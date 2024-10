La défense des chefs et les pouvoirs du jeu de course gagnent les 49ers pour rester invaincus : points à retenir

Mises à jour en direct de la semaine 7 de la NFL : Patriots-Jaguars de Wembley, fin de la résistance de Haason Reddick, calendrier de la ligue, pronostics, cotes

Par Nate Taylor, Matt Barrows et Cale Clinton



Le match revanche du Super Bowl LVIII s’est terminé de la même manière qu’en février, avec les Chiefs de Kansas City (6-0) remportant une victoire écrasante 28-18 contre les 49ers de San Francisco (3-4). Après une défaite antérieure contre les Vikings du Minnesota, les Chiefs sont la dernière équipe invaincue de la NFL. Il marque le troisième plus grande séquence sans défaite pour Kansas City depuis au moins 2000 et la plus longue de l’ère Patrick Mahomes-Andy Reid.

Cette victoire illustre la capacité continue de Kansas City à trouver de nouvelles façons de gagner. Mahomes a terminé l’après-midi avec une fiche de 16 sur 27 avec 154 verges par la passe et deux interceptions. Il s’agit du troisième plus petit nombre de verges que Mahomes ait jamais lancé au cours de sa carrière et la troisième fois de sa carrière, Mahomes termine un match sans aucun touché et deux interceptions. Cependant, Kansas City a su capitaliser sur le jeu au sol. La course de 33 verges de Mahomes est la plus longue de sa carrière, et un touché précipité a contribué à couronner la victoire des Chiefs. Mahomes passe désormais à 9-8 dans les matchs où il lance deux interceptions.

MAHOMES À LA MAISON 🏠 pic.twitter.com/NMbeTudyyu – Chefs de Kansas City (@Chiefs) 20 octobre 2024

Au total, Kansas City s’est précipité pour quatre touchés, le plus grand nombre pour la franchise depuis l’ouverture de la saison 2019.

L’essentiel de cette victoire est dû aux efforts de la défense de Kansas City. Trois défenseurs différents des Chiefs ont réussi des interceptions, le premier match de trois interceptions pour Kansas City depuis la semaine 4 de 2020. Les Chiefs ont limité le quart-arrière des 49ers Brock Purdy à 17 passes sur 31 pour 212 verges et trois choix, le troisième pourcentage d’achèvement le plus bas. de sa carrière. Les 101 verges au sol des 49ers en 24 tentatives, leur plus petit nombre de la saison 2024.

Une équipe de San Francisco aux effectifs réduits s’est encore amenuisée au cours de ce match. Déjà sans Christian McCaffrey et Jauan Jennings blessés, les receveurs larges Brandon Aiyuk et Deebo Samuel ont été exclus après la première mi-temps de ce match. Aiyuk a été transporté aux vestiaires en raison d’une blessure au genou au cours du deuxième quart-temps, tandis que Samuel a quitté le match avec une maladie et est revenu sur la touche en tenue de ville. En conséquence, les 49ers comptaient principalement sur leurs porteurs de ballon et George Kittle. Les six réceptions de Kittle pour 92 verges ont mené tous les receveurs des 49ers, tandis que les 58 verges de Jordan Mason en 14 courses sont les verges les plus rapides que les Chiefs de Kansas City ont accordées à un porteur de ballon cette saison.

Les frustrations ont clairement commencé à déborder pour San Francisco alors qu’ils perdaient leur cinquième match contre les Chiefs (y compris les séries éliminatoires) depuis 2018. Après qu’un touché de Mecole Hardman ait donné une avance de 28-12 aux Chiefs avec un peu plus de trois minutes à jouer, le demi de coin des 49ers Deommodore Lenoir est entré en jeu. une bagarre avec le joueur de ligne offensive des Chiefs Wanya Morris. Après le coup d’envoi qui a suivi, le plaqueur des 49ers Trent Williams a été expulsé pour avoir lancé un coup de poing sur la sécurité des Chiefs, Bryan Cook.

La défense des Chiefs brille à San Francisco

Une des principales raisons pour lesquelles les Chiefs restent invaincus après le match de dimanche est leur capacité à faire pression, à frapper et à intercepter Brock Purdy, qui a commis trois cadeaux. Semblable au Super Bowl LVIII, le coordinateur défensif des Chiefs, Steve Spagnuolo, a bombardé Purdy aussi souvent qu’il le pouvait. Les résultats ont également été positifs pour les Chiefs. Chacune des trois interceptions de Purdy a eu lieu sur le territoire des Chiefs. Les 49ers ont joué la majeure partie du match sans McCaffrey, Aiyuk, Samuel et Jennings, donc Spagnuolo a pu bénéficier de sa couverture d’homme de jeu secondaire tout au long, forçant Purdy à lancer le ballon dans des fenêtres étroites. L’ailier défensif George Karlaftis a frappé ou était face à Purdy avant deux de ses interceptions.

La sécurité Justin Reid a fait le premier choix au premier quart. Le demi de coin recrue non repêché Chris Roland-Wallace a joué une poignée de clichés cette saison. Mais au milieu du troisième quart, Roland-Wallace était sur le terrain à la suite d’une blessure au bas du corps du demi de coin partant Jaylen Watson. Alors que les 49ers étaient sur le territoire des Chiefs et cherchaient à reprendre l’avantage, Roland-Wallace était au bon endroit dans la couverture masculine pour enregistrer sa première interception en carrière, résultat d’un autre blitz du coordonnateur défensif Steve Spagnolo qui a généré de la pression sur Purdy.

La troisième interception a scellé la victoire des Chiefs. Avec les 49ers dans la zone rouge, Spagnuolo a laissé huit défenseurs en couverture, mais Karlaftis a utilisé un mouvement de rotation pour faire pression et a frappé Purdy alors qu’il lançait le ballon. La sécurité recrue Jaden Hicks était sur le terrain parce que Reid s’est retiré du terrain avec ce qui semblait être une blessure au poignet. Hicks a intercepté Purdy dans la zone des buts. — Nate Taylor, les Chiefs ont battu l’écrivain



La profondeur WR est un problème pour les 49ers

Les 49ers ont joué la seconde mi-temps sans leurs trois meilleurs joueurs et cela s’est vu. San Francisco cherchait un feu vert à la fin du troisième quart lorsque Purdy et le receveur suppléant Ronnie Bell n’étaient pas sur la même longueur d’onde et que le lancer de Purdy sur la touche a été facilement intercepté par Chris Roland-Wallace. Les principales cibles de Purdy en seconde période étaient Kittle et Ricky Pearsall, dont chacun a obtenu trois cibles. Kittle a capté les trois passes tandis que Pearsall en a capté deux. Purdy a terminé 17 sur 31 pour 212 verges avec trois interceptions et une note de passeur de 36,7, le plus bas de la saison. Son précédent plus bas cette saison était de 62,1 lors d’une défaite de la semaine 5 contre les Cardinals de l’Arizona. — Matt Barrows, les 49ers battent l’écrivain

La préparation échoue

Les 49ers ont eu 10 jours pour se préparer aux Chiefs, mais ils semblaient déconcertés en début de match. Purdy n’a pas pu lancer le jeu de passes et a terminé le premier quart avec une note de passeur de 0,00. Les gros jeux ont été soit annulés par des pénalités, soit annulés par un drop (Aiyuk). La défense, quant à elle, semblait avoir du mal à réagir aux groupes de personnel de Kansas City. Cette unité a tardé à effectuer des remplacements tout au long du match et a été signalée à un moment donné pour avoir trop d’hommes sur le terrain.

Finalement, les équipes spéciales, qui constituaient l’unité la plus fiable et criblée d’erreurs de San Francisco, ont réussi à arrêter un faux botté de dégagement au premier quart-temps. Mais l’unité a renoncé à un retour de dégagement de 55 verges au deuxième quart, ce qui a aidé à organiser le deuxième touché des Chiefs. Anders Carlson, le troisième botteur des 49ers en autant de matchs, a inscrit un panier de 55 verges, le plus long de sa carrière, au premier quart. Mais il a raté un point supplémentaire en troisième. — Tumulus

