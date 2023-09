La défense des 49ers prend le relais en seconde période contre les Rams

La défense tant vantée des 49ers s’est retrouvée sérieusement surclassée en première mi-temps dimanche.

Le quart-arrière des Rams de Los Angeles, Matthew Stafford, guéri des douleurs du coude qui ont gâché sa saison il y a un an, coupait, coupait en dés et se débarrassait du ballon avant que la course aux passes des 49ers ne puisse faire des dégâts.

Mais les 49ers ont réussi un touché tardif sur un coup furtif d’un mètre de Brock Purdy lors du dernier jeu de la première mi-temps, égalisant le match 17-17, et une défense qui estime qu’elle devrait être l’une des meilleures de la NFL a joué plus près. à ce niveau lors d’une victoire 30-23 au SoFi Stadium.

Il y a une semaine, la défense des 49ers a craché du feu lors d’une victoire 30-7 à Pittsburgh, forçant cinq trois-et-outs consécutifs et prenant le contrôle du match tôt.

Alors, comment se fait-il que les 49ers aient pu en apprendre davantage sur eux-mêmes contre une équipe des Rams pour la plupart sans nom qui semble néanmoins bien améliorée depuis le désastre 5-12 de l’année dernière ?

Parce qu’ils sont sortis du jeu contre un passeur d’élite et ont tourné le jeu en leur faveur avec deux plats à emporter et une course de passes améliorée.

Stafford a terminé 14 sur 18 pour 143 verges et une passe de touché de 6 verges à Kyren Williams en première mi-temps. Les Rams n’avaient que trois possessions, marquant sur chacune d’elles.

« Je pense que tout a commencé avec Stafford, avec lui qui devenait tellement chaud au début, surtout la façon dont ils sont sortis lors de ce premier entraînement », a déclaré l’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan. « Il attaquait nos zones et avait l’air plutôt sans effort. Il a fait du bon travail en nous gardant déséquilibrés et je pensais qu’une fois que nous avions un peu chronométré en seconde période, les choses ont commencé à aller mieux.

Après avoir réussi un panier, un touché, un touché et exécuté 32 jeux en première mi-temps, les 49ers n’ont accordé aux Rams que deux buts sur le terrain en seconde période – et le dernier a traversé les montants alors que le temps expirait sur un entraînement qui a ajouté une consommation d’horloge. une distance qui a fait plus de mal aux Rams qu’elle n’a aidé.

Les possessions des Rams en seconde période étaient les suivantes : botté de dégagement, interception d’Isaiah Oliver, botté de dégagement, panier, interception de Deommodore Lenoir, turnover sur les downs et enfin le panier de fin de match.

Les 49ers n’ont limogé Stafford qu’une seule fois – lors d’un blitz de Fred Warner en seconde période – mais au moins l’ont mis mal à l’aise et ont modifié un rythme qui, en première mi-temps, a ébranlé les 49ers. Les Rams n’ont totalisé que 92 verges au sol en 40 courses lors de leur victoire de la semaine 1 contre Seattle, mais ont fait plus de progrès contre les 49ers (13 courses pour 53 verges) en première mi-temps.

« Dans l’ensemble, nous essayions d’obtenir une couverture plus stricte, en essayant de faire pression un peu plus sur Stafford et en essayant d’éliminer le jeu de course », a déclaré Warner. « Dans la première mi-temps, ce jeu de course leur a permis de garder une grande longueur d’avance sur les bâtons. Ils prenaient ce que nous leur donnions. Nous avons dû chronométrer les choses en arrière-plan et essayer de rendre la tâche un peu plus difficile pour Stafford.

Oliver, signé en tant qu’agent libre d’Atlanta pour remplacer l’arrière nickel Jimmie Ward, a réalisé son premier gros jeu lors de la première possession des Rams en seconde période, attaquant Williams sur une passe de 3 verges de Stafford aux troisième et cinquième. sur la ligne des 49 verges des 49ers. Cela a forcé le premier botté de dégagement des Rams du match. À 2:23 de la fin, Nick Bosa a effectué un quatrième et un arrêt.

Un trois-et-out fragile des 49ers a été suivi par l’interception par Oliver d’une passe de Stafford après qu’elle ait échappé aux mains de Williams. Il a établi un panier de 57 verges par Jake Moody pour une avance de 20-17.

Le sac de 10 verges de Stafford par Warner a interrompu la possession qui a suivi par les Rams, les 49ers ripostant avec un entraînement de 74 verges en sept jeux qui s’est terminé par la course de 11 verges de Deebo Samuel avec un latéral de Purdy.

« Je me suis en quelque sorte enroulé et l’écart B s’est ouvert comme la mer Rouge », a déclaré Warner.

Les Rams se sont rapprochés à 27-20 sur un panier de 48 verges de Brett Maher, mais la défense des 49ers n’avait pas terminé. À 4:58 de la fin, Lenoir s’est placé devant Van Jefferson, Bosa exerçant la pression sur Stafford, une interception qui a conduit au panier de 26 verges de Moody’s qui a essentiellement mis fin aux choses.

Oliver a également arrêté Puka Nacua à un mètre d’une première offre au quatrième quart lorsque les Rams l’ont retourné lors des downs.

« Je pensais qu’il était un étalon aujourd’hui », a déclaré Shanahan. «Je sais qu’il a réalisé d’énormes jeux. Avec certains de nos DB en panne, il a dû intensifier les efforts car ils étaient un peu partout. Il a fait un excellent travail là-bas.

À leur honneur, les 49ers n’ont pas exprimé extérieurement le moindre excès de confiance bien qu’ils aient remporté les neuf dernières rencontres de saison régulière contre les Rams, après avoir remporté les huit précédentes avec une moyenne de 14 points par match.

C’est peut-être parce que les Rams ont remporté le plus gros défi : remporter le titre NFC après la saison 2021. Ou peut-être est-ce dû à la douleur qu’ils ressentent après chaque match contre Los Angeles.

« Les gens veulent parler de notre bilan contre eux en saison régulière, mais c’est toujours une bataille acharnée comme c’était le cas aujourd’hui », a déclaré Warner. « Ils nous connaissent, nous les connaissons. Ils avaient un excellent plan de match pour notre défense. Il y a certaines choses que nous devons certainement consolider.

Bien que Bosa n’ait eu aucun sack, il a tiré deux pénalités de retenue et a fait la différence tardivement. Après avoir raté tout le camp d’entraînement pendant que son agent négociait une prolongation de contrat, il ne devrait que s’améliorer.

« Je pense que j’avais besoin de quelques matchs pour mettre mon corps en forme, c’est sûr », a déclaré Bosa. « Vous ne pouvez pas le simuler. J’en ai vécu deux. J’ai eu de bons résultats dans celui-ci. Je pense que ça ne fait qu’augmenter à partir d’ici.

Une semaine après une performance dominante du début à la fin de la première semaine, les Rams avaient plus de questions à poser à la défense des 49ers que les Steelers. Les 49ers ont fini par avoir les bonnes réponses.