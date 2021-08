La défense des Lions est un travail en cours, n’a nulle part où aller mais vers le haut

ALLEN PARK, Michigan : Défensivement, les Lions de Détroit n’ont nulle part où aller, alors que l’entraîneur-chef Dan Campbell se prépare pour sa première saison.

L’équipe de l’année dernière a terminé dernière de la NFL pour les points (519) et les verges (6 716) accordés, les pires notes de l’histoire de la franchise en 91 ans.

La métamorphose est en marche.

Campbell, qui a pris la relève en janvier, a nommé l’ancien entraîneur des arrières défensifs des Saints de la Nouvelle-Orléans, Aaron Glenn, comme nouveau coordinateur défensif de l’équipe. Ancien demi de coin du Pro Bowl, Glenn a aidé les Saints à passer de la 32e défense des marqueurs en 2015 à une unité parmi les 10 meilleures en 2017 et 2020. Les Lions n’ont pas eu de défense parmi les 10 meilleures depuis 2014.

Glenn est chargé de développer le jeune secondaire Lions. Le demi de coin Jeff Okudah, le troisième choix global de l’équipe lors du repêchage de la NFL 2020, devrait en bénéficier le plus. Okudah a eu du mal au cours de sa saison recrue, luttant contre une blessure à l’aine et un hoquet de recrue précoce, mais Glenn voit déjà une transformation complète.

Vous voyez la confiance, vous voyez la compréhension et, plus important encore, vous voyez la camaraderie avec ses coéquipiers, a déclaré Glenn. C’est ce que je recherche avec Jeff.

Les Lions ont vu des progrès similaires dans le demi de coin de troisième année Amani Oruwariye et la sécurité de quatrième année Tracy Walker. Les deux joueurs ont été ravis de la différence que Glenn et le nouvel entraîneur des arrières défensifs Aubrey Pleasant ont fait dans leur développement cette intersaison.

Je pense que de haut en bas, à travers tout le secondaire, l’entraîneur Glenn, l’entraîneur Pleasant, a mis tellement de confiance dans les gars, a déclaré Oruwariye.

Les Lions ont également mis beaucoup de ressources dans leur front défensif dans l’espoir de renforcer une unité qui n’a produit que 24 sacs la saison dernière, moins que toutes les équipes sauf cinq. Ils ont échangé contre le plaqueur défensif vétéran Michael Brockers, puis ont repêché les plaqueurs défensifs Levi Onwuzurike et Alim McNeill avec des choix aux deuxième et troisième tours, respectivement. McNeill fait déjà tourner les têtes au camp d’entraînement.

Je te dis quoi, mec, c’est incroyable, dit Glenn. Fort, agile, tout ce à quoi nous nous attendions quand nous l’avons eu.

Les Lions renvoient deux de leurs défenseurs les plus titrés sur les bords de Trey Flowers et Romeo Okwara. Flowers, qui a remporté deux Super Bowls en tant qu’élément clé de la défense des New England Patriots, espère rebondir après avoir raté neuf matchs en raison de blessures en 2020. Okwara vient de terminer sa saison la plus réussie, qui a produit 10 sacs.

Cependant, avec la transition de la défense des Lions vers une défense 3-4 cette année, Okwara et Flowers passeront de l’ailier défensif au secondeur extérieur dans la formation de base de Detroit. Cette décision s’accompagne de défis, mais les Lions ont été impressionnés par la façon dont les deux se sont adaptés jusqu’à présent.

La transition n’a pas été un gros problème pour lui, a déclaré Glenn à propos d’Okwara. Vraiment, pour aucun de ces gars. Est-ce nouveau? Absolument. Mais en ce qui concerne la transition, mec, ces gars-là sont prêts à rouler.

Quant à utiliser les luttes des dernières années comme motivation pour changer les choses en 2021, cela dépend à qui vous demandez. Okwara, qui faisait partie de cette unité historiquement mauvaise, n’a pas oublié.

Nous avons définitivement une puce sur notre épaule juste en regardant toutes les différentes catégories. Je pense que nous étions 32 dans beaucoup d’entre eux, ce qui est vraiment embarrassant pour nous, a déclaré Okwara. Je prends ça juste comme carburant pour le camp d’entraînement.

Glenn, quant à lui, est simplement impatient.

Je me fous de ce qui s’est passé l’année dernière, pour être honnête avec vous, dit Glenn. La seule chose que je sais, c’est que j’ai un travail à faire et mon travail est de m’assurer que cette défense joue à un niveau élevé.

REMARQUES : Au cours de l’entraînement du mardi, les recrues Amon-Ra St. Brown et Ifetu Melifonwu se sont brièvement battues. Au lieu de les éjecter de l’entraînement ou de les punir avec des sprints, Campbell, un ancien ailier rapproché des Giants, a fait s’aligner les deux pour un autre représentant. L’entraîneur-chef des Lions a déclaré que les joueurs peuvent bénéficier de petites bagarres. Je pense juste qu’ils vous aident à mieux vous entraîner. Ils vous font pratiquer plus dur. Tu ne veux pas perdre contre ce gars. T’es énervé. Les Lions ont demandé à plusieurs joueurs de quitter plus tôt l’entraînement mercredi, dont le secondeur extérieur Julian Okwara et le porteur de ballon DAndre Swift. Les deux sont partis par leurs propres moyens.

