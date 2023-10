WILMINGTON — Une grande attention est accordée à la puissante attaque de course en ce qui concerne Wilmington, mais c’est la défense étouffante des Wildcats qui a ouvert la voie à une victoire de 41-14 contre Mercer County au premier tour des séries éliminatoires de classe 2A samedi. .

Wilmington a forcé trois revirements dans le comté de Mercer en première mi-temps, obtenant une interception du demi de coin Reid Juster et un pick and fumble récupéré par le secondeur Joe Allgood. Les deux plats à emporter d’Allgood ont donné à Wilmington le ballon dans les 20 des Golden Eagles et ont mis en place des touchés alors que les Wildcats prenaient une avance de 21-0 à la mi-temps.

Lors de la récupération de l’échappé d’Allgood, il a récupéré le ballon et est apparu en route vers la zone des buts pour un touché d’un grand homme avant de se faire trébucher.

“J’ai récupéré un échappé lors de notre dernier match, contre Streator”, a déclaré Allgood. « J’aurais peut-être eu la chance de retourner celui-là pour un touché, mais je suis tombé dessus. Cette fois, je voulais essayer de l’obtenir et de marquer. J’espérais vraiment un touché.

« Lors de l’interception, je ne savais pas quoi faire. Le ballon m’a touché à la poitrine et je l’ai attrapé. Je pense que ces revirements ont vraiment donné beaucoup d’élan pour nous.

Après l’interception de Juster, les Wildcats (9-1) ont pris le relais au Mercer County 30. Une course de 20 yards de Kyle Farrell (14 courses, 85 yards) a terminé le premier quart, et Ryan Kettman de Wilmington (10 courses, 88 yards, 2 TD) ont marqué à 5 yards lors du deuxième jeu du deuxième quart-temps pour ouvrir le score.

Wilmington a forcé un botté de dégagement et a commencé un drive sur ses 19. Les Wildcats sont allés 3-and-out, mais Juster a réussi un botté de dégagement de 55 verges pour renverser le terrain et démarrer Mercer County sur ses 22. Au troisième essai, Allgood a intercepté une passe de Colby Cox et l’a renvoyée 10 mètres au 14. Deux jeux plus tard, Jake Castle est entré dans la zone des buts à 6 mètres pour une avance de 14-0 à Wilmington.

Ryan Kettman de Wilmington suit ses bloqueurs pour un touché contre Mercer County lors du premier tour des séries éliminatoires de classe 2A samedi. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Sur les Eagles, au prochain drive, Cox a tâté et Allgood l’a récupéré au 17 et l’a renvoyé au 9. Au troisième essai, Kettman a marqué à nouveau pour donner une avance de 21-0 à Wilmington.

Mercer County a obtenu une course de 39 verges par Tannen Whitehall et un achèvement de 32 verges pour Cox (14 sur 27, 231 verges) à William Fredrickson (10 attrapés, 195 verges) a déplacé le ballon vers le Wilmington 6. Là, la défense Wildcat s’est raidi, s’attaquant à Mercer County pour des défaites aux premier, deuxième et troisième essais, puis forçant un échec au quatrième pour envoyer le match à la mi-temps.

“J’étais vraiment content de la façon dont la défense a joué”, a déclaré l’entraîneur de Wilmington, Jeff Reents. « Cette position juste à la fin de la première mi-temps, pour entrer à la mi-temps en les gardant hors du tableau, était importante pour nous. Notre attaque a échoué un peu plus tôt, mais c’est tout à l’honneur de ce que faisait Mercer County. Nous avons fait quelques ajustements et obtenu une bonne victoire en séries éliminatoires.

“Nous avions beaucoup de gars autour du football en défense, et avoir le terrain court à plusieurs reprises a vraiment aidé.”

Wilmington a ouvert la seconde période avec un entraînement de neuf jeux qui s’est terminé par un panier de 34 verges par Juster. Allgood a ensuite eu des sacs consécutifs pour aider à forcer un 3-and-out, et Wilmington a utilisé une passe de 28 verges de Cade McCubbin à Farrell pour entrer dans le Mercer County 5, et Braeden Anderson a terminé le tout avec un 1- yard plongeant pour une avance de 31-0. Les Wildcats ont forcé un autre botté de dégagement et une course de 34 verges par Kettman les a amenés aux 20. Lors du premier jeu du quatrième quart, McCubbin a frappé Joey Cortese avec une passe de touché de 12 verges pour une avance de 38-0.

Jake Castle de Wilmington trouve un trou pour un touché contre Mercer County lors du premier tour des séries éliminatoires de classe 2A samedi. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Mercer County est entré sur le tableau après cela, alors que Cox frappait Fredrickson avec une bombe de 95 mètres. Cox a réussi la conversion en deux points pour porter le score à 38-8. Les Eagles ont ensuite récupéré un coup de pied en jeu et ont marqué un autre score alors que Cox se précipitait à 7 mètres pour porter le score à 38-14.

Wilmington a récupéré le prochain coup de pied en jeu et a couronné le score avec un panier de Juster de 26 verges.

“C’est un cliché, mais nous voulons être 1-0 après chaque semaine, et nous l’avons fait cette semaine”, a déclaré Reents. « Nous savons que les équipes vont miser sur Kyle, donc c’était génial d’avoir des gars comme Kettman et Castle qui couraient aussi fort qu’ils l’ont fait.

“Nous avons beaucoup à apprendre de ce match et à nous améliorer avant d’affronter une bonne équipe de Tri-Valley.”

Les Wildcats se rendront à Tri-Valley pour un deuxième tour la semaine prochaine.