à ne pas botter, tenter un panier ou enregistrer un chiffre d’affaires dans un match. , tout en marquant un touché sur chacune de leurs sept possessions en plus de s’agenouiller à la fin de la première mi-temps et de s’aligner en formation pour la victoire à la fin du match.

Cela a incité Belichick à approcher son adversaire après le match pour lui offrir ses louanges tout en concédant l’échec de son équipe à trouver une réponse pour lui. Avant de partir en tant que plus grand entraîneur de l’histoire de la NFL, Belichick aimerait trouver cette réponse.

“Ils sont explosifs [in the passing game] en attaque”, a déclaré Belichick dimanche. “Allen est le meilleur rusher, donc cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce que vous devez défendre chaque fois qu’il touche le ballon, cela peut être un certain nombre de choses et les fait toutes bien. Grand joueur, certainement un candidat MVP. Il fait beaucoup pour leur équipe à bien des égards.”

La Nouvelle-Angleterre occupe la première place de la ligue en EPA / jeu défensif (points attendus ajoutés) et à égalité au premier rang en DVOA (valeur ajustée à la défense par rapport à la moyenne), tout en se classant deuxième pour la plupart des sacs (37) et sixième pour les plats à emporter (18). Ils rencontrent une infraction des Bills classée deuxième en EPA / jeu, première en taux de réussite et sixième en DVOA sur l’année derrière un quart-arrière à Allen qui est troisième en EPA / jeu et premier en taux de réussite. Matériel de match d’échecs.

Les Allens et Patrick Mahomes de la ligue incarnent l’énigme moderne pour Belichick et ses pairs entraîneurs. Le quart-arrière mobile qui a effacé les conventions de poche tout en mettant l’accent sur la conception de la couverture ; S’enfoncer dans des coques de sécurité à deux hauteurs avec un objectif de production de passe-rush à quatre hommes est une avenue tendance pour éradiquer les gros morceaux sur le terrain, mais ce n’est que la moitié du défi avec un meneur de jeu qui peut glisser, glisser et créer son propre tir.

Belichick est un maître de tout sauf de la défense de base traditionnelle avec des arrières défensifs supplémentaires et des packages de nickel et de dix sous habillés de fenêtres comme un complot pour entacher la lecture du terrain d’un quart-arrière et la conception d’une infraction. Cela rend la rotation de sécurité post-snap difficile à diagnostiquer et donne aux Patriots une vitesse et un athlétisme supplémentaires dans une défense qui utilise la couverture des hommes de presse plus que la plupart de la ligue. Le problème contre un quart-arrière des compétences d’Allen étant sa capacité à décoller avec le ballon en main une fois que les arrières sont tournés à la poursuite et que les écarts apparaissent.

Malgré la popularité de Cover-2 et des quarts, Belichick reste également l’un des principaux défenseurs des looks à une seule hauteur Cover-1 / Cover-3 qui positionnent une seule sécurité au milieu du terrain et font confiance au soutien de ceux qui démarrent moins profondément. points afin d’amorcer des lancers plus difficiles en dehors des chiffres. Il s’appuie sur un personnel discipliné et un encadrement courageux, mais il offre également la récompense potentielle d’un talent de bras agressif comme celui d’Allen tombant dans un piège.

Les Patriots ont la possibilité de charger un secondeur de servir d’espion du quart-arrière en attendant l’évasion d’Allen de la poche, alors qu’ils sont mieux équipés cette fois-ci pour tester le pilote des Bills dans la couverture de zone avec un pool de sécurités à multiples facettes qui peut descendre au deuxième niveau pour lutter contre une approche plus patiente du milieu de terrain court à intermédiaire plus patiente des projets de loi. Cela dit, les équipes ont essayé des blitz de remplacement de zone dans le but de déstabiliser Allen uniquement pour que lui et Dorsey les séparent.

Belichick a longtemps mis la responsabilité de générer de la pression dans le champ arrière via une couverture étanche vers le bas et a été béni avec la liberté de le faire cette saison par un Jonathan Jones renaissant, qui n’a renoncé qu’à 12 réceptions sur 32 cibles, avec quatrième Jack Jones, un McCourty de 35 ans, Adrian Phillips, 30 ans, Jalen Mills, Kyle Dugger et Myles Bryant. Pendant ce temps, à l’avant, Matthew Judon a accumulé 13 sacs, 23 coups sûrs du quart et 50 pressions totales (PFF), un sommet en carrière et en tête de la ligue, aux côtés de 6,5 sacs de Deatrich Wise Jr. et cinq de Josh Uche.

Une grande partie de ce qui a vu cette défense des Patriots prospérer a été la polyvalence pour déplacer les virages vers la sécurité et pour faire tomber des gens comme Jabrill Peppers et Phillips au deuxième niveau et pour que le secondeur Mack Wilson flotte comme un espion de ligne de touche et pour un Jahlani Tavai méconnu, ancien choix de deuxième ronde en 2019 pour les Lions de Detroit, pour se frayer un chemin vers un nouveau contrat après avoir partagé son temps entre le secondeur athlétique hors balle et l’option de pointe.

L’unité de Belichick peut les garder dans les jeux, mais seulement pendant un certain temps. Jones a connu sa meilleure sortie de la saison lors de la défaite de Thanksgiving la semaine dernière contre les Vikings du Minnesota alors que les Patriots ont taquiné les signes de retour au jeu-action après avoir étrangement abandonné ce qui avait si bien fonctionné pour leur quart-arrière en tant que recrue pendant l’intersaison, mais ce Nouveau boiteux L’attaque anglaise occupe toujours la 25e place de la DVOA et est dépourvue à la fois de cohérence et d’identité reconnue.

Jeudi est la dernière opportunité de s’appuyer sur leur performance du Minnesota contre une défense défoncée des Bills qui accorde en moyenne 37,6 verges par entraînement depuis la cinquième semaine, troisième derrière les Jaguars de Jacksonville et les Lions de Detroit.

Les Patriots ont cherché à se muscler sur une fermeture éclair et une portée supplémentaires à travers leur défense en préparation pour les Allens de la NFL. Le test d’Allen est arrivé.

Pour les Bills, cela attend une chance de faire un autre pas vers les séries éliminatoires alors qu’ils affrontent les Dolphins de Miami pour les honneurs du titre de division et pour les Patriots le début de leur chance dans le tronçon pour chasser ce qui avait semblé une place en séries éliminatoires improbable et pourtant possible. .

