La défense de Trump après son inculpation et sa mise en accusation : mensonges et récits de victimes

Dans ses premières remarques publiques depuis qu’il a plaidé non coupable aux accusations criminelles fédérales mardi, l’ancien président Donald Trump a tenté de persuader ses partisans que l’affaire contre lui est totalement illégitime.

Bien qu’il semblait que son camp était initialement réticent à aborder les détails de l’acte d’accusation, Trump a présenté une défense détaillée devant une foule dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey. Il a présenté des histoires alternatives, de la désinformation juridique et de fausses allégations de victimisation politique pour élaborer un récit qu’il semblait croire que ses partisans accepteraient comme un fait.

Dans l’ensemble, le discours prévoyait une stratégie pour neutraliser l’impact d’une affaire qui pourrait s’étendre jusqu’aux élections de 2024 et au-delà. C’est un effort qui reflète l’approche réussie de Trump pour nier les menaces précédentes à son pouvoir politique, y compris les enquêtes du Congrès sur son implication dans l’insurrection du 6 janvier 2021 et la collusion potentielle entre sa campagne et la Russie lors des élections de 2016.

Dans ses remarques, Trump a jeté son deuxième acte d’accusation – pour avoir prétendument refusé de restituer des documents classifiés aux autorités fédérales après avoir quitté la Maison Blanche – comme un complot contre lui, l’appelant « ingérence électorale » et « encore une autre tentative de truquer et de voler un président élection. »

«Me menacer de 400 ans de prison pour possession de mes propres papiers présidentiels… est l’une des théories juridiques les plus scandaleuses et les plus vicieuses jamais avancées par un tribunal américain», a-t-il déclaré. « Ils devraient abandonner cette affaire immédiatement. »

Trump pourrait ne pas être personnellement ravi d’être arrêté une deuxième fois, ne serait-ce que parce qu’il « pense que ce n’est pas élégant », comme son ancienne attachée de presse Stephanie Grisham dit à CNN. Mais il a clairement reconnu qu’il s’agissait d’un moment décisif potentiel pour sa campagne face aux doutes tourbillonnants parmi la classe des donateurs du GOP, et même certains de ses alliés politiques qui ont déclaré que les allégations, si elles étaient vraies, le rendaient inapte à être nominé en 2024.

Sous les projecteurs des médias sur lui mardi, Trump a saisi l’occasion pour tenter de convaincre son parti que le dernier acte d’accusation concernait davantage la persécution que les poursuites. Et si l’histoire est une indication, poursuivre cette stratégie peut aider Trump à convaincre ses partisans qu’il n’a rien fait de mal, même si un jury de Miami le déclare finalement coupable de tout ou partie des 37 chefs d’accusation retenus contre lui.

Comment Trump a convaincu ses partisans qu’il ne pouvait pas faire de mal

Trump a fait valoir mardi qu’il était soumis à un double standard néfaste étant donné que ses opposants politiques n’avaient jamais été inculpés pour avoir conservé des documents de leur service public.

Comme « preuves », il a cité des cas impliquant le président Joe Biden, son adversaire démocrate de 2016 Hillary Clinton et l’ancien président Bill Clinton. Ces derniers mois, des documents classifiés ont été trouvés dans le bureau personnel de Biden à Washington et à son domicile du Delaware. Hillary Clinton a utilisé un serveur de messagerie privé non sécurisé alors qu’elle était secrétaire d’État qui stockait des discussions sur des informations classifiées (mais pas des documents classifiés eux-mêmes). Et Bill Clinton a gardé des bandes dans son tiroir à chaussettes documentant une histoire orale de son temps à la Maison Blanche.

Ce que Trump a omis de mentionner, bien sûr, c’est que Biden a rapidement remis ces documents ; il n’y a aucune preuve que lui ou Hillary Clinton aient tenté d’entraver la justice ; et un tribunal a conclu que les bandes de Bill Clinton étaient des dossiers personnels qui n’avaient pas besoin d’être remis aux Archives nationales. Aucun de ces cas n’a autorisé Trump à conserver des documents classifiés dans des endroits non sécurisés dans toute sa résidence personnelle après avoir quitté ses fonctions et à faire fi d’une assignation à comparaître exigeant qu’il les remette.

Néanmoins, les supplications de Trump semblent fonctionner sur la base : la foule de Bedminster était vocalement réceptive à son discours, l’interrompant parfois avec des promesses de le soutenir dans la primaire du GOP. Ces supporters ne sont pas seuls. Un sondage CBS News réalisé les 9 et 10 juin – juste après l’annonce de l’acte d’accusation – a révélé que 76% des électeurs primaires républicains probables pensaient que l’acte d’accusation était politiquement motivé et 61% ont déclaré que cela n’avait pas changé leur point de vue sur Trump. Et un sondage Reuters / Ipsos encore plus récent a révélé que 36% des électeurs républicains ont déclaré que le deuxième acte d’accusation les avait rendus plus susceptibles de voter pour Trump. Tout cela en dépit du fait que certains éminents Républicains ont admis que les détails de l’acte d’accusation sont accablants s’ils sont vrais.

Si la stratégie que Trump a dévoilée sur son terrain de golf fonctionne, ce ne serait pas la première fois qu’il réussirait à convaincre ses partisans que c’est le marais de Washington – pas lui – qui est le problème.

L’avocat spécial Robert Mueller a découvert en 2019 que la campagne de Trump était peut-être de connivence avec la Russie pour influencer les élections de 2016 et a identifié plusieurs exemples dans lesquels Trump a peut-être cherché à faire obstruction à la justice au cours de son enquête. Il n’a pas recommandé que Trump soit renvoyé pour des poursuites pénales, en partie à cause de la politique de longue date du ministère de la Justice selon laquelle un président en exercice ne peut pas être inculpé.

En réponse, Trump a fustigé ce qu’il considérait comme un traitement injuste de la part du FBI et a qualifié l’enquête de « canular russe », tout en répétant souvent l’expression « pas de collusion ». Il a engendré une enquête de quatre ans (maintenant échouée) sur ce qu’il considérait comme un complot criminel pour le piéger. Après la publication du rapport de Mueller, une majorité importante d’électeurs républicains ont par conséquent cru qu’il n’avait jamais entravé la justice et souhaitaient que le Congrès ne prenne aucune autre mesure.

De même, même si le comité de la Chambre du 6 janvier a conclu qu’il y avait suffisamment de preuves pour condamner Trump pour son rôle dans l’incitation à l’insurrection, ses partisans ont cru à son histoire réécrite de ce qui s’est passé ce jour-là.

Il l’a qualifié de simple « journée de protestation » et a fait valoir que le véritable crime était une élection volée en 2020 malgré l’absence de preuves. Il a nourri de fausses théories du complot selon lesquelles l’insurrection était une attaque sous fausse bannière impliquant Black Lives Matter et Antifa. Il a affirmé que la police du Capitole « introduisait » les gens à l’intérieur du Capitole alors qu’ils étaient vraiment entrés par effraction. En mars 2023, plus de la moitié des républicains décrivaient encore les insurgés comme participant à un « discours public légitime ».

Trump semble croire qu’il peut reproduire cette stratégie de mensonges et d’obscurcissement lorsqu’il s’agit de se défendre devant le tribunal de l’opinion publique pendant que l’affaire pénale fédérale contre lui se poursuit. Et il est possible que gagner la bataille des relations publiques soit la seule victoire dont il ait vraiment besoin. S’il est réélu président, les accusations portées contre lui deviendraient probablement sans objet.