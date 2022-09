La défense de Wheaton Warrenville South relève le défi et élimine Neuqua Valley en OT – Shaw Local

NAPERVILLE – La défense a été le point culminant pour les deux équipes alors que l’hôte Neuqua Valley et Wheaton Warrenville South se sont affrontés vendredi soir.

Et les Tigers (1-1) ont obtenu une attaque opportune pour gagner en prolongation 10-7.

Lors de la défaite d’ouverture de la saison contre Simeon, WW South a cédé plus de 300 mètres au sol. L’entraîneur Sean Norris a déclaré que cela devait changer.

“Nous avons défié la défense et ils ont eu une réponse incroyable”, a-t-il déclaré. “Nous avons travaillé sur des choses de base comme tacler et poursuivre et l’attaque a fait suffisamment de jeux.”

Les Tigres ont tenu Neuqua (1-1) à 115 verges au sol.

WW South a obtenu le ballon en premier dans le temps supplémentaire avec un jeu commençant à la ligne des 10 mètres. L’entraînement a commencé avec deux passes incomplètes avant que le quart-arrière Luca Carbonaro ne se précipite vers les quatre. Cela mettrait en place un coup de puce pour le botteur Maison Haas qui l’a navigué au milieu pour cet avantage de 10-7.

Les Wildcats tâtonnaient lors de leur entraînement ultérieur avec la récupération de Lucas Rossini, ce qui a scellé la victoire de WW South.

Norris a parlé de la façon dont la défense a bien joué dans l’ensemble, mais a mentionné ce qu’il pensait être des performances exceptionnelles de Charlie Butt et Colin Moore dans le secondaire avec le joueur de ligne défensive Andrew Moore et le secondeur Zach Choromokos.

Neuqua a été le premier au tableau réglementaire avec un entraînement de sept jeux et 50 verges qui a été couronné par le gardien de 10 verges du quart-arrière Mark Mennecke avec 4,3 secondes à jouer jusqu’à la mi-temps.

Mennecke a été blessé sur le jeu et a tenté de jouer sur les deux premiers disques de Neuqua en seconde période, mais a été retiré. L’entraîneur Bill Ellinghaus a déclaré que Mennecke avait une mauvaise entorse à la cheville.

« La défense a très bien joué. Lorsque vous abandonnez seulement sept points, c’est plus que vous ne pouvez demander », a déclaré Ellinghaus.

« L’attaque a eu du mal ce soir. La ligne a bien joué. Nous prenions de l’élan, puis nous faisions une erreur, puis nous jouions derrière les chaînes et c’est difficile à faire contre une défense comme Wheaton Warrenville South.

Les Tigers ont égalé le match en temps réglementaire sur une passe de 44 verges de Carbonaro à Daijion Riley avec 8:05 à faire au quatrième quart.

[ https://urldefense.com/v3/__https://football.dailyherald.com/sports/20220902/ww-south-bounces-back-with-ot-win-at-neuqua-valley/__;!!M4vhdRTxuY8!0wNUCIg6EX5VYXorYOySSRZDrfFRJaRDquvD_-LxALXsfZnMJaf9kY04vGcnH9thAdb72EiAKfwXO6fuTsw$ ]https://football.dailyherald.com/sports/20220902/ww-south-bounces-back-with-ot-win-at-neuqua-valley/