La défense de Newman sauve la situation dans la victoire contre Bureau Valley – Shaw Local

STERLING – Les Newman Comets ont battu le Bureau Valley Storm 20-14 lors d’un match de Three Rivers East au stade Roscoe Eades vendredi soir.

Voici les points à retenir du jeu de la semaine 6 :

Newman se débarrasse du premier choix six

Le quart-arrière de deuxième année des Comets, Evan Bushman, a connu un début de match difficile, lançant un pick-six d’environ 40 verges à Bryce Helms de Bureau Valley sur une route souterraine lors du troisième jeu de mêlée. Heureusement, il a bien rebondi, menant deux buts de Newman en première mi-temps.

Bushman a mené un score de 81 verges sur la possession qui a suivi, couronné par un touché de 2 verges par l’arrière Daniel Kelly. Un tir profond de 31 verges de Bushman vers le receveur large Isaiah Williams sur la ligne de touche droite a déplacé les Comets vers le Storm 12. Le demi offensif Brady Grennan a fait irruption pour un gain de 10 verges lors du jeu suivant, puis Kelly a plongé au milieu pour le atterrissage. La conversion de deux points de Kelly a donné à Newman une avance de 8-6 avec 5:24 à jouer au premier quart.

Newman a pris une avance de 14-6 sur une passe de touché de 16 verges de Bushman à Williams avec 3:15 à jouer en première mi-temps.

Bushman a terminé la première mi-temps avec 8 passes sur 15 pour 102 verges avec un touché et une interception. Isaiah Williams a réussi deux attrapés pour 47 verges et un touché avant la pause.

Ryan Partington a réussi deux sacs en première mi-temps pour Newman.

Les Comets ont accordé 29 verges nettes en première mi-temps et ont limité le demi offensif de Bureau Valley Elijah Endress à sept verges en quatre courses.

La défense de Newman sauve la situation

Endress a fait irruption au milieu pour un touché de 14 verges et a réussi une passe de conversion à deux points de Helms pour égaliser le match 14-14 avec 1:41 à jouer au troisième quart.

Alors que le match était toujours à égalité 14-14 avec un peu plus de trois minutes à jouer, le Storm a menacé de marquer le touché gagnant. Le demi défensif senior Carter Rude est venu à la rescousse de Newman, forçant un turnover qui a été récupéré par Comets au milieu de terrain avec 3:14 à jouer. Deux jeux après que Cody McBride ait fait rater quatre défenseurs pour un gain de 27 verges sur un balayage à réaction pour se déplacer sur le territoire de Bureau Valley, Rude a pris l’avantage sur une course extérieure et a couru le long de la ligne de touche droite pour un touché de 25 verges. Newman a pris une avance de 20-14 avec 1:53 à jouer.

Bureau Valley a déplacé le ballon sur le territoire de Newman lors de son dernier entraînement du match, mis en place par un catch-and-run d’Endress de 35 verges avec un tacle cassé au Newman 25. Mais la défense des Comets s’est encore montrée énorme. Le joueur de ligne défensive senior Caleb Donna a obtenu un énorme troisième sac pour forcer le quatrième et long sac, puis a obtenu le quatrième sac avec 29,6 secondes à jouer pour mettre le match sur la glace.