La défense de Newman s’intensifie pour donner à la nouvelle attaque le temps de se développer – Shaw Local

Comme c’est le cas chaque fois qu’un nouvel entraîneur introduit une infraction différente, cela peut prendre un certain temps à une équipe pour se mettre sur la même longueur d’onde et commencer à s’exécuter à un niveau élevé.

L’entraîneur de première année de Newman, Mike LeMay, savait que cela se produirait probablement lorsqu’il a pris le relais la dernière intersaison et a installé un nouveau schéma qui incorporait les concepts traditionnels de triangle, mais a permis aux Comets de se diversifier dans d’autres formations.

Mais une autre tradition du football chez Newman est une défense avare, physique et agressive ancrée par une ligne défensive solide et dirigée par un corps de secondeurs intelligent et rapide – et cela a été un grand coup de pouce pour les Comets cette saison.

Alors que l’attaque a travaillé pour se mettre sur la bonne voie plus tôt cette saison, la défense de Newman a relevé le défi d’intensifier son jeu et d’assumer la charge pour donner à l’attaque le temps de se développer.

«La défense doit toujours être fière, et nous amenons toujours nos 11 meilleurs, nos 11 enfants les plus fous. Lorsque l’attaque a commencé lentement, nous savions évidemment que la défense devait intensifier ses efforts », a déclaré le secondeur principal Gabe Padilla. «Avec notre attaque, nous sommes en quelque sorte sortis de notre coquille sans courir très souvent le triangle, donc il a fallu un peu de temps pour démarrer. Mais notre défense était prête à montrer la voie.

Ancien secondeur de Newman lui-même, LeMay savait qu’il pouvait s’appuyer sur ce groupe pour prendre le contrôle et s’assurer que la défense jouait à son niveau habituel.

« Je le sais depuis longtemps et notre personnel défensif a fait du très bon travail avec nos gars. Lorsque vous avez un groupe de secondeurs qui peut aligner tout le monde, cela aide vraiment, vraiment. Et c’est quelque chose qui va de notre personnel d’entraîneurs vers le bas. Nous nous concentrons uniquement sur cela », a déclaré LeMay. « Ils ont fait un très bon travail. Nous avons eu des gars, un jeune homme de Daniel Kelly qui s’est montré très bon et vocal, et de bons leaders comme Gabe Padilla. Nous nous alignons, et quand nous le faisons, nous jouons vite et nous jouons avec confiance, et c’est quelque chose que vous voyez tous les vendredis soirs.

Padilla dit que le fait de savoir que tant de secondeurs hors pair l’ont précédé l’incite à s’assurer qu’il perpétue cette forte tradition.

“Newman a toujours produit de bons secondeurs, donc chaque classe plus jeune a toujours de grosses chaussures à remplir”, a déclaré Padilla. « Honnêtement, je pense que c’est le coaching ; ça a toujours été parfait, et Coach [Andrew] Papoccia apporte toujours le meilleur plan de match, et nous l’exécutons toujours très bien.

Newman a cédé 167 points cette saison, le deuxième moins dans le Mississippi des Trois Rivières et le quatrième moins dans les deux divisions TRAC combinées. Les Comets ont été très avares dans leurs cinq victoires, accordant plus de 20 points une seule fois, lors de la victoire 30-27 de la semaine dernière contre Mendota.

C’était le troisième match à une possession que Newman a joué cette saison, et les Comets ont une fiche de 3-0 dans ces matchs. Ils ont battu Orion 13-12 lors de la semaine 3 après avoir arrêté une conversion tardive de deux points, puis ont battu Hall 20-18 lors de la semaine 7 après avoir obtenu un arrêt tardif et lancé une passe de touché lors du dernier jeu du match.

Et c’était après une performance dominante contre son rival Morrison lors de la semaine 1, lorsque Newman a forcé quelques revirements pour donner à l’attaque un champ court dans une victoire 28-6. Les Comets ont ajouté un jeu blanc à leur CV lors de la semaine 5, battant Bureau Valley 27-0.

La défense a su bien jouer et ramasser les choses rapidement car le principe de base est toujours le même.

«Je pense que l’arrêt de la course est la plus grande partie de notre défense. Nous avons fait du bon travail toute la saison; Je pense que la seule équipe qui a pu courir beaucoup avec un porteur de ballon a été Princeton, et c’est une bonne équipe », a déclaré Kelly, une étudiante de deuxième année. “Nous savons que nous ne pouvons pas laisser les équipes se mettre autant au sol, et je pense arrêter la course, obliger les équipes à passer – et nous essayons de nous adapter à cela aussi – en leur faisant faire quelque chose qu’ils pourraient ne pas être à l’aise est vraiment la clé de notre défense.

Bien que l’arrêt du jeu au sol ait été primordial pour le succès des Comets, il a également exposé le secondaire à de gros jeux dans le jeu de passes. Mais cela vient parfois avec le territoire, et LeMay a aimé ce qu’il a vu à tous les niveaux de la défense Newman tout au long de la saison.

Et il pense que cela va dans la bonne direction alors que les séries éliminatoires se déroulent.

“Nous voulons toujours mettre l’accent sur l’arrêt de la course, et mec, nous avons vraiment, vraiment réussi à le faire cette année”, a déclaré LeMay. “Nous avons en quelque sorte pris nos boules à la passe, et les gens ont fait de très belles passes contre nous, mais à la fin de la journée, nos gars sont alignés correctement et ils continuent à jouer dur et à se débrouiller – et ça commence vraiment avec ces gars au milieu qui sont le quart-arrière de la défense, donc je suis très satisfait de leur position, et ça arrive au bon moment.