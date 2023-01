La défense de Princeton met des pinces sur Kewanee en seconde période – Shaw Local

PRINCETON – En 1954-55, les Tigers de Princeton ont remporté leurs 23 premiers matchs de la saison en route vers une deuxième participation consécutive à un tournoi d’État.

Soixante-huit ans plus tard, les garçons en bleu de Princeton espèrent emprunter le même chemin.

Les Tigers classés n ° 1 de la classe 2A ont battu leur rival Kewanee 66-44 mardi pour égaler le départ 23-0 de leurs frères avant eux. Ils ont dominé les Boilermakers 36-21 en seconde période pour gagner à l’extérieur.

“Jouer à domicile et partager le ballon, c’est ce qui nous a fait avancer”, a déclaré l’attaquant de deuxième année Noah LaPorte.

L’importance d’égaler le départ 23-0 de l’équipe d’État 1954-55, qui a terminé 32-3 et s’est classée quatrième dans le système à classe unique, n’a pas échappé à l’entraîneur des Tigers, Jason Smith.

“Cela signifie beaucoup pour nous juste d’égaliser et d’avoir une chance d’entrer dans les livres d’histoire avec une équipe aussi formidable”, a-t-il déclaré.

Les Tigers se sont améliorés à 6-0 au sommet des Three Rivers East à mi-parcours de la course de conférence.

Princeton a pris une avance de 15-4 au début du premier quart et de 27-17 à la fin du deuxième, mais comme on pouvait s’y attendre dans cette rivalité de longue date remontant à des décennies à l’époque du NCIC, Kewanee n’est pas descendu sans un combat.

Les Chaudronniers ont riposté à moins de quatre points, optant pour un dernier tir de la mi-temps. Une violation cruciale de cinq secondes dans les limites des Boilers a renvoyé le ballon aux Tigers, qui ont marqué les trois derniers points de la mi-temps sur un panier et un lancer franc de LaPorte pour remonter 30-23.

Teegan Davis de Princeton tire pour deux contre Kewanee mardi soir au Prouty Gym. Les Tigres ont gagné 66-44. (Mike Vaughn)

Korte Lawson de Princeton tire contre Catrelle Reed de Kewanee mardi soir au Prouty Gym. Les Tigres ont gagné 66-44. (Mike Vaughn)

Kewanee (9-10, 3-5) n’a plus jamais menacé alors que les Tigers ont couru neuf points consécutifs et ont devancé leurs invités 23-5 au troisième quart pour prendre une avance de 53-28.

“Entraîneur [Matt] Clark a ses enfants qui jouent dur. Il fait du bon travail avec eux. Ils étaient sous-dimensionnés et manquaient de personnel, et ils le savent, mais ils ont très bien concouru », a déclaré Smith. « Nous avons travaillé sur des choses différentes ce soir. Sorte de nous a sortis de notre élément. Mais je pense que nous avons bien fait ces choses. Et ainsi nous savons ce qu’il faut ajuster dans la pratique. Chapeau à Kewanee pour avoir joué dur en première mi-temps.

LaPorte et son coéquipier Teegan Davis n’ont pas été surpris de voir Kewanee venir jouer en première mi-temps.

“Chaque fois que nous jouons à Kewanee dans n’importe quel sport, ils vont toujours apporter leur jeu. Nous le savons », a déclaré LaPorte. “Nous devons y aller, et une fois que nous le faisons, nous sommes bons.”

“Ils sont sortis et se sont battus ce soir”, a déclaré Davis. “Nous avons toujours un bon troisième quart-temps, prolongeons l’avance et amusons-nous là-bas et luttons dur.”

Smith a attribué la défense des Tigers, comme c’est habituellement le cas, comme leur étincelle mardi en seconde période.

“Lorsque notre intensité défensive augmente comme ça, nous sommes une équipe difficile à arrêter”, a-t-il déclaré. « Nous les avons tenus à [five] points au troisième quart-temps. Nous sommes si longs et athlétiques dans le [1-3-1]. Nous mettons la main sur des balles inclinées. Nous piégeons fort quand ils reprennent leur dribble, et nous nous précipitons juste après cela. Et puis ils sortent et partent et ils sont amusants à regarder, c’est sûr.

Grady Thompson, qui a terminé avec 23 points, et LaPorte (19) ont marqué 11 points chacun en seconde période et Davis (15), qui a dû s’absenter avec des fautes précoces, a ajouté 10 points en seconde période pour déclencher les Tigres. infraction.

Brady Clark a mené les Boilermakers de son père avec 24 points, en marquant 13 en première mi-temps pour les garder proches.

Remarques: L’entraîneur de football des Iowa Hawkeyes, Kirk Ferentz, était dans la maison mardi pour surveiller sa recrue, Davis. Il est resté plusieurs minutes après le match, saluant les fans de tous âges et prenant des photos avec toutes les demandes. … Avec 15 points, Davis en aura besoin de 11 vendredi soir contre Hall pour devenir le 12e marqueur de 1 000 points de l’histoire de l’école. … Kewanee a remporté la deuxième ronde préliminaire 54-40. Jordan Reinhardt avait 19 points et Luke Smith en avait 12 pour les chatons. Kashen Ellerbrock a mené les Riveters avec 16, et Colson Welgat en avait 13.