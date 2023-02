La défense de retour de Liz Truss est un “désastre”, déclare le chef de David Cameron

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un haut responsable de Downing Street au sein du gouvernement de David Cameron a averti le parti conservateur que l’écoute de Liz Truss conduirait à une “défaite cataclysmique” lors des prochaines élections générales.

Sir Craig Oliver, ancien chef des communications du n ° 10, a déclaré L’indépendant que Mme Truss essayait de «faire basculer le bateau» pour Rishi Sunak – décrire son article de 4000 mots défendant des réductions d’impôts non financées était «un non-sens».

Mme Truss a blâmé «l’establishment économique» de gauche et la résistance de son propre parti pour les troubles observés au cours de son règne désastreux de six semaines, et a attaqué son successeur pour avoir augmenté les impôts.

Écrire pour L’indépendantM. Oliver a déclaré que ses attaques contre les marchés internationaux et le Trésor britannique étaient “risibles”, ajoutant: “Je m’attendais à moitié à ce qu’elle me dise qu’ils étaient également responsables de l’assassinat de JFK.”

“Quiconque digne de ce nom lui aurait dit qu’elle devait obtenir la permission d’être entendue avant d’essayer de prendre le dessus sur le plan moral”, a-t-il écrit.

“Cela aurait signifié une longue période de réflexion, laissant le temps aux blessures de guérir et s’excusant d’avoir amené le pays au bord du désastre. Elle n’a rien fait de tout cela – et s’attend plutôt à ce que nous croyions que c’est nous qui avons tout fait si mal.

M. Oliver a ajouté: «Liz Truss a même le cou en laiton pour affirmer que rien de ce qu’elle faisait n’était une surprise – à part annoncer qu’elle allait réduire le taux d’imposition le plus élevé. Elle a raison, les gens en savaient la plupart – mais la surprise était que personne ne pensait qu’elle serait assez folle pour le faire.

L’ancienne assistante de Cameron a également déclaré que sa tentative de retour avait causé des problèmes à M. Sunak, la décrivant comme un signe inquiétant que le parti conservateur “est plus intéressé à régler des comptes internes qu’à rester au pouvoir”.

Il a déclaré : « Plus de vingt points de retard dans les sondages, le parti conservateur a besoin de ces bêtises comme il a besoin d’un trou dans la tête. Un ancien Premier ministre essayant de prendre le volant à Rishi Sunak serait malheureux, le problème est qu’il y en a deux.

Exhortant les conservateurs à ignorer à la fois Mme Truss et Boris Johnson, il a déclaré: «Le Parti conservateur doit se réveiller. S’ils ne s’accrochent pas, ils s’accrocheront.

« Le scandale des affaires fiscales de Nadim Zahawi, les querelles entre députés, deux anciens Premiers ministres faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour faire basculer le bateau – n’est pas une recette pour la victoire. Cela indique une défaite cataclysmique potentielle.

Le désastreux poste de Premier ministre de Mme Truss n’a duré que 49 jours, lorsqu’elle a été forcée de démissionner après que le paquet de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées de son chancelier Kwasi Kwarteng ait paniqué les marchés et fait chuter la livre.

Ecrire dans le Télégraphe du dimancheMme Truss a déclaré: “Je ne prétends pas être irréprochable dans ce qui s’est passé, mais fondamentalement, je n’ai pas eu une chance réaliste de mettre en œuvre mes politiques par un établissement économique très puissant, couplé à un manque de soutien politique.”

La secrétaire aux affaires, Grant Shapps, a déclaré qu’elle avait “clairement” adopté la mauvaise approche de l’économie, tandis que la députée principale Alicia Kearns s’est moquée de la tentative de Mme Truss de réécrire son mandat. “Fondamentalement, les marchés ne sont pas de gauche, ils ne sont pas réveillés”, a-t-elle déclaré à Sky News.