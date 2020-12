LOS ANGELES RAMS (7-4) à ARIZONA (6-5)

Dimanche, 16 h 05 HE, Fox

LIGNE D’OUVERTURE – Cardinaux par 1

ENREGISTRER VS. SPREAD – Béliers 6-5, Cardinaux 5-6

ENREGISTREMENT DE SÉRIE – Les béliers mènent 43-38-2.

DERNIÈRE RÉUNION – Les Rams ont battu les Cardinals les 31-24, 29 décembre 2019 à Los Angeles

SEMAINE DERNIÈRE – Les Rams ont perdu contre 49ers 23-20; Les cardinaux ont perdu contre les Patriots 20-17

CLASSEMENT AP PRO32 – Béliers n ° 8, cardinaux n ° 14.

VIOLATION DE RAMS – GÉNÉRAL (6), RUSH (9), PAS (11).

DÉFENSE RAMS – GÉNÉRAL (2), RUSH (4), PASS (2).

VIOLATION DES CARDINAUX – GÉNÉRAL (2), RUSH (4), PAS (15).

CARDINALS DEFENSE – GENERAL (15), RUSH (22), PAS (13).

STREAKS, STATS ET NOTES – LA a remporté six matchs consécutifs dans la série et cinq consécutifs en Arizona. … Les cardinaux ont l’attaque n ° 2 de la NFL au total des verges, tandis que LA a la défense n ° 2. … L’entraîneur des Rams Sean McVay a une fiche de 6-0 contre les Card, battant trois entraîneurs différents deux fois chacun. LA a dépassé l’Arizona de 195 à 56 dans le mandat de McVays. … Une victoire de plus garantit quatre saisons consécutives sans perte pour la franchise Rams, pour la première fois depuis l’ère Eric Dickerson du milieu des années 1980 à Anaheim. … La défense des Rams est la meilleure de la ligue avec seulement 17,0 points accordés par match et par seconde avec 297,0 verges par match. … La défense de LA mène également la ligue avec 32 retraits forcés cette saison et 11 passes de touché à la NFL. … Les adversaires des Rams en moyenne 4,4 points par match dans la seconde moitié de la NFL. LA n’a permis qu’à deux équipes de marquer des touchés après la mi-temps cette saison. … CB Jalen Ramsey devrait être en bonne santé pour son affrontement avec DeAndre Hopkins et Larry Fitzgerald après que le demi de coin de 105 millions de dollars ait été écourté par une blessure à la hanche lors de la défaite de la semaine dernière contre San Francisco. … Le quart-arrière des Rams Jared Goff a réalisé 10 revirements lors de ses quatre derniers matchs, dont quatre échappés perdus. Ses erreurs lui ont valu une rare réprimande publique de la part de McVay après trois tours contre les Niners. … Goff n’a réalisé que quatre revirements en sept matchs en carrière contre les Cardinals, qui l’ont renvoyé 15 fois, plus que tout autre adversaire. … WR Cooper Kupp a reçu au moins 11 attrapés et 110 verges chez les Rams lors des deux dernières courses sur route. … DT Aaron Donald a pris en charge les sacs de la NFL avec son 10e week-end dernier. L’Eternal All-Pro a huit sacs et 10 plaqués pour défaite en six matchs en carrière en Arizona. … Le LB Troy Reeder jouera à nouveau intensivement après avoir remplacé Micah Kiser, blessé, et réalisé un record en carrière de 15 plaqués la semaine dernière. … PK Matt Gay n’a pas manqué un coup de pied la semaine dernière, ne laissant aux Rams que leur deuxième match de la saison sans point supplémentaire manqué ni but sur le terrain. … Arizona a perdu trois des quatre derniers matchs. La seule victoire est survenue sur un lancer-et-rattrapage miraculeux du quart Kyler Murray à WR DeAndre Hopkins avec deux secondes à jouer contre Buffalo. … Les cinq derniers matchs des Cardinals ont été décidés avec sept points ou moins, dont quatre avec trois points ou moins. … Arizona CB Patrick Peterson a sept INT et trois TD contre les Rams, qui sont tous les deux les plus contre n’importe quel adversaire dans sa carrière. … Cardinals RB Kenyan Drake a 18 touchés hâtifs en 15 matchs avec les Cardinals depuis qu’il a été échangé de Miami au milieu de la saison dernière. … La recrue de l’Arizona, le LB Isaiah Simmons, a réussi 25 plaqués lors de ses cinq derniers matchs et a un sac dans chacun des deux derniers. … Les cardinaux K Zane Gonzalez tenteront de rebondir après un échec de 45 verges du FG qui aurait mis l’Arizona en tête dans les dernières minutes contre la Nouvelle-Angleterre. Au lieu de cela, il a raté et les Patriots ont conduit au FG de 50 verges de Nick Folk pour la victoire. … Astuce Fantasy: N’ayez pas peur de jouer la défense de LA contre les Cardinals. L’Arizona n’a pas semblé aussi spectaculaire en attaque ces derniers temps, avec une moyenne de 308 verges au cours des deux derniers matchs.

___

