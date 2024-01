La défense de Trump affirme qu’un document montre qu’il a conservé une habilitation de sécurité de niveau « Q »

Les avocats de l’ancien président Donald Trump affirment qu’ils pourraient utiliser des preuves suggérant que Trump disposait d’une habilitation de sécurité de haut niveau pas plus tard que l’année dernière pour renforcer leur défense selon laquelle l’ancien président agissait dans un « état d’esprit de bonne foi et non criminel » lorsqu’il a emporté des documents sensibles de la Maison Blanche dans sa résidence de Floride après avoir quitté ses fonctions.

Dans le dossier de 65 pages, les avocats de Trump ont révélé certains des moyens de défense qu’ils envisagent d’utiliser dans cette affaire, l’un des quatre procès criminels auxquels Trump est confronté. Ils ont demandé une communication entre les procureurs et l’administration Biden, ce qui, selon eux, pourrait montrer que l’acte d’accusation contre Trump est politiquement motivé, et ils ont fait valoir que les procureurs doivent montrer davantage de preuves que Trump a porté atteinte à la sécurité nationale en possédant les documents.

Parmi les défenses possibles les plus spécifiques : les avocats de Trump affirment qu’il disposait d’une habilitation de sécurité active des années après avoir quitté la Maison Blanche, sur la base d’un document gouvernemental de juin 2023 qui le répertoriait toujours avec une habilitation « Q » du ministère de l’Énergie. Le document était daté de quelques semaines après que les procureurs ont inculpé Trump dans cette affaire. Il fait face à 40 chefs d’accusation liés à la conservation volontaire d’informations sur la défense nationale ; l’obstruction, la rétention ou la modification de documents ; et fait de fausses déclarations, et a plaidé non coupable.