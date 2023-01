La défense dénonce la collecte des scènes de crime dans le procès d’Alex Murdaugh

Les avocats de la défense du procès pour double meurtre de l’avocat de Caroline du Sud, Alex Murdaugh, se sont poursuivis lundi pour remettre en question la manière dont les agents de l’État ont recueilli et analysé les preuves de la mort par balle de la femme et du fils de Murdaugh.

Au cours des trois premiers jours de témoignage, les procureurs ont principalement appelé des officiers et des techniciens de scène de crime pour présenter au jury des preuves que les enquêteurs expliqueront probablement plus tard plus en détail. Ils ont décrit leur cas comme un casse-tête dans la déclaration d’ouverture de la semaine dernière.

Cependant, lors du contre-interrogatoire des témoins, les avocats de la défense ont posé des questions suggérant que les pièces du puzzle métaphorique ne sont pas claires ou que les procureurs ne les mettent pas toutes sur la table.

Murdaugh, 54 ans, est jugé pour deux chefs de meurtre dans la fusillade de sa femme et de son fils dans leur maison et pavillon de chasse du comté de Colleton le 7 juin 2021. Sa femme, Maggie, 52 ans, a été abattue à plusieurs reprises avec un fusil ; leur fils Paul, 22 ans, a été abattu deux fois avec un fusil de chasse près des chenils de la propriété. Murdaugh risque 30 ans de prison à vie s’il est reconnu coupable.

L’agent spécial de la Division de l’application de la loi de l’État, Melinda Worley, a témoigné pendant des heures vendredi pour l’accusation au sujet des preuves recueillies, y compris des photographies des corps, des plombs de fusil de chasse et des prélèvements d’ADN de la scène, des vêtements et des coupures d’ongles des autopsies et d’autres objets.

Lors du contre-interrogatoire de lundi, l’avocat de la défense Dick Harpootlian s’est penché sur plusieurs éléments, notamment l’identification des empreintes de pas, l’une des spécialités de Worley. Elle lui a dit que l’une des empreintes de pas dans le sang près de l’endroit où le fils de Murdaugh a été abattu provenait d’un député.

“Est-ce la préservation de la scène que vos normes exigent?” demanda Harpootlian.

“Pas exactement, non”, a répondu Worley.

Harpootlian a également demandé à Worley de quitter le stand et de travailler sur un schéma approximatif des angles des coups de feu tirés sur Paul et Maggie Murdaugh, soulignant une disparité significative entre les directions d’où provenaient les tirs sur chaque victime.

Worley a déclaré que cela pouvait arriver lorsqu’un tireur se déplaçait.

« Une explication serait le mouvement. Une explication serait deux tireurs », a déclaré Harpootlian.

L’avocat de la défense a également souligné quelques erreurs dans le travail de Worley. Par exemple, Worley avait examiné un fusil de chasse qu’Alex Murdaugh a déclaré avoir saisi pour éventuellement se défendre après avoir retrouvé sa femme et son fils. Harpootlian a déclaré que l’agent spécial avait déterminé à tort que les cartouches à l’intérieur du fusil de chasse étaient de la même taille, alors qu’en fait, elles étaient de tailles différentes. L’avocat de la défense a également noté que l’angle d’un coup de feu était donné à différents degrés dans les notes de scène de Worley et dans son rapport final.

Le procureur général de Caroline du Sud, Alan Wilson, s’est assis derrière ses procureurs lundi, sa première comparution lors du procès.

Alex Murdaugh a continué à se balancer et à tamponner ses yeux lors de témoignages plus graphiques, y compris lorsque Harpootlian a montré une photo du corps de sa femme pour demander à Worley s’il pouvait y avoir une empreinte de chaussure sur le mollet de sa femme qui n’était pas officiellement documentée lors de l’examen de la scène.

Worley a dit qu’elle ne pouvait pas en être certaine.

Plus tard lundi matin, un autre agent de l’État a témoigné sur le moment des appels téléphoniques et des SMS d’un ami de Paul Murdaugh. Des preuves antérieures ont suggéré qu’Alex Murdaugh, sa femme et son fils étaient tous près du chenil environ quatre minutes avant que les victimes ne cessent d’utiliser leurs téléphones portables. Les données du téléphone portable montrent qu’Alex Murdaugh a quitté la région pour rendre visite à sa mère malade environ 20 minutes plus tard.

L’agent spécial principal Jeff Croft a témoigné au sujet des armes à feu, des munitions et des douilles tirées recueillies au domicile des Murdaugh après les meurtres, montrant au moins quatre fusils de chasse et carabines différents au jury et témoignant que les Murdaugh gardaient les armes chargées dans leur salle des armes.

Dans leur déclaration liminaire, les procureurs ont déclaré que les armes à feu qui avaient tué Paul et Maggie Murdaugh n’avaient pas été retrouvées, mais que des marques sur des douilles trouvées autour de la maison auraient pu être utilisées pour des entraînements à la cible correspondant à des douilles trouvées sur les lieux.

Alex Murdaugh fait également face à une centaine d’accusations liées à des accusations de blanchiment d’argent, de vol de millions de clients et du cabinet d’avocats de la famille, d’évasion fiscale et de tentative d’amener un homme à lui tirer dessus pour que son fils survivant puisse percevoir une police d’assurance-vie de 10 millions de dollars. Il était détenu sans caution pour ces chefs d’accusation avant d’être accusé de meurtre.

Depuis les meurtres, la vie de Murdaugh a connu une chute incroyablement rapide. Sa famille a dominé le système judiciaire dans le petit comté voisin de Hampton pendant des générations, à la fois en tant que procureurs et avocats privés connus pour obtenir des règlements qui changent la vie pour les accidents et les cas de négligence.

Jeffrey Collins, l’Associated Press