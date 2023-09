La défense de Plainfield North ne bouge pas et élimine Oswego, auparavant invaincu, lors du premier match du SPC Ouest – Shaw Local

PLAINFIELD – Eli Liapis et Plainfield North ont abordé le match de vendredi contre Oswego avec l’état d’esprit d’une table rase.

Les Tigres sont de retour dans leur championnat, et comptent bien le défendre.

[Photos: Oswego vs. Plainfield North]

Plainfield North a fait le premier pas dans cette direction, mené par un effort défensif spectaculaire. Dans un match de position sur le terrain avec pratiquement aucun changement de chaque côté, les Tigres ont limité Oswego à 37 verges en seconde période. Cela a préparé le terrain pour le panier de 17 verges d’Omar Coleman avec 1:47 à jouer, qui a fourni les derniers points dans la victoire 10-7 de Plainfield North contre Oswego lors du match d’ouverture de Southwest Prairie West.

«Nous avions l’état d’esprit que nous avions une fiche de 0-0», a déclaré Liapis, arrière défensif senior. « L’offensive a finalement trouvé l’étincelle dont nous avions besoin. Notre défense protégera notre attaque et leur apportera tout le soutien dont elle a besoin. Nous avons juste besoin de quelques scores.

L’interception de Treycen Bownes au quatrième essai a repoussé le dernier coup d’Oswego dans la dernière minute, et Kyle Darlington a récupéré un énorme échappé dans la zone des buts en première mi-temps pour Plainfield North (2-3, 1-0). Robert Tota a couru 110 verges en 31 courses avec un touché de 17 verges au premier quart.

Tota a récolté 38 de ses 64 verges en seconde période lors de l’entraînement gagnant qui a débuté sur la ligne des 47 verges d’Oswego et s’est terminé avec les seuls points marqués par les deux équipes en seconde période.

« Nous avons tiré tardivement », a déclaré Tota. «J’ai trouvé ces trous et je les ai frappés fort. Notre ligne O était en train de donner un coup de pied.

Ryan Pass (8) de Plainfield North frappe Brett Connolly (16) d’Oswego dans le champ arrière pour une perte lors d’un match de football à l’école secondaire de Plainfield North le vendredi 22 septembre 2023. (Sean King pour Shaw Local News Ne)

Plainfield North a soit partagé le titre SPC West avec Oswego, soit l’a remporté au cours de chacune des trois dernières saisons, mais est entré vendredi avec une fiche de 1-3.

Ce record n’est guère révélateur du type de défense que les Tigres ont joué, avec seulement 44 points accordés en cinq matchs. Cette défense a permis à Plainfield North de rester vendredi dans un match comportant 15 bottés de dégagement. Les Tigers n’ont eu aucun premier essai et moins 4 verges offensives au troisième quart.

« Nous en avions besoin pour le moral », a déclaré l’entraîneur de Plainfield North, Anthony Imbordino. « Nos enfants s’entraînent dur, ils ont juste eu le bout du bâton dès le début, mais il y avait des adversaires redoutables. Nous savons que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui.

« Notre philosophie depuis que nous sommes ici est de bien jouer en défense, de mettre beaucoup de nos athlètes en défense. De temps en temps, nous avons une très bonne attaque comme l’année dernière, et parfois il faut y aller. Les gars y mettent beaucoup d’importance et s’y épanouissent.

Brett Connolly a réussi 9 passes sur 21 pour 183 verges pour Oswego (4-1, 0-1), 156 de ces verges en première mi-temps. La passe de 44 verges de Connolly à Michael Kelly avec 1:47 à jouer avant la mi-temps a donné un élan aux Panthers et un match nul 7-7 à la mi-temps, qui s’est poursuivi avec un troisième quart défensif superlatif.

Mais ils ne pouvaient pas transformer cela en points. Oswego n’a réussi que 46 verges au sol en 24 courses.

« Nous sommes rentrés aux vestiaires à la mi-temps avec toute notre dynamique. C’était un match sur le terrain », a déclaré l’entraîneur d’Oswego, Brian Cooney. «Ils ont réussi à encaisser quelques pénalités, quelques jeux.

« Nous allons rebondir. Vis et apprend. »

Carson Cooney d’Oswego frappe Robert Tota de Plainfield North dans le champ arrière pour une défaite lors d’un match de football à l’école secondaire de Plainfield North le vendredi 22 septembre 2023. (Sean King pour Shaw Local News Ne)

Les occasions dans la zone rouge étaient rares de chaque côté, mais Oswego en a raté deux en première mi-temps. Une tentative de panier de 30 verges est allée large à gauche, et un troisième but a été raté sur la ligne de but.

« C’est le genre de match que je pensais que ce serait, un match avec un seul score et un faible score », a déclaré Cooney. « Dans un match comme celui-là, chaque jeu compte. Il y a eu des moments où nous nous sommes tiré une balle dans le pied.

Imbordino, qui faisait partie du personnel d’entraîneurs d’Oswego avant de rejoindre Plainfield North, a apprécié d’être du côté des vainqueurs d’un match serré et âprement disputé contre les Panthers.

Oswego a battu Plainfield North d’un point en 2019 et en double prolongation en 2021.

« Nos matchs ont toujours été serrés », a déclaré Imbordino. « C’est toujours un jeu physique avec Oswego, et nous aimons ça. Oswego est une grande équipe, un excellent programme – nous savions que ce serait physique et nous devions y correspondre. Nous avons eu une semaine d’entraînement physique, car nous connaissons le genre de physique qu’ils apporteraient.

« Il faut juste être résilient, et c’est ce qu’est notre programme. »