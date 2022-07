La défense demande des sanctions contre l’État dans l’affaire Flint Water

DETROIT (AP) – Les avocats de l’ancien directeur de la santé du Michigan ont demandé lundi à un juge de sanctionner les procureurs qui tentent de transformer instantanément des actes d’accusation invalides en une nouvelle série d’accusations dans le scandale de l’eau Flint.

C’est la dernière salve depuis que la Cour suprême du Michigan a déclaré en juin qu’un grand jury composé d’une seule personne n’avait pas le pouvoir, en vertu de la loi de l’État, de renvoyer des actes d’accusation contre Nick Lyon, l’ancien gouverneur Rick Snyder et sept autres personnes.

Le bureau du procureur général insiste sur le fait que les actes d’accusation peuvent simplement être rétablis en tant que plaintes pénales courantes dans le comté de Genesee. Cette demande des procureurs est en attente.

« Le solliciteur général presse cette cour d’agiter une baguette magique. … Ceci est un tribunal, pas l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard, et ce tribunal ne devrait pas se livrer à la pratique de la sorcellerie », ont écrit les avocats Chip Chamberlain et Britt Cobb dans un dossier, faisant référence aux livres « Harry Potter ».

Un juge a fixé une audience le 13 septembre pour Lyon et d’autres. Snyder affrontera un autre juge le 23 août.

Ce seront les premières audiences depuis que la Cour suprême de l’État a déclaré à l’unanimité que les actes d’accusation étaient invalides.

L’équipe juridique de Lyon a déclaré que les procureurs de la République devraient être sanctionnés pour une tentative « frivole » de sauver les affaires. Lui et l’ancien directeur médical Eden Wells ont été accusés d’homicide involontaire pour des décès dans la région de Flint liés à la maladie des légionnaires lorsque la ville utilisait la rivière Flint.

Certains experts pensent que les bactéries présentes dans l’eau ont contribué à une épidémie. Lyon et Wells ont été accusés de ne pas en faire assez pour avertir le public en temps opportun.

Snyder a été accusé de délits.

Les gestionnaires nommés par Snyder ont cessé d’utiliser l’eau d’un fournisseur de Detroit en 2014 et ont exploité la rivière Flint. Mais l’eau corrosive n’a pas été correctement traitée et le plomb des anciennes canalisations a contaminé le système.

