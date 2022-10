La défense des démocrates contre les attaques soft-on-crime des républicains

Dans leurs arguments de clôture aux électeurs de mi-mandat, les candidats républicains ont cherché à lier leurs adversaires démocrates à l’augmentation de la criminalité et ont continué à marteler de manière trompeuse les démocrates de tous bords en tant que partisans du mouvement « defund the police ». Il s’agit de la dernière interprétation d’attaques séculaires “soft-on-crime”, et il semble être efficace.

Les républicains ont intensifié leurs attaques contre le bilan des démocrates en matière de criminalité dans un certain nombre de courses au Sénat qui se sont resserrées ces dernières semaines. Dans le Wisconsin, le sénateur sortant républicain Ron Johnson a vu un rebond dans les sondages après sa campagne et les groupes du GOP ont dépensé plus de 4 millions de dollars en publicités télévisées axées sur la criminalité rien qu’en septembre. De même, en Pennsylvanie, les républicains ont également dépensé des millions pour critiquer le lieutenant-gouverneur démocrate John Fetterman pour une augmentation des commutations et des grâces sous sa surveillance.

Le crime n’est pas le seul problème qui préoccupe les électeurs cet automne, mais c’est un gros problème, avec 60% des électeurs déclarant dans un sondage Politico / Morning Consult d’octobre que le crime jouerait un rôle majeur dans le choix pour qui ils voteraient. Seuls l’économie et l’avortement ont été classés comme plus importants. Un sondage Reuters d’octobre a révélé que plus d’électeurs pensent que les républicains sont mieux équipés pour faire face au crime que les démocrates.

Les démocrates se sont principalement retournés contre l’expression “rembourser la police”, le président Joe Biden blâmant le slogan pour la performance médiocre de son parti lors du scrutin en 2020. Mais ils n’ont pas réussi à délivrer un message cohérent sur la sécurité publique à sa place. Cela tient en partie à la diversité des électeurs démocrates : les candidats ont souvent du mal à faire valoir leur plate-forme sans aliéner l’élément progressiste de leur base ou des électeurs potentiellement persuasables et plus modérés. Mais de nouvelles données des groupes de conseil démocrates Change Research et HIT Strategies suggèrent qu’il est non seulement possible pour les démocrates d’avoir un message anti-criminalité concis et unifié, mais en fait conseillé.

«Les démocrates doivent vraiment aborder cela de front et ne plus s’enfuir. Les électeurs reçoivent des messages basés sur la peur parce que les démocrates n’ont pas défini notre position », a déclaré Ashley Aylward, responsable de la recherche chez HIT Strategies. “Ainsi, une fois que nous pourrons expliquer cette approche en nous concentrant sur le message positif centré sur l’investissement dans la communauté et sur les solutions, je pense que cela nous préparerait vraiment à une bien meilleure voie que d’éviter complètement le sujet.”

Il est clair que les démocrates doivent trouver un moyen de réfuter les attaques républicaines ; s’ils vont essayer la stratégie développée par Aylward et ses collègues, cependant, ils devront agir rapidement pour faire une différence significative dans le nombre de sondages avant les élections de novembre.

Une proposition testée par sondage pour envoyer des messages sur la criminalité

Les résultats de trois sondages différents et de six groupes de discussion de Change Research et HIT Strategies montrent clairement ce que les démocrates modérés disent depuis un certain temps : l’expression « définancer la police » est devenue politiquement radioactive pour eux. Les sondages ont révélé que seulement 27% des Américains soutiennent «le financement de la police» sans explication ni définition de l’expression.

Le GOP a cherché à exploiter l’impopularité de l’expression dans les courses compétitives à travers le pays, mais il a joué un rôle démesuré dans les courses au Sénat dans le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Nevada. Le candidat républicain Adam Laxalt diffuse une publicité au Nevada dans laquelle des groupes de police qui ont précédemment soutenu son adversaire, la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto, et le soutiennent maintenant affirment que Cortez Masto veut retirer le financement de la police.

Pour contrer ces attaques, les groupes affirment que les candidats démocrates devraient dénoncer la dépendance excessive des États-Unis à l’égard de la police pour résoudre tous les problèmes de sécurité publique et plaider en faveur de la prévention plutôt que des mesures punitives pour lutter contre le crime – un cadre qui était particulièrement populaire parmi les électeurs de base démocrates et les électeurs persuadés qu’ils ont identifiés.

“Le domaine où nous trouvons la division est lorsque nous mettons en évidence un méchant”, a déclaré Aylward.

Les électeurs se faisant dire que les démocrates vilipendent la police ne jouent probablement pas bien en raison du niveau élevé de confiance que beaucoup ont dans les forces de l’ordre locales. Selon les sondages des groupes, 81 % des Latinos et 77 % des Blancs font confiance à la police soit « beaucoup » soit « modérément ». Notamment, cependant, seuls 54% des Noirs ont dit la même chose.

En partie en raison des niveaux de confiance disparates dans la police, les groupes recommandent aux candidats de concentrer leurs messages sur les solutions plutôt que de blâmer la police.

Ils proposent un langage spécifique à utiliser par les candidats, comme dire que “c’est juste du bon sens que la police n’est pas la bonne réponse à chaque problème”, qu’il y a “des premiers intervenants mieux adaptés pour certaines urgences” et que “des dépenses limitées budgets des villes sur l’inondation des rues avec des flics » ne s’attaquera pas aux causes profondes de la criminalité.

C’est une approche différente de celle que certains démocrates ont adoptée, qui a été de suggérer que les républicains sont anti-loi et ordre parce que beaucoup n’ont pas condamné immédiatement et avec force l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain ou à se présenter comme «dur contre le crime». Il reste cependant à se demander si une discussion nuancée sur la réforme de la sécurité publique restera dans l’esprit des électeurs comme l’ont fait les allégations des républicains selon lesquelles «les démocrates veulent supprimer le financement de la police».

Les groupes disent que ce sera en partie parce qu’il n’est pas seulement conçu pour répondre aux attaques républicaines, mais aussi pour faire reculer les personnes qui se sont inscrites pour voter en grand nombre à la suite des manifestations contre le meurtre de George Floyd en 2020.

“Nous pensons qu’en renouant avec cette conversation et en travaillant sur le problème qui s’est avéré tant de gens, nous serions en mesure de les amener à voter lors de cette élection ou de la suivante”, a déclaré Aylward.

En fait, les sondeurs ont constaté que – tout comme ce fut le cas à la suite du meurtre de Floyd – il existe un véritable public pour les propositions visant à détourner une partie du financement de la police vers les premiers intervenants, l’éducation, les mesures de lutte contre la pauvreté et le logement. Lorsqu’on leur a donné le choix entre cette option et la maximisation du financement des services de police, les entreprises ont constaté que 62% des Américains étaient favorables au financement des alternatives. (C’est plus que les 47% d’Américains qui ont soutenu la réaffectation du financement de la police aux programmes sociaux dans un sondage Pew Research de 2020.)

Des majorités importantes préféreraient également qu’un premier intervenant alternatif soit envoyé pour faire face à un épisode de toxicomanie, à un campement de sans-abri et à une personne en détresse mentale ou émotionnelle plutôt qu’un policier. Les électeurs qui ont le plus soutenu ces propositions étaient les personnes de moins de 49 ans, les Noirs et les Latinos.

Certains démocrates poursuivent déjà ce message sur le crime

De nombreux candidats démocrates, en particulier ceux qui se trouvent dans des courses serrées, poursuivent déjà une stratégie similaire consistant à se concentrer sur des solutions de sécurité publique et à se distancier de la rhétorique du « financement de la police ».

Les candidats au Sénat Barnes, Fetterman, l’ancienne juge en chef de la Cour suprême de Caroline du Nord Cheri Beasley et le représentant de Floride Val Demings ont explicitement déclaré qu’ils ne soutenaient pas le financement. Mais ils soutiennent le financement d’alternatives au maintien de l’ordre.

Barnes a déclaré à plusieurs reprises qu’il soutenait la réorientation du financement de la police, déclarant à une émission de radio publique du Wisconsin que le financement devrait aller aux travailleurs sociaux et à un “intervenant de crise ou un interrupteur de violence”, au lieu de la police. Fetterman a déclaré que s’il voulait s’assurer que “les forces de l’ordre disposent des ressources nécessaires pour faire leur travail”, il “accordera également la priorité à la surveillance, à la responsabilité et à la prévention de la violence”.

Ces messages, cependant, ont souffert des attaques du GOP ; Barnes et Fetterman ont été qualifiés de progressistes, un groupe qui a soutenu le définancement, et chacun a été lié au mouvement de définancement par ses opposants. Beasley et Demings, d’autre part, ont tenté d’utiliser leur positionnement modéré et leurs liens passés avec les forces de l’ordre – le premier avec les tribunaux, le second en tant qu’ancien chef de la police – pour faire valoir qu’ils ont une vision d’initié nuancée de la façon dont la sécurité publique pourrait être améliorée.

Beasley pense que plus d’argent, pas moins, devrait être consacré à la sécurité publique dans son ensemble, et cela comprend le financement des programmes communautaires de prévention de la violence et des premiers intervenants alternatifs comme les professionnels de la santé mentale et les conseillers en toxicomanie. Demings a soutenu une législation à la Chambre qui financerait des initiatives d’intervention communautaire contre la violence et formerait et enverrait des professionnels de la santé mentale pour répondre aux urgences impliquant la santé comportementale.

Malgré ces efforts, le sondage suggère que les attaques républicaines contre la criminalité résonnent et que les démocrates manquent de temps pour défendre leurs dossiers.