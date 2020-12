COSTA MESA, Californie: La défense des Chargers de Los Angeles a connu deux lacunes majeures cette saison: générer des revirements et arrêter les adversaires au cours de la seconde période.

Ils ont pu faire les deux lors de la victoire 20-17 de dimanche contre les Falcons d’Atlanta, ce qui pourrait donner un élan aux trois matchs restants.

Les Chargers ont intercepté Matt Ryan à trois reprises et ont tenu Atlanta sans but après la mi-temps. Les trois choix étaient les plus nombreux depuis cinq INT contre Buffalo en 2017. C’était aussi la première fois en 25 matchs qu’un adversaire ne marquait pas en seconde période, et seulement la cinquième fois en quatre saisons de Gus Bradley en tant que coordonnateur défensif. .

Los Angeles est entré dans le match avec seulement six interceptions, ce qui était le cinquième moins de la ligue. Les choix de dimanche par Rayshawn Jenkins, Jahleel Addae et Michael Davis ont mené aux 10 derniers points des Chargers.

J’étais un peu excité d’avoir le match sur nos épaules et il s’est déroulé comme je m’y attendais, a déclaré l’ailier défensif Joey Bosa. Nous avons eu du mal à retirer le ballon cette saison, mais nous avons montré ce qui peut arriver lorsque vous pouvez le faire. Le ballon de jeu est définitivement passé au secondaire.

Les Chargers (4-9) ont été la seule équipe à abandonner des points sur plus de la moitié de leurs entraînements en seconde période (32 sur 62), mais ont tenu ferme sur quatre séries malgré les Falcons atteignant le territoire de Los Angeles sur les quatre.

L’élan arrive à un bon moment pour les Chargers, qui disposent d’une courte semaine pour se préparer au match de jeudi à Las Vegas. Il entame également une série de trois matchs consécutifs de l’AFC West pour terminer la saison.

CE QUI FONCTIONNE

Lynn entraîne des équipes spéciales. L’unité tant décriée a lutté toute la saison et a rebondi après une sortie horrible contre la Nouvelle-Angleterre avec des contributions du jeu de coups de pied et des unités de retour. Le retour du coup d’envoi de 76 verges de Nasir Adderley au deuxième quart a aidé à mettre en place le premier panier de Michael Badgley. Badgley a ensuite divisé les montants de 43 verges sur le jeu final pour le deuxième coup de pied gagnant de sa carrière de trois ans.

Lynn a réaffecté le coordinateur George Stewart le 25 novembre, mais a pris le relais la semaine dernière après avoir admis qu’il avait trop de personnes supervisant l’unité dans les deux matchs suivant le changement.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Jouez à l’appel dans la dernière minute sans délai. Pour la deuxième fois en trois semaines, les Chargers ont appelé un jeu en cours d’exécution sans aucun temps mort et ont semblé désorganisés. Troisième et un des Falcons à 8 et 22 secondes de la fin de la première mi-temps, Kalen Ballage a été arrêté sans gain. L’unité de placement a mis du temps à arriver sur le terrain car l’attaque a été lente à recevoir l’appel, ce qui a fait expirer le temps sans aucun point.

Vous savez, nous essayons d’être agressifs, mais vous ne pouvez pas courir le ballon dans cette situation, a déclaré Lynn. C’est là un domaine où nous devons nous améliorer en tant que personnel d’entraîneurs, en matière de communication, et nous le ferons. Mais vous ne pouvez pas lancer le ballon là-bas.

Les Chargers ont couru le ballon 23 fois en troisième et 1 cette saison et ont été détenus sans gain ou verges négatifs à sept reprises. Les sept trucs sont à égalité au deuxième rang de la ligue.

STOCKER

Austin Ekeler a connu son meilleur match depuis son retour d’une blessure aux ischio-jambiers. Le porteur de ballon de quatrième année a récolté 146 verges de mêlée, ce qui est son deuxième total le plus élevé cette saison. Ekeler avait 79 verges au sol sur 15 courses avec neuf réceptions pour 67 verges.

STOCK EN BAS

Adderley continue de lutter pour la couverture. Il a raté deux plaqués, dont un sur lequel Laquon Treadwell d’Atlanta l’a traversé en route vers un touché de 9 verges au deuxième quart.

BLESSURES

Los Angeles pourrait se passer de trois départs offensifs clés. Le garde droit Trea Turner et le plaqueur droit Bryan Bulaga sont en protocole de commotion cérébrale, tandis que le receveur large Mike Williams est parti après la première série de dimanche en raison de problèmes de dos.

NUMÉROS CLÉS

25 passes de touché pour Justin Herbert, faisant de lui le quatrième QB recrue de l’histoire de la NFL avec 25 ou plus. Baker Mayfield de Cleveland a le record avec 27 en 2018.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Chargers ont perdu neuf matchs de division consécutifs, y compris leurs trois derniers contre les Raiders.

___

Suivez Joe Reedy sur http://twitter.com/joereedy

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL