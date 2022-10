La défense des Bears tente de faire des ajustements en vue des Vikings – Shaw Local

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: la défense contre la course des Bears a été parmi les pires de la NFL pendant quatre semaines.

Pour Alan Williams, il est difficile de repérer une chose qui a mal tourné. Au lieu de cela, le coordinateur défensif de première année des Bears se concentre sur le fait de ne pas permettre à son équipe de répéter ses erreurs.

“L’essentiel est l’exécution”, a déclaré Williams jeudi à Halas Hall. « C’est une chose ici, une chose là-bas. Ça pourrait être un tacle, ça pourrait être de mauvais yeux, ça pourrait être un ajustement lent. Il y a une variété de choses. Lorsque vous commencez avec une nouvelle défense, de nouveaux gars, vous vous éloignez et vous essayez de travailler sur la cohérence et l’exécution et de ne pas en faire trop.

La défense de Williams a accordé 733 verges au sol au total en quatre matchs, 183,3 au sol par match, tandis que la défense contre la passe a accordé le quatrième moins de verges par la passe (674) de la ligue. Les Giants de New York (262 verges) et Green Bay (203 verges) ont chacun eu leurs verges les plus rapides de la saison contre les Bears, tandis que San Francisco (176) et Houston (92) ont obtenu leurs deuxièmes meilleures sorties.

Lors de la défaite de dimanche contre les Giants, le porteur de ballon Saquon Barkley a amassé 146 verges. Le quart-arrière Daniel Jones a ajouté 68 verges et a marqué les deux touchés de son équipe lors de courses illégales.

Williams a attribué la mauvaise défense de la course à un mauvais contrôle de l’écart et aux joueurs essayant d’en faire trop pour aider leurs coéquipiers.

“Nous devons nous assurer que les gars font leur travail de manière cohérente, exécutent de manière cohérente, placent constamment les yeux là où ils doivent être”, a déclaré Williams. “Lorsque vous prenez la décision de faire ces choses, vous verrez que la défense s’améliore un peu, un peu mieux chaque semaine.”

Williams ne pense pas que l’amélioration de la discipline sera une tâche difficile quatre matchs dans la saison, mais a admis que cela prend du temps, surtout pour une jeune défense. Cela dépend de son personnel pour s’assurer que les Bears font preuve de discipline visuelle, d’endurance mentale et de stabilité et s’appuient sur la technique, ce qui, selon Williams, peut résister à l’épreuve du temps.

“C’est toujours un problème à long terme”, a déclaré Williams. “C’est la chose la plus difficile d’avoir une bonne défense et d’avoir une bonne défense constante sur le long terme, de bonnes défenses le font sur le long terme et nous travaillons dessus de semaine en semaine … De bonnes défenses, de bonnes équipes, de bonnes- défensives entraînées, elles le font régulièrement et c’est notre défi de le faire chaque semaine.

Les Bears devront s’améliorer rapidement avec les Vikings du Minnesota dimanche. Le porteur de ballon Dalvin Cook et le receveur large Justin Jefferson peuvent chacun prendre en charge un match, ce qui, selon Williams, créera des problèmes quant à savoir s’ils veulent se concentrer sur l’arrêt de la course ou le jeu de passe.

Cook a 279 verges au sol en quatre matchs et une moyenne de 69,8 verges, tandis que Jefferson a 393 verges sur réception et une moyenne de 98,3 verges. Williams a déclaré que le Minnesota avait changé ses plans et trouvé plus d’équilibre sous la direction du coordinateur offensif de première année Wes Phillips, mais il ne serait pas surpris si les Vikings changeaient leurs plans après avoir examiné les statistiques.

“Ils vont venir et dire:” Ils entrent dans notre maison, nous allons leur faire passer le ballon dans la gorge, puis jouer une passe d’action pour passer par-dessus leur tête. C’est ce que les statistiques disent de faire », a déclaré Williams. “Nous verrons si les statistiques mentent ou non.”

Mises à jour sur les blessures : David Montgomery était un participant limité jeudi après ne pas avoir pratiqué mercredi. Le porteur de ballon a raté le match de dimanche contre les Giants en raison d’une blessure à la cheville qu’il a subie contre les Texans lors de la troisième semaine.

Le demi de coin Jaylon Jones (maladie) et le secondeur Matt Adams (ischio-jambiers) étaient des participants à part entière jeudi tandis que la sécurité Dane Cruikshank (ischio-jambiers), le demi de coin Jaylon Johnson (quad) et le secondeur Sterling Weatherford (maladie) ne se sont pas entraînés. L’ailier rapproché Ryan Griffin (achille) et le joueur de ligne défensive Justin Jones (hanche) ont été limités.