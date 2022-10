La défense des Bears de Chicago ne limoge pas le QB, mais les chiffres sous-jacents indiquent que cela pourrait changer – Shaw Local

LAKE FOREST – Les Bears détenaient une avance d’un point au quatrième quart contre les Vikings du Minnesota, mais n’ont tout simplement pas réussi à sortir leur défense du terrain.

Cinq fois, les Vikings ont affronté le troisième essai et cinq fois ils se sont convertis. Cela comprenait un QB de 1 mètre de Kirk Cousins ​​​​pour marquer le touché décisif lors de la victoire 29-22 des Vikings dimanche à Minneapolis. Les Vikings ont parcouru 75 verges en 17 jeux et mangé sept minutes de temps de jeu.

C’était à peu près l’histoire du jeu aussi. Tout au long de la première mi-temps, les Vikings ont méthodiquement démantelé la défense des Bears. Pour le match, le Minnesota est allé 12 en 15 sur les troisièmes essais.

Les Vikings n’ont eu que quelques jeux explosifs dans le match, mais ils se sont frayé un chemin tout au long de l’après-midi contre la défense des Bears.

“Ils ont fait quelques jeux, mais j’aimerais quand même penser que c’est plus sur nous que sur eux”, a déclaré le coordinateur défensif des Bears, Alan Williams, mardi au Halas Hall. «Il s’agit toujours de posséder votre écart. Il s’agit toujours de lire vos clés. Il s’agit toujours de s’attaquer. Il s’agit toujours de faire ce genre de choses, plus que d’eux.

Une grande partie du problème a été le manque de succès de la ruée vers les passes.

Sous l’entraîneur-chef Matt Eberflus et son schéma défensif 4-3, l’objectif est de créer de la pression avec seulement quatre joueurs se précipitant sur le passeur. Si la ruée vers la passe n’est pas efficace, cela met un stress supplémentaire sur le reste de la défense. Au cours des quatre années d’Eberflus en tant que coordinateur défensif à Indianapolis, les Colts étaient toujours au bas de la ligue ou près du bas de la ligue en pourcentage de blitz, mais ils ont quand même trouvé des moyens de réussir sans envoyer de défenseur supplémentaire au QB.

Actuellement, les Bears ont le taux de blitz le plus bas des 32 équipes de la NFL à 13%. Ils s’en tiennent à ce plan de se précipiter à quatre, mais les résultats ne sont pas venus. Ils n’ont que huit sacs sur la saison (à égalité au 25e rang).

Il y a cependant des raisons de penser que cela pourrait changer. Selon Pro Football Reference, les Bears sont en tête de la ligue en QB pressés avec 29 matchs en cinq matchs et un taux de hâte QB de 17,9%. Ils ont également le moins de renversements QB (fois le QB a touché le sol après avoir lancé) avec seulement sept. Ces deux chiffres ensemble sembleraient indiquer que les Bears subissent une pression, ces pressions ne se traduisent tout simplement pas par des coups sûrs ou des sacs QB. Si les Bears continuent de faire pression sur le QB à un rythme élevé, ces résultats vont arriver.

Cela pourrait être la semaine où ça se retourne. Les Bears affronteront les Washington Commanders et QB Carson Wentz jeudi soir. Wentz est troisième de la ligue avec 20 sacs autorisés en cinq matchs.

“Vous voulez faire tout ce que vous pouvez pour y parvenir”, a déclaré le secondeur Roquan Smith à propos de la pression sur Wentz. «Je pense que ça va commencer par arrêter la course, puis quand vous mettez ça… dans ses mains, mettre le ballon dans ses mains, avec n’importe quelle équipe, les rendant unidimensionnels [will] rendre le travail de n’importe quel quart-arrière plus difficile.

Un match clé à surveiller cette semaine sera l’ailier défensif des Bears Robert Quinn contre le plaqueur gauche des Commanders – et l’ancien plaqueur gauche des Bears – Charles Leno.

Wentz a lancé six interceptions et a déjà échappé six fois cette saison.

“Je pense vraiment que nous avons les gars pour faire le travail, et chaque travail qui doit être fait”, a déclaré Smith. “Il s’agit simplement de perfectionner chaque jeu, car nous avons vu que nous pouvons le faire d’innombrables fois, encore et encore.”