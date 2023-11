La défense des Bears ouvre la voie à la victoire contre les Panthers

CHICAGO — Il était évident jeudi soir que la défense et les équipes spéciales allaient jouer un rôle important alors que les attaques des Bears de Chicago et des Panthers de la Caroline étaient décevantes. Au final, la défense des Bears a été décisive dans une victoire de 16-13.

C’était un match qui mettait en vedette des éléments clés d’un échange intersaison à succès, lorsque les Bears ont envoyé le choix n ° 1 du repêchage à Carolina pour DJ Moore et un ensemble de choix, y compris le premier choix des Panthers en 2024. Les Panthers ont utilisé cela au repêchage du quart-arrière Bryce Young, qui n’en a pas fait assez pour offrir à la Caroline sa deuxième victoire.

Chicago, quant à lui, était mené par le quart recrue non repêché Tyson Bagent, qui a une fiche de 2-2 en tant que titulaire tandis que Justin Fields se remet d’une luxation du pouce droit.

Ours de Chicago

Peu de matchs entrent dans la catégorie des victoires incontournables pour une équipe avec sept défaites. Compte tenu de l’enjeu du repêchage 2024 de la NFL, les Bears possédant le choix de première ronde des Panthers, le résultat de jeudi a été crucial pour mesurer la croissance actuelle et le positionnement futur du repêchage.

Les Bears ont considérablement augmenté leurs chances de remporter le premier choix au classement général. Selon ESPN Analytics, cette victoire donne à Chicago 42 % de chances d’obtenir le premier choix, ce qui est le plus élevé de la NFL.

Après que Chicago ait été limité à trois buts sur le terrain en première mi-temps, l’entraîneur Matt Eberflus a proclamé que ses Bears “avaient des choses en réserve” pour la seconde mi-temps. Bien que l’ampleur de ces choses soit discutable, les Bears en ont fait assez pour gagner lors de la semaine 10, un soir où la défense d’Eberflus a montré des signes d’amélioration significatifs.

Les Bears ont 10 jours avant de se rendre à Détroit pour affronter les Lions 6-2 et pourraient très bien retrouver Fields au centre pour la première fois depuis le 15 octobre.

Répartition du QB: Bagent a débuté son quatrième match à la place de Fields et a eu du mal même s’il n’a pas retourné le ballon. L’offensive n’a pas été rythmée tout au long du match. Bagent n’était pas cadré sur 22% de ses lancers et n’a trouvé l’occasion d’utiliser ses jambes qu’en seconde période. La recrue non repêchée a terminé 20 sur 33 pour 162 verges.

Série pivot: La défense de Chicago a réprimé le deuxième entraînement de la Caroline du troisième quart avec un plaquage de six verges pour perte et un sack pour forcer un trois-et-out. L’offensive, qui n’a pas réussi à atteindre la zone des buts en première mi-temps, a profité d’un rare départ en territoire positif sur la ligne des 38 verges des Panthers et a pris les devants pour la première fois après le 4 de D’Onta Foreman. Un touché au sol de 3 verges a couronné une séquence de neuf jeux et 38 verges.

Tendance prometteuse : Chicago a mis fin à sa séquence de deux matchs sans sack en battant le quart des Panthers Bryce Young à trois reprises jeudi. Les Bears sont entrés dans la semaine 10 en faisant pression sur les quarts avec un taux de baisse de 22 %, le plus bas de la ligue. En première mi-temps, Young a subi des pressions sur 9 de ses 17 reculs (53%), ce qui représentait le pourcentage de pression le plus élevé des Bears sous Matt Eberflus. Ce nombre s’est stabilisé en seconde période (33%), mais la course aux passes de Chicago a montré une amélioration en maintenant les Panthers à 3 sur 15 au troisième essai. Montez Sweat a subi cinq pressions, un sommet pour l’équipe, le premier défenseur des Bears avec cinq pressions dans un match depuis 2021. -Courtney Cronin

Prochain jeu: chez les Lions (13 h, HE, 19 novembre)

Bryce Yount a eu une nuit difficile puisqu’il a été limogé trois fois et n’a réalisé en moyenne que 4,9 verges sur ses passes. Jamie Sabau/USA TODAY Sports

Panthères de la Caroline

Le quart-arrière recrue Bryce Young et l’offensive des Panthers ne sont pas faits pour les heures de grande écoute.

Juste au moment où il semblait que la situation ne pouvait pas être pire que la semaine précédente, lorsque Young avait lancé deux pick-six, c’est ce qui s’est produit contre les Bears. Il n’y a pas eu de pick-six ni d’interceptions, même s’il aurait facilement pu y en avoir trois ou quatre.

Il y avait juste un niveau de médiocrité qui pourrait justifier que l’entraîneur-chef Frank Reich reprenne les fonctions de gardien de jeu.

La Caroline (1-8) n’a marqué que deux touchés en trois matchs depuis que Thomas Brown a pris le relais. Mais il se pourrait simplement qu’il s’agisse d’un problème global de talent. Les Panthers ont également connu des difficultés offensivement lorsque Reich a appelé à des jeux, mais pas à ce niveau.

Répartition du QB: Pour le deuxième match consécutif, Young a fait un pas en arrière. Il n’a totalisé que 63 verges par la passe en première mi-temps, dont 45 sur un seul jeu. Il est entré dans le match avec le pire QBR total de 29,6 de la NFL, et cela ne s’améliorera pas. Young a terminé 21 sur 38 pour 185 verges.

Achetez sur une performance exceptionnelle: Le receveur de troisième année Mike Strachan. La Caroline a dominé le joueur de 6 pieds 5 pouces de Charleston (WV) à l’entraînement, et il a eu un impact lors de son premier match hors de l’équipe d’entraînement avec une capture de 45 verges en première mi-temps. Il pourrait être la menace profonde qui manquait.

Tendance troublante: Les Bears ont peut-être trouvé le secret pour arrêter l’offensive des Panthers : contenir le receveur Adam Thielen. Il a été limité à six attrapés pour 42 verges, ce qui fait de l’arme la plus cohérente de la Caroline un non-facteur.

Prédiction audacieuse pour la semaine prochaine: Les Panthers apporteront quelques changements sur la ligne offensive, peut-être en déplaçant le centre Bradley Bozeman vers la garde gauche. Young a été sous une pression constante cette saison, et cela vient en grande partie du milieu. – David Newton

Prochain jeu: contre Cowboys (13 h, HE, 19 novembre)