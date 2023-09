La défense des Chargers implose contre les Dolphins : « Certainement une défaite humiliante »

INGLEWOOD, Californie — Brandon Staley utilise une expression incontournable pour décrire sa philosophie de défense contre les passes : mettre un toit sur la couverture. En un mot, cela signifie empêcher les attaques adverses de réaliser des passes dans la partie profonde du terrain, et cet objectif déclaré est le pilier central autour duquel Staley a construit son approche défensive.

Cependant, lors de leur ouverture de saison, les Chargers de Los Angeles auraient tout aussi bien pu être des cowboys campant dans le désert de Mojave. Pas de toit sur la couverture sur des kilomètres et des kilomètres. Et regardant le ciel nocturne, les Chargers ont vu Tyreek Hill s’envoler à travers les étoiles comme un météore aveuglant et enflammé.

Les Chargers sont tombés face aux Dolphins de Miami, 36-34, dimanche après-midi au SoFi Stadium. Hill a capté 11 passes pour 215 verges et deux touchés. Le quart-arrière de Miami, Tua Tagovailoa, a lancé pour 466 verges, soit une moyenne de plus de 10 verges par tentative et près de 17 verges par réussite.

La défense de Staley avait des attentes très élevées avant 2023. Les Chargers étaient en parfaite santé. Ils n’avaient qu’un seul nouveau titulaire en défense. Continuité. Une compréhension du schéma. Communication et confort améliorés. Même Staley a déclaré fin août qu’il avait été capable de « concevoir » son personnel défensif « comme nous le souhaitons ».

Ils ont eu l’occasion de faire une déclaration dimanche, de prouver que ces commentaires n’étaient pas de simples paroles prononcées devant un enregistreur ou sur un podium. Au lieu de cela, ils ont réalisé l’une des pires performances défensives du mandat de Staley en tant qu’entraîneur-chef. Ils ont abandonné 538 verges offensives. Les Dolphins ont botté une fois sur 11 possession. Les Chargers ont rendu 14 passes explosives – définies comme toute réalisation de 16 verges ou plus. Il s’agit des passes les plus explosives autorisées par une défense depuis 2011, selon TruMedia.

« Cela commence avec moi en tant qu’entraîneur », a déclaré Staley. « Je dois faire un meilleur travail. »

Hill a capté six de ces 14 passes explosives. Ses 215 verges sur réception ont égalé le deuxième total le plus élevé en un seul match de sa carrière. Les Chargers ont essayé différents défenseurs sur Hill. Ils ont essayé différentes couvertures. Cela n’avait pas d’importance. Hill a réussi.

Hill a battu JC Jackson pour un touché de 35 verges au troisième quart. Il a battu la couverture de zone pour un gain de 30 verges plus tôt au troisième quart, brisant les tentatives de plaquage de la sécurité Derwin James Jr. et Jackson. Il a battu Michael Davis lors d’une action hors jeu au début du deuxième quart pour un gain de 28 verges. Au moment critique, plus tard au quatrième quart, alors que les Chargers menaient 34-30, Hill a battu Ja’Sir Taylor pour son plus gros jeu du match, une réception de 47 verges sur une roue hors de la fente. Il a ensuite terminé cet entraînement avec un touché, battant Davis sur un fondu à 4 mètres.

« Tous les défenseurs qui couvraient aujourd’hui n’ont pas connu un bon match », a déclaré Staley.

Oui, c’est la semaine 1. La saison vient de commencer. De nombreuses bonnes défenses subissent des ratés lors du premier match pour retrouver leur rythme plus tard dans la saison. Cette mise en garde est importante.

En même temps, il ne s’agit pas d’un problème ponctuel. Les Chargers ont abandonné la quatrième passe la plus explosive de toutes les défenses de la ligue la saison dernière, selon TruMedia. Ils ont permis des passes explosives dans plus de 17 pour cent des tentatives de passes adverses, ce qui les place au 31e rang de la ligue. C’est un domaine dans lequel Staley s’est engagé à s’améliorer après la saison.

Au lieu de cela, les Chargers ont ouvert la saison avec leur pire performance défensive contre la passe depuis l’embauche de Staley en 2021. Par EPA par jeu, il s’agissait de leur pire performance défensive globale sous Staley, selon TruMedia.

« Certains jours, c’est vous qui êtes le virus », a déclaré le joueur de ligne défensive Morgan Fox. « Certains jours, tu es le pare-brise. »

Jackson disputait son premier match depuis sa rupture du tendon rotulien lors de la septième semaine de l’année dernière. Il a eu du mal tout le match. Le touché de 35 verges de Hill a été le dernier snap qu’il a joué. Les Chargers ont engagé Taylor pour Jackson. Taylor a joué dans la machine à sous. Asante Samuel Jr. s’est déplacé vers l’extérieur, là où se trouvait Jackson. Les performances ne se sont pas améliorées avec le changement de personnel.

Le seul fait marquant de Jackson a été une interception dans la zone des buts plus tôt au troisième quart-temps. Même cela a été gâché par une décision stupide. Jackson a décidé de renvoyer l’interception hors de la zone des buts au lieu de s’agenouiller et de prendre le touchback. Il a été forcé de sortir des limites du terrain sur la ligne des 4 mètres. L’offensive des Chargers a ensuite perdu 3 verges et est allée à trois. JK Scott a dû sortir de sa propre zone des buts. Ce coup de pied a parcouru 34 mètres. Tagovailoa a frappé Hill pour le touché lors du premier jeu du prochain entraînement.

La pénalité pour interférence de passe de Jackson à la fin de la première mi-temps a peut-être été encore pire. Les Chargers avaient égalisé le match 17-17 grâce à un panier. Les Dolphins ont pris le relais à neuf secondes de la fin de la mi-temps. Après avoir complété Jaylen Waddle sur 22 verges, les Dolphins ont fait face à un premier essai sur leurs 47 à deux secondes de la fin. Tagovailoa a lancé un Je vous salue Marie qui est arrivé bien avant la zone des buts. Jackson, inexcusablement, a pris contact avec le receveur des Dolphins Erik Ezukanma.

Miami a donné un coup de pied sur un terrain pour prendre une avance de 20-17 sur un down non chronométré, le dernier jeu de la première mi-temps.

Interrogé sur la performance de Jackson après le match, Staley a répondu : « Pas très bonne. »



Le premier match de JC Jackson de retour de sa blessure au genou n’a pas été bon. (Jayne Kamin-Oncea / USA aujourd’hui)

La couverture médiatique a été épouvantable tout l’après-midi. Staley a déclaré qu’il avait tenté de faire des ajustements à la mi-temps après avoir accordé 264 verges par la passe en première mi-temps, dont 104 à Hill.

« Nous avons essayé de modifier certains regroupements de personnel », a-t-il déclaré. «Nous avons essayé de donner un peu plus de vitesse à cinq. Nous avons essayé de modifier certains leviers sur certains de nos doubles sur lui.

Ils ont essayé. Ils ont raté.

La défense contre la course a résisté, accordant 70 verges en 20 courses. Mais la course aux passes était inexistante, même avec Joey Bosa et Khalil Mack tous deux en bonne santé. Les Chargers n’ont frappé Tagovailoa que deux fois. Oui, il sortait le ballon rapidement. Les Chargers n’ont pas non plus profité des opportunités de passe-course. Ils ont autorisé des conversions de troisième essai de 8, 10 et 15 verges. Le troisième et 10 était le 47 verges vers Hill.

« C’est définitivement une défaite défensive qui fait honte », a déclaré Mack.

La performance de la défense a éclipsé ce qui était un début impressionnant de l’offensive des Chargers sous la direction du nouveau joueur Kellen Moore. La ligne offensive a dominé la ligne de mêlée et les Chargers ont totalisé 234 verges – 117 et un touché d’Austin Ekeler, 91 et un touché de Joshua Kelley.

Le contrôle du ballon était un élément important pour faire face à cette attaque puissante des Dolphins avec Hill et Waddle. Les Chargers ont remporté la bataille du temps de possession par plus de cinq minutes.

« Nous devons faire mieux pour notre attaque », a déclaré James.

Huit mois après cette incroyable défaite en séries éliminatoires contre les Jaguars de Jacksonville, les Chargers ont trouvé une autre façon ahurissante de perdre.

Depuis 2000, les équipes qui ont parcouru plus de 200 verges au sol, accordé moins de 100 verges au sol, n’ont pas retourné le ballon et ont gagné la marge du chiffre d’affaires par au moins deux étaient de 110-0.

Avant dimanche.

« Ce n’est pas la façon dont vous le rédigez », a déclaré le secondeur Eric Kendricks.

Certainement pas de la façon dont Staley le rédige.

Après le match, on a demandé à Staley pourquoi, trois ans après le début de son mandat avec les Chargers, la défense ne clique toujours pas.

« Nous avons un bon groupe de gars », a-t-il déclaré, « et nous devons juste revenir. »

C’était aussi mauvais que cela pouvait commencer pour la défense de Staley.

Il reste aux Chargers 16 matchs pour réussir.

(Photo du haut de Tyreek Hill attrapant une passe de TD contre Michael Davis : Harry How / Getty Images)

