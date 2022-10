La défense de Nikolas Cruz a persuadé le jury d’épargner sa vie

Dans les déclarations liminaires du procès pour condamnation à mort de Nikolas Cruz, sa défense a exposé son plan pour persuader le jury d’épargner sa vie. Ils prévoyaient de le présenter comme un être humain dérangé et mentalement malade.

“En vous racontant l’histoire de Nik, en vous racontant les chapitres de sa vie, nous vous donnerons des raisons de vivre”, a déclaré la défenseure publique Melisa McNeill dans ses déclarations liminaires. “C’est ce qu’on appelle l’atténuation. L’atténuation est toute raison pour laquelle vous pensez que la peine de mort n’est pas une peine appropriée dans ce cas.”

Et jeudi, après des mois de preuves troublantes et de témoins en larmes, le jury a recommandé une peine de prison à vie sans libération conditionnelle plutôt que la peine de mort, un choc pour de nombreuses familles de victimes.

Une condamnation à mort doit être unanime, la défense n’a donc eu qu’à convaincre au moins un des 12 jurés de leur côté. Le président du jury de Parkland, Benjamin Thomas, a déclaré à WFOR, affilié à CNN, que trois jurés avaient voté contre la peine de mort.

“Il y en avait une avec un “non” dur, elle ne pouvait pas le faire, et il y en avait deux autres qui ont fini par voter de la même manière”, a-t-il déclaré. “(Le dur non) ne croyait pas, parce qu’il était mentalement malade, qu’il devrait recevoir la peine de mort.”

Il y a des signes de tension dans les coulisses de la salle des jurés.

Jeudi, un juré a écrit une lettre au juge qualifiant les délibérations de “tendues” et niant une accusation qu’elle avait entendue selon laquelle elle avait décidé de soutenir une peine d’emprisonnement à perpétuité avant le début du procès.

Et les procureurs demandent aux forces de l’ordre d’interroger un juré qui a déclaré s’être senti menacé par un autre juré lors des délibérations, selon un dossier judiciaire obtenu par CNN.

Les instructions au jury ont énuméré 41 facteurs atténuants potentiels que le jury pourrait prendre en compte, et la défense est revenue sur quelques-uns d’entre eux à plusieurs reprises.

Ces circonstances atténuantes se répartissent en quelques catégories principales : que Cruz a reconnu sa culpabilité dès le départ ; qu’il a été « empoisonné » dans l’utérus par la consommation de drogues et d’alcool de sa mère; et que la peine de mort, pour Cruz du moins, est immorale et inutile.

Voici un aperçu des principaux arguments de la défense tout au long du procès et de la façon dont ils ont amené le jury à leurs côtés.

CRUZ A PLAIDÉ COUPABLE ET FAUTE RECONNUE

Les avocats de la défense ont d’abord et avant tout souligné que Cruz avait admis les meurtres et plaidé coupable à 34 chefs d’accusation en octobre dernier.

“Chacun d’entre vous assis ici et dans cette salle d’audience sait qu’il y a une personne responsable de toute cette douleur et de toute cette souffrance”, a déclaré McNeill au début de ses déclarations liminaires en août. “Et cette personne est Nikolas Cruz.

“Le 21 octobre 2021, Nikolas Cruz a plaidé coupable à toutes les accusations. Lorsqu’il a fait cela, il a garanti qu’il serait puni. La question qui reste maintenant à chacun d’entre vous est de savoir comment il sera puni.”

La décision de plaider coupable est venue sans aucun accord de la part du gouvernement sur une peine plus légère. D’autres accusés accusés de crimes odieux, tels que les auteurs de l’attentat à la bombe du marathon de Boston et de la fusillade raciste de masse dans une église noire de Caroline du Sud, ont plaidé non coupables et ont été condamnés à mort.

Lors de la phase de détermination de la peine du procès de Cruz, l’accusation a parlé en détail des actions de Cruz le jour de la fusillade. En réponse, McNeill a tenté de désamorcer leur argumentation en pointant le plaidoyer de culpabilité de Cruz.

“Nous n’avons jamais dit qu’il n’avait pas fait ça. Il n’a jamais dit qu’il n’avait pas fait ça”, a-t-elle déclaré. “Ce qu’il a fait n’a jamais été contesté. Cette phase du procès de la procédure n’est pas une question de responsabilité.”

CRUZ A ÉTÉ “EMPOISONNÉ” À LA NAISSANCE

Le principal argument factuel de la défense était que Cruz avait des problèmes de santé mentale et de développement parce que sa mère biologique avait consommé de l’alcool et des drogues pendant sa grossesse.

“Parce que Nikolas a été bombardé par toutes ces choses, il a été empoisonné dans l’utérus. À cause de cela, son cerveau a été irrémédiablement brisé, sans que ce soit sa faute”, a déclaré McNeill dans ses déclarations liminaires.

Les deux premiers témoins de la défense ont déclaré que Brenda Woodard, la mère biologique de Cruz, avait consommé de la drogue et bu de l’alcool pendant sa grossesse. Carolyn Deakins, une toxicomane en convalescence qui, dans les années 1990, consommait de la drogue, buvait et travaillait comme prostituée avec Woodard, a témoigné que Woodard ne se souciait pas du bébé à venir et utilisait toutes ses ressources pour acheter de la drogue et de l’alcool.

Danielle Woodard, la sœur de Cruz, a également témoigné que sa mère avait abusé de drogues et d’alcool tout au long de leur enfance, créant un environnement hostile pour les enfants.

“Elle avait une dépendance. Elle a toujours mis ça en premier, avant moi, ou lui, ou Zach (Cruz), ou n’importe qui”, a-t-elle déclaré.

Brenda Woodard, décédée l’année dernière, a abandonné Cruz pour adoption à sa naissance en 1998.

Dès son plus jeune âge, Cruz avait des retards de développement et des problèmes émotionnels et comportementaux liés au trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale, a fait valoir la défense. Plusieurs témoins de la défense, dont deux médecins experts, n’étaient pas d’accord sur son diagnostic exact, mais ont déclaré qu’il était lié à la consommation d’alcool de sa mère pendant la grossesse, notant que sa mère avait effectivement admis avoir consommé de l’alcool sur son acte de naissance.

“Je n’ai jamais, jamais vu de ma vie une personne qui a été affectée par une exposition prénatale à l’alcool dans laquelle il existe une documentation, et je pense qu’il existe une très bonne documentation sur l’exposition à l’alcool”, a témoigné Dr Kenneth Lyons Jones, une voix de premier plan dans le domaine des troubles neurologiques liés à l’alcool. “Je sais que je n’ai jamais vu autant d’alcool consommé par une femme enceinte.”

Dans ses plaidoiries finales, la défense a déclaré qu’il était “condamné dès l’utérus” à cause des actions de sa mère.

“Il n’y a pas de moment dans notre vie où nous sommes plus vulnérables à la volonté et aux caprices d’un autre être humain que lorsque nous grandissons et nous développons dans l’utérus”, a déclaré McNeill.

Les procureurs avaient demandé au jury de condamner le tireur à mort, arguant que la décision de Cruz de tirer était non seulement particulièrement odieuse ou cruelle, mais préméditée et calculée et non, comme l’a soutenu la défense, liée à des déficits neurologiques ou intellectuels.

LA PEINE DE MORT EST IMMORALE ET INUTILE

Dans un procès pour peine de mort, tous les jurés sont «qualifiés pour mourir», ce qui signifie qu’ils doivent être prêts à imposer la peine de mort pour faire partie du jury. Cela signifie que les personnes totalement opposées à la peine de mort ne peuvent servir.

Même ainsi, une grande partie des arguments de la défense ont tenté de faire appel aux scrupules moraux du jury face à la peine de mort.

La défense a fait valoir qu’une peine de prison à vie sans libération conditionnelle est suffisante pour protéger le public. Ils ont également fait valoir que Cruz était sous la garde d’un psychologue et d’un psychiatre, respectait ses médicaments et avait la capacité de réussir dans un environnement structuré et supervisé comme la prison, selon les instructions du jury.

“Et dans une société civilisée et humaine, tuons-nous des personnes atteintes de lésions cérébrales, de troubles mentaux, de personnes brisées ?” McNeill a demandé mardi. “Est-ce que nous? J’espère que non.”

Dans ses plaidoiries finales, McNeill a déclaré que l’accusation tentait de mettre les jurés en colère et émus en diffusant une vidéo et un son horribles de la fusillade. Au lieu de cela, elle les a pressés de respirer, d’ouvrir leur cœur et leur esprit et de prendre une décision morale pour la miséricorde.

“Dans une procédure de condamnation à mort, vous devez utiliser votre cœur, car vous prenez une décision morale individualisée”, a-t-elle déclaré.

En effet, le frère d’une des victimes a déclaré la semaine dernière à CNN qu’il ne soutenait pas la peine de mort pour Cruz en raison de son immoralité.

“Logiquement, il ne s’ensuit pas pour moi que nous disions:” Assassiner quelqu’un est une chose horrible, odieuse, affreuse, terrible, et pour prouver ce point, nous allons le faire à quelqu’un d’autre “”, a déclaré Robert Schentrup, dont la sœur Carmen, âgée de 16 ans, faisait partie des personnes tuées.

“Et j’ai compris que si c’est quelque chose que je ressentais, je crois que cela devait s’appliquer à mon cas personnel et au-delà”, a-t-il déclaré. “J’ai dû approfondir mes valeurs et dire, est-ce que c’est quelque chose qui s’y rapporte? Et si c’est le cas, vivez cela.”