La défense des Bears de Chicago n’a pas donné “assez d’aide” au QB Justin Fields – Shaw Local

CHICAGO – L’homme de Jaylon Johnson l’a fait battre de deux pas. Un après-midi où les Dolphins de Miami ont totalisé 302 verges nettes par la passe, il s’est passé beaucoup de choses dimanche à Soldier Field.

Cette fois, cependant, à la fin du quatrième quart, Johnson a levé les mains au moment idéal pour dévier une passe du quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa destinée au receveur Jaylen Waddle.

“[It was] vraiment juste garder mon sang-froid », a déclaré Johnson. “Voyant que le ballon était court à travers son langage corporel, puis levant les mains là où je pensais que le ballon arrivait.”

La rupture de la passe a donné à la défense des Bears son troisième arrêt consécutif, et un arrêt crucial. Cela a permis à Justin Fields et à l’attaque d’avoir une autre chance à la défense des Dolphins. En fin de compte, les Dolphins ont arrêté Fields et ont tenu bon pour une victoire, 35-32.

Mais le fait que les Bears aient arrêté du tout les Dolphins était remarquable, d’autant plus qu’ils n’ont rien pu arrêter pendant les trois premiers quarts du match.

Les Bears disputaient leur premier match depuis l’échange du secondeur vedette Roquan Smith aux Ravens de Baltimore, et leur deuxième match depuis l’échange du lanceur de passes du Pro Bowl Robert Quinn aux Eagles de Philadelphie. Les deux absences laissent de grands trous. La défense des Bears n’a eu aucun sac et seulement deux coups sûrs du QB dimanche.

Lors de leurs cinq premières possessions offensives du match, les Dolphins ont marqué quatre touchés. Ils ont également marqué sur un botté de dégagement bloqué sur des équipes spéciales. Tagovailoa a terminé sa journée avec 302 verges et trois touchés sur 21 passes sur 30. Le receveur Tyreek Hill a déchiré la défense avec 143 verges et un touché sur sept attrapés. Les Bears n’ont pas trouvé de réponse pour Hill, qui a déjà dépassé 1 000 verges cette saison en seulement neuf matchs.

Pendant ce temps, l’offensive des Bears faisait bouger le ballon efficacement. Les 178 verges au sol de Fields ont marqué un record de la NFL en saison régulière pour un quart-arrière.

“Donnez-lui juste un peu d’aide”, a déclaré Johnson. “J’ai eu l’impression que nous ne lui avions pas donné assez d’aide en première mi-temps.”

Miami détenait une avance de 11 points à deux reprises et menait par 10, 35-25, en fin de match, mais la défense des Bears a en quelque sorte trouvé trois arrêts consécutifs, et deux cruciaux au quatrième quart.

Avec 11:42 à jouer, Fields a frappé l’ailier serré Cole Kmet pour son deuxième touché du match, tirant à moins de trois points. Sur la possession suivante des Dolphins, la sécurité des Bears Eddie Jackson a été appelée pour interférence de passe sur une pénalité discutable, qui a fini par renverser la position sur le terrain de 47 mètres pour Miami.

“[The ref] a dit qu’il ne m’avait pas vu jouer au ballon », a déclaré Jackson. “Je veux dire, je n’ai pas regardé le receveur une seule fois, donc je ne sais pas ce qu’il voyait, mais je jouais le ballon tout le temps.”

Les Bears se sont regroupés et ont arrêté les Dolphins sur un quatrième et un jeu peu de temps après, mais inverser la position sur le terrain à ce stade du match a rendu la tâche beaucoup plus difficile pour l’attaque des Bears.

“C’est comme tout, vous pouvez accepter d’être en désaccord”, a déclaré l’entraîneur-chef des Bears Matt Eberflus. «De mon point de vue, cela ressemblait à un jeu propre. Je n’étais pas là-bas de l’autre côté. … Ils pensaient que c’était [a penalty] et c’était leur opinion.

Lorsque les Bears n’ont pas pu déplacer les chaînes, ils sont retournés à Miami avec un peu plus de trois minutes à jouer. C’était un risque calculé pour Eberflus, qui avait les trois temps morts plus les deux minutes d’avertissement restantes. C’est à ce moment-là que Johnson est venu avec sa grosse rupture de passe au troisième essai.

“Comme je l’ai dit aux gars dans les vestiaires, continuez à travailler, continuez à avoir de la détermination, resserrez-vous en tant que groupe”, a déclaré Eberflus. “Nous construisons l’équipe de football et ils le comprennent. Je sais que tout le monde était déçu, mais nous étions en plein dans le coup à la fin. Ces expériences sont inestimables pour notre équipe de football.

Malheureusement pour cette jeune équipe des Bears, ce fut un autre moment d’apprentissage, mais pas dans une victoire.